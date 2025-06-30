微甜：是約會嗎？
【青春筆記本】
#微甜
是約會嗎
那年的那場電影，我不太記得情節了。
我晚她畢業一年，她畢業的那年，北上來面試工作，順道來淡水找我吃飯。
不是特地，是「順道」，我懂。同是南部的孩子，她順便來表示對我的同情，那時轉學到淡水的我，還沒能習慣台北濕冷的冬天。
一直到離開時，也沒能習慣。
帶她去吃阿給，一如她曾經帶我去吃台南棺材板；而億載金城和紅毛城一樣，都可以看到浮在海面上的夕陽。不同的是，淡水老街旁的海岸沒有沙灘，而台南的黃金海岸可以踏浪。
去宿舍坐一下的邀請，她沒有拒絕。異性的出現之於同住在一層樓的雄性動物而言，就等同是秀肌肉的機會，相當程度決定了群體內部的話語權。
她的出現，幫我送上了第二把交椅的位置。
一層樓四個人，三隻單身狗，一個極不道德的室友攜帶女伴同居，完敗我們其他三人，名符其實了帶頭大哥的位置。
我是第二個帶女伴回來的人，雖然，那時的她還不是我的女朋友，也沒有牽過手；雖然，只是坐沒多久就走，但夠我給他們編排得天花亂墜的愛情故事，安了一個香噴噴的女主角。
也收了他們一波的羨慕嫉妒恨。
後來，提議去看場電影、逛士林夜市的邀請，她也沒有拒絕。
難道，她也想待久一點？
不然……為什麼沒拒絕？
這算不算是約會？
我是不是有點機會？
那場電影是什麼名字我忘了，情節也記不清，只記得在那個黑暗的空間裡，我的心跳得有點不受控制地搖擺。
椅子有點窄，她手肘不小心碰到我，我沒閃，她也沒收回。
那段時間的我們，還不是戀人，但也不是朋友的簡單。曖昧，帶點不確定……也帶點微醺的感覺……
後來，她留在府城古都工作，就住在家裡。後來，換我放假南下去找她。
那場電影之後，我們見了幾次，卻終究沒有誰先開口，誰先確認心意。
曖昧……還帶著猶豫……
可我記得那天，她沒拒絕我邀約的那一秒，被我嫌棄為寒舍的空間，彷彿不只蓬蓽生輝，還生出了暖氣系統。在初寒的秋末裡，暖得讓人忍不住，想要再靠近一點。
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被歲月記錄下來的日子，笑過、哭過、迷惘過，都是青春最真實的模樣。
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