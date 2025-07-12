初心，就像是北極星，可以導引方向不致迷失。

巷口的黑手阿伯每天都會「鋸木頭」，嘰嘰拐拐的吵死人……倒不是因為真的開木柴行需要鋸木，而是他愛上了小提琴，日日總要練上兩三個小時，幸好國小生下課要去安親班，國高中生要去補習班，不然哪靜得下來唸書寫作業？

附近的鄰居不止一次去抗議，但阿伯不以為意，依然故我，同學阿智說真希望他去電視上拉，這樣不想聽還可以關掉。

「我爸去找里長了，說兒子要考學測了可不可以請他安靜一陣子。」

「他怎麼說？」

「好像沒說什麼，不過最近比較清靜了。」

「不覺得黑手就該認份好好當個黑手就好了嗎？學什麼小提琴啊！真懷疑他到底知不知道自己在拉什麼，還是只是在裝模作樣而已。」

「唉，就是有些人會自不量力咩！」

就在以為黑手阿伯放棄了殺雞的小提琴時，有一天經過公園，發現原來他不是封琴了，只是換個地方繼續。

「怎麼還在拉啊！不要製造噪音好嗎！」阿智下了補習班的課，經過時，很酸地說了一句。

說真的，明明大家都不喜歡他的音樂，明明也沒人想聽，明明就沒人為他鼓掌，為什麼還要繼續呢？

考上了外地的大學，有時，會不經意地想起夜晚下課路過公園，所聽見的小提琴樂音，總覺得在那之中有些什麼，但難以辨明化為言語。

直到有一天打開電視，驚訝自己所看到的，連忙敲了阿智的Line：「你快看！真的去電視上拉了！」

「什麼去了電視上？」

報了台號，跟阿智緊盯著電視的標題：「黑手阿伯超勵志，連CNN也說讚！」

一向講話刻薄的阿智居然從頭看到尾，並沒有因為不想聽而關掉。

好像終於知道那個難以言明的感覺是什麼了，相比安於舒適的環境，只想輕鬆過日子，隨波逐流，惰於挑戰，覺得這樣過也沒什麼不好的人生，那樣的琴音，多了好多自己所沒有的東西。

其實，隨波逐流真的沒什麼不好，只想要安舒過日子更是人之常情，偶爾，只是偶爾，會想著……人生到底是什麼？真的這樣就好了嗎？

不過這並不是大學生會在意的問題，很快的就會被畢業、就業、交友、如何賺得第一桶金之類的煩惱給淹沒，比起「存在的目的」，更在意「能賺更多，享受當下」。

「真是人不可貌相」阿智若有所思的說著：「想起小時候曾經跟我老爸說過想當漫畫家，我老爸回我夢話要去夢裡說。」

「說真的，在台灣當漫畫家會餓死」不是不能理解為什麼會得到這種回應。「比起：想做什麼？我更想找到：為什麼要做這件事？也許，才能在沒有人認同的時候依然堅持下去。」

「哦？你被阿伯感化了喔！」

於是，我們兩個都笑了。

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