微苦：妳的喜帖是我的請帖

琅琅悅讀／ 雲月半子
窗外天色漸暗，沒開燈的房間像倒入了黑咖啡，有一種乾淨的純粹，就像她走向了她的幸福，而他選擇遠遠地祝福。(圖/AI生成，雲月半子提供)
窗外天色漸暗，沒開燈的房間像倒入了黑咖啡，有一種乾淨的純粹，就像她走向了她的幸福，而他選擇遠遠地祝福。(圖/AI生成，雲月半子提供)

#微苦

妳的喜帖是我的請帖

那天傍晚，回到家，看到在空曠的信箱中躺著一張米白色的喜帖。沒有寄件人的名字，但是……李緘，他知道，是她。

拆開信的手像在揉著情緒，不至於心碎，但像啃著一口還沒成熟的柿子，到底是不好下嚥。

他們在大學的登山社團裡認識，在彼此鼓勵一同前行的山道上牽起了手，也一起走過學生純純的那些年。那條記錄著承諾話語的山徑沒變，牽緊的手卻漸漸地鬆開。

人生的路，終究是比標示著還幾公里就到終點的山道來得難。

畢業的隔兩年，她說想了，想有個家。他說等等吧，還沒有存款，工作剛起步，什麼都還沒有。她沒說什麼，只是點了點頭。

然後一年、又一年……

“再給我一點時間”，她不知道能給多少時間，從一開始的期待，變成後來的沉默。最後一次見面，她沒哭，只說，「我真的想要那種一起規劃未來的生活，而不是一直等待著“還沒有準備好”。」

拿著喜帖的那一刻，他想起曾經在冬天裡牽著手走過操場，她說她喜歡春天的，天氣剛剛好，不冷也不熱。喜帖的日期在剛好的四月，是她喜歡的時節。

他沒有想出席，就像她知道他不會去。喜帖，其實是把剪刀，用來把過去的一切剪斷。

窗外天色漸暗，沒開燈的像倒入了黑咖啡，有一種乾淨的純粹，就像她走向了她的幸福，而他選擇遠遠地祝福。

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