居住澎湖鄉間，會寫字以後的我，常常幫左鄰右舍的長輩寫信給旅外的晚輩或另一半，當他們收到回過來的平安「家書」時，欣喜之情難掩，總會跟我分享他們的喜悅，但那時年少沒有同理心的我不懂，只是傻傻地笑著聽著，不知如何回應長輩的欣喜。

我記得那時當兵都要當三年，若抽到的兵役是金馬獎（金門跟馬祖），家人跟當事者都害怕擔憂不已，深怕一去不復返，因為當時兩岸的情勢緊張，有許多令人害怕的傳言，所以只要兒孫到金門馬祖當兵，服兵役幾年，家人就要擔心幾年，尤其在外島服役連繫不便，只能以書信傳遞訊息，每每信件送到各自人手中時，當下發生的事情都已成舊聞，很多新聞事件也變成是歷史，讓人徒呼無奈。

以前幫忙代寫家書是件充滿挑戰的事，尤其鄉下人不識字，只會講台語，幫他們寫信，就要把他們所說的話翻譯成中文字，翻起來的句子，連書寫的自己都會覺得好笑，不過，請我代寫的長輩，他們的表情認真、眼神裡有著傳遞關懷的期待，所以即使我覺得有趣，也不能在書寫的當場表現出來。

每個書寫的家書內容不外乎「我會好好照顧自己，等我賺了錢就會寄回去幫阿爸阿母分擔家計」，而父母親的信件則是充滿殷切叮囑與期盼「一個人在外工作，一定要照顧自己，三餐要吃飯，天冷要多添加衣服，沒事就早點睡…」，每每就是紙短情長，很多的愛，沒辦法在一張信紙裡就表達完全。

隨著時代進步，資訊發達讓寫信這件事退居幕後，家書已澈底被臉書及LINE取代，偶爾看到手寫的信件或卡片時，記憶總會被拉回到多年前代人書寫的溫馨年代。

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