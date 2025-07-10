AI帶來的方便與歡樂

近期ChatGPT盛行，年輕同事們都在使用，他們也教會我安裝跟使用，為了不讓老公LKK的腦袋跟上時代，我幫他安裝了ChatGPT，並教會他使用，希望藉由資訊產物AI的運用，讓他的人生不固步自封，處於退步狀態。

現今，我們只要購有外國物品，或是朋友出國送來的伴手禮，禮物的外觀寫的是我們看不懂的外國文字，我們都拍照上傳ChatGPT，讓它為我們做解答，它的資料庫很豐富，而且非常智慧化，不用一分鐘的時間，就可把照片中的物品來自哪裡，效用如何，都清楚地解釋得讓我們無話可說。

更有趣的是前陣子流行吉卜力風畫作，只要把照片放上去，它就會幫我們製作有趣又可愛的宮崎駿電影裡的人物畫作，我還把這個由ChatGPT製作成的科技產物當成我社群網站的大頭貼，贏得許多年輕朋友及同齡好友的好評與會心一笑，我和老公合照做成的畫作，都像是爸爸帶女兒，他有微詞我開心。

比對從前資訊不發達的年代，要查察一些資訊或製作Ｑ版畫作，都非易事，而如今只要上網，以手指依照指引按鍵，給張照片，很多資訊就跑出來，清楚明瞭，製作精美有趣的畫作，讓人嘆為觀止，也讚嘆時代的改變，真的為人類帶來許多便利與趣味。

時間向前走，如今的我已能拋開人際煩擾，享受AI帶來的方便與歡樂，也能為自己及身邊磁場相投的朋友、親愛的家人營造更美好的生活情趣與未來。

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