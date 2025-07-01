微酸：再見
【毛孩星球】
#微酸
再見
少了她的屋子有點靜。自從她生病後，生理時鐘似乎亂了，夜裡有時有著白天的作息，而我也開始變得淺眠。
她走得時候，似乎是認得人了，只是無力出聲，但眼神卻變亮了許多，好像……是回到彼此生命裡最燦爛的那個時候。
我沒有哭，怕她難過會捨不得。然後，不知道怎麼地……“哭”這件事就悶在了心頭。
她不在後，我的時間沒有回來。偶爾在夜裡醒來，會習慣去關心她在幹嘛？要幫忙收拾什麼？
其實，空蕩蕩的屋裡，能收拾的……只有我自己掐緊的情緒。
熟悉的東西，還在熟悉的位置，甚至，還留有熟悉的味道。還沒想去整理，也沒想，她已經離開了的日子還在繼續。
今天的夜特別的鬧，恍惚地空洞著，還是被一陣陣的聲音晃醒，可能是記憶裡的曾經。只是，聲音很近，像她還在。
我走出臥室，習慣地望向屬於她的位置。她心愛的紅蘿蔔玩偶掉在地上，愛跟我玩的網球滾到了我的腳邊……
「是妳嗎？」我忍住淚水蹲下撿起了球，手背卻感覺到了熟悉的溫柔。
她總愛趁機聞我的手。
被關住的淚水，終於破了洞。
我聽到她說，『再見！』
缺乏色彩的空氣中，迴盪著她的聲音。我知道，那是她在道別。
我說，好。
對不起，我哭泣的樣子，很醜。
但是，我會好的。再見。
◎
『我剛剛講那麼多，祢都有翻譯嗎？』
『有，就“再見”的意思嘛。』
『……我能咬祢嗎？』
『亂咬人，可不能上天堂。還是妳想輪迴再去遇見她？』
『上去等她好了，祢確定她也會去天堂？』
『我看過了，可以。』
『那走吧，我先上去打下一片江山等她。』
『打架，會下地獄。』
『……天堂，怎麼他喵的這麼麻煩……』
『不可以說髒話。』
『汪～汪！汪！』
『這種髒話也不行。』
觀
#比天堂還美麗
#為了與你相遇
有感
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讓心靈靠近牠們的純真眼神與腳步，觸及深刻真實的陪伴。
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