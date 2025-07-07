搭起友誼的熱氣球

琅琅悅讀／ 金鳳
土耳其的熱氣球，是許多朋友公認風景最美麗的地方。(圖/金鳳)
土耳其的熱氣球，是許多朋友公認風景最美麗的地方。(圖/金鳳)

，是許多朋友公認風景最美麗的地方，所以我們去訪之前就決定要搭乘。

我們那團團員很幸運，因為遇到好天氣，氣流穩定，雖然要早起，氣溫較低，但每個人都熱情滿滿，心中滿是期待，盼望著熱氣球升空俯瞰美景。

那天，也的確如所有人的願望，熱氣球如時升空，還看到富暖意的日出，在美景環繞中忘卻煩憂與懼高感，每個人的臉上只展現喜悅與幸福，完全沒有熟悉陌生人的距離感。

當時，人在熱氣球上的我就在心裡許下願望：「願在有限的人生裡，搭起填滿愛的熱氣球，盡己之力，對人關懷、付出與協助。」之後，也如願在大部分同事好友之間搭起了有情有愛的無形熱氣球。

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