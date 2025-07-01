#微酸

再見

少了她的屋子有點靜。自從她生病後，生理時鐘似乎亂了，夜裡有時有著白天的作息，而我也開始變得淺眠。

她走得時候，似乎是認得人了，只是無力出聲，但眼神卻變亮了許多，好像……是回到彼此生命裡最燦爛的那個時候。

我沒有哭，怕她難過會捨不得。然後，不知道怎麼地……“哭”這件事就悶在了心頭。

她不在後，我的時間沒有回來。偶爾在夜裡醒來，會習慣去關心她在幹嘛？要幫忙收拾什麼？

其實，空蕩蕩的屋裡，能收拾的……只有我自己掐緊的情緒。

熟悉的東西，還在熟悉的位置，甚至，還留有熟悉的味道。還沒想去整理，也沒想，她已經離開了的日子還在繼續。

今天的夜特別的鬧，恍惚地空洞著，還是被一陣陣的聲音晃醒，可能是記憶裡的曾經。只是，聲音很近，像她還在。

我走出臥室，習慣地望向屬於她的位置。她心愛的紅蘿蔔玩偶掉在地上，愛跟我玩的網球滾到了我的腳邊……

「是妳嗎？」我忍住淚水蹲下撿起了球，手背卻感覺到了熟悉的溫柔。

她總愛趁機聞我的手。

被關住的淚水，終於破了洞。

我聽到她說，『再見！』

缺乏色彩的空氣中，迴盪著她的聲音。我知道，那是她在道別。

我說，好。

對不起，我哭泣的樣子，很醜。

但是，我會好的。再見。

◎

『我剛剛講那麼多，祢都有翻譯嗎？』

『有，就“再見”的意思嘛。』

『……我能咬祢嗎？』

『亂咬人，可不能上天堂。還是妳想輪迴再去遇見她？』

『上去等她好了，祢確定她也會去天堂？』

『我看過了，可以。』

『那走吧，我先上去打下一片江山等她。』

『打架，會下地獄。』

『……天堂，怎麼他喵的這麼麻煩……』

『不可以說髒話。』

『汪～汪！汪！』

『這種髒話也不行。』

觀

#比天堂還美麗

#為了與你相遇

有感

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