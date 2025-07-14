今天整個台灣都受到強烈颱風的侵襲，北北基宣布停班停課，我坐在客廳，看著陽台上被狂風驟雨吹的亂七八糟的植栽，緊握的手機裡躺了一則訊息，你與我道別的訊息。

我倆相遇在大學時代，你的租屋處正對門就是我的租屋處，每週二早上七點五十分打開房門我們一定會準時遇見彼此。

「嗨，早安。」我第一次跟你打招呼就發現你的鬍子沒刮乾淨，想必是從被窩裡不忍抽身，匆匆洗漱的緣故。

「妳好，早。」你穿著運動衣，手裡捧著一顆籃球。

我莞爾，「這麼早出門運動呀？」

「沒有啦！早八有課，上完課才去打球。」

從此以後，我知道我倆每週二早上八點同樣都有課。

你身高很高，大概一米八左右，身材壯碩，永遠頂著一顆小平頭。

總是在週三回到租屋處時看見你常穿的白色球鞋擺在房門口，所以我猜測著你每週的今天都會比我早回家。

「欸，對了，我有看到妳的表演。」某個週二早上，我們前後走下舊公寓的三樓，你突然對我開口。

「真的假的？」我在腦海中搜尋著近期的演出，「啊！是不是上週末代表學校去隔壁城參賽那次？」

你說，你是被朋友拉著去看的，沒想到竟然會在人群裡看見我。

「那麼我是學校熱舞社的成員對你來說就不再是秘密囉！」我俏皮一笑，「拉著你來看表演的朋友，是女朋友嗎？」

「不是耶，我現在單身。」你搔搔平頭，感覺不太想直視我。

「我也單身，要不，我倆湊合著吧？」我改而走到你身側，用手肘撞你一下。

「真的假的？」

「逗你的啦！」雖然嘴上這樣說，但我打你肩膀的那隻手從指尖開始隱隱有股酥麻的感覺通過我身體裡的每一條神經。

爾後超商有買一送一的優惠時，你總會把送的無論是飲料或其他特價品給我；知道我週三下課後學生餐廳就沒什麼菜色，你會提早去幫我搶最後一隻雞腿，再把買好的便當掛在我房門口，這樣我晚上下課後就可以享用豐盛的晚餐。

記得獅子座流星雨來臨前兩日，你在裝便當的塑膠袋裡附上一張便利貼，內容是邀請我跟你到學校最高處，一起迎接這場浪漫的流星雨。

於是我也寫了一張便條紙黏在你的門板上，接著便是期待那日的到來。

就這樣，你在那場流星雨下跟我告白，而我找不到拒絕的理由。

從此每週二早上八點的課，我們會提前在早上七點，一起睡眼惺忪地吃早餐，也一起珍惜出發上課前短短的相處時光。

週三你也會等我下課後，一起到一樓的公共空間看電視，一邊聊著一整天發生的趣事。

我社團練習時，你若無事，便會到場舉起手機為我的汗水與青春留下一幀幀美好的紀錄。

可是，我們的關係是從好幾夜的親密過後，還是在任何我沒察覺的片刻間發生改變的呢？

我們不再有週二的迷糊早餐之約，每週三也再沒有最後一隻雞腿可搶，而我毅然決然離開沒有你為我拍照的熱舞社。

當你為了我最要好的學姐，從我對門搬進她家時，你不知道，我有多麼心寒。

「妳沒聽過，不被愛的那個人才是第三者嗎？」猶記學姐對我說出這句電視劇台詞時，那模樣看上去有多麼得意。

不知不覺天色暗下，颱風依舊猖狂地在我眼前肆虐，盆栽裡的植物張牙舞爪地提醒著我曾經的愚昧無知，手機裡的訊息寫著你要去一個我很難找得到你的地方，你對我感到抱歉、對我們曾經的甜蜜不悔。

「嗨，早安。」那日，我主動跟你說。

「妳好，早。」你抱著一顆籃球回應。

偶爾，我會忍不住偷偷地想，世界上是否真如人們所說，只要不曾擁有過就不會失去呢？

可是，若不曾擁有過，我們怎麼能知道幸福的模樣？

於是，我真心謝謝你曾在我的人生裡為我留下一片幸福的風景。

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