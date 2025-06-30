〈擊缸十則〉從經典「司馬光擊缸救友」發想的十篇故事

第一篇：討厭的哥哥

作為次子，阿光真的非常討厭自己的哥哥阿旦，從小，他就覺得憑什麼他總是要用哥哥用過的東西，家裡又不是沒錢，但是父母就愛省些有的沒有的錢，什麼文房四寶、什麼衣服鞋襪，他就從來沒有用過新的東西，雖然跟哥哥阿旦也沒有啥爭吵，但阿光心裡總是不平衡。

有一天，阿光突然發現哥哥喜歡站在院子裡石階上看著旁邊那口大缸裡的錦鯉，阿光突然在想，如果哥哥死了，那他是不是就能用上新的東西不再是用哥哥的二手貨呢？於是他開始觀察哥哥去看魚的時間，他準備讓哥哥就這樣意外離世。

終於在某一天的下午，阿光從廚房偷偷拿了塊牛油塗抹在水缸邊緣，他想著，哥哥總喜歡靠在這缸邊看魚，那就讓他直接摔進缸裡淹死。抹完牛油，阿光趕緊躲到一旁的灌木叢裡，他打算見證自己哥哥溺死的那一瞬間。

片刻後，阿光聽到哥哥走來的腳步聲，他瞪著眼，緊盯著哥哥的身影，看著哥哥一如既往地趴上了水缸邊結果只聽「唉呦」一聲，阿旦就這樣跌入水缸。阿光興奮異常，他想近距離看看哥哥在水缸掙扎的模樣，他跳出灌木叢，三步併為兩步飛奔向了水缸，誰料在快道水缸旁時踩到了一顆石頭絆了一跤，一個踉蹌阿光一頭匡的一聲撞在了水缸上，想來阿光平時也是吃好睡好頭好壯壯，這一撞頭上只腫了個包，水缸倒是被他給撞裂了。

阿光看著被他撞裂的水缸，又看著不斷嗆咳的哥哥，還有地上那幾條掙扎著的錦鯉，一時不知該如何是好，此時阿旦稍微緩過神來，看著比自己小三歲的弟弟坐在一旁一臉茫然，旁邊有顆石頭，阿旦腦中浮現出了弟弟拿起石頭把水缸砸了救出自己的畫面，阿旦衝上前抱住了阿光哭到：「阿光謝謝你！謝謝你阿光！你真是我的好弟弟！」阿光看哥哥這副模樣，一時也不知道該如何應對，只是嗯嗯哎哎的應和著。一旁聞聲趕到的父母、僕人們和街坊鄰居，看到這一幕兄友弟恭的情景也不禁連連稱讚。

後來阿光砸缸救兄的事蹟也傳遍了大街小巷，而阿旦也時常把新拿到的東西直接贈與弟弟阿光，阿旦一直認為弟弟是自己的救命恩人，也只有阿光自己知道，這是他想殺了哥哥誤打誤撞變成救了哥哥的誤會。

第二篇：忘年之交

在公園涼亭處，老白坐在那，他雖然滿頭白髮，還有一搓白色山羊鬍，但其面容看起來却不過四十餘歲。涼亭中間的桌上擺著一副象棋，老白似乎在等著誰。不遠處一名中學生模樣的男孩朝著涼亭跑了過來，一邊喊道：「老白！我來啦！」

小男孩叫做阿傑，兩人是一次在公園看老人們賭棋時相識的，因為剛好同時忍不住對快輸的老頭念到「可以走馬啊……」兩人就想說乾脆相約來戰，這不打不相識後，竟還特別聊得來，一起下棋聊天也兩年多了，常常沒事就在公園、茶館殺得天昏地暗忘了吃飯。

又是個風和日麗的週末午後，兩人又相約在得勝茶樓的戶外座位下棋聊天。

「老白你又走錯了，這車早該把我馬吃了！你年紀大了眼殘阿！」阿傑賤兮兮地說著。

「哼，你他媽的小鬼嘴真毒，等一下讓你知道我布局的精妙。」老白叼著煙，咧嘴笑道。

煙霧繚繞，阿傑皺了皺鼻子。他討厭那味道，尤其是阿傑父親兩個月前因肺癌過世後，他對煙味更加嫌惡。雖然勸過老白幾次，但老白總說都抽三十年了，想改也改不了。然而今天棋還沒下幾步，老白點起第二根煙時，阿傑還是忍不住道：「老白，你能不能不要再抽了？」

老白愣了愣，尷尬道：「這……抽習慣了……你不懂，成年人的煩惱很多的。」

阿傑緊緊地咬著牙，說道：「我是不懂。但是每次看你咳嗽的模樣，我就會想到我父親的樣子 」

老白又是一愣，沒搭話。

阿傑又道：「或許你覺得你抽的是安慰，但是是在慢性自殺！身為你的朋友，甚至我比你小了三十歲，我都懂這道理，你怎麼可能不懂？」

老白神情一頓，看了看手上的煙，又看了看阿傑。「呃……」

「我沒什麼朋友，更何況忘年之交只有你，但我最近每天都在想，你會不會跟我爸一樣，哪一天就突然這樣走了……」阿傑眼眶漸紅，語帶顫抖，「如果有一天你倒下來，只因為你不肯戒掉，那我……」阿傑突然抓起了老白那總是隨身攜帶的水晶玻璃菸灰缸朝地上砸去，四散碎裂。

老白呆住了，他看著那孩子，眼神裡充滿了憤怒與悲傷。

老白把煙按熄在了自己的將上，「臭小鬼……這局你贏了。」老白聲音低啞道。

阿傑吸了吸鼻子，重新坐下。兩人繼續對弈，良久無語。

直到老白下了一手「將軍抽車」突然說道：「今天起，我換個習慣，專抽你的棋。」

阿傑破涕為笑，正想回嘴，突然老白開始劇烈咳嗽，整個人倒在了棋盤上。阿傑驚慌失措地將老白扶起，卻見老白的皮膚竟開始龜裂，散射出金光。

「老白！老白！你怎麼了？老白！」阿傑嚇得鬆開手。

老白苦笑著抬起頭，臉上表情痛苦卻淡淡道：「我本天上仙人，因犯天條被貶入凡間受難。這身體……得靠香煙維繫……」阿傑瞪大了眼睛，看著老白的身體逐漸淡化。

「你砸了菸灰缸……等於毀我陣法……」老白的身影越來越淡「但我還是謝謝你…..幫我……」話音未落，老白的身影以然消散在風中，只剩下那枚被老白香菸燙過的將留在桌上。

阿傑恍惚了一陣，拾起那枚棋子，緊緊握住。

後來，阿傑再也沒有與人下過棋，只是每到夜晚，他總會獨自擺好棋盤，對著月光獨弈。

第三篇：眾生平等

阿光是個天真浪漫的孩子，他從小就把這世界想得很美好，或許是因為生於大官之家，沒經歷過什麼困難，但是也沒什麼朋友，鄰里同齡的孩子都不敢與他玩耍，深怕一不小心得罪權貴，因此阿光時常把什麼浪貓、浪狗的帶回家養，他總說：「他們是我的朋友！」就連廚房偷吃糧食的老鼠，阿光也很維護他們。

那天阿光家的廚娘買了條活鯉魚放在廚房的水缸裡，打算晚餐做糖醋魚，正巧阿光跑來廚房想找糖吃，看到水缸裡那沒見過的生物，他好奇地在水缸旁觀察著那魚。突然間，阿光覺得自己跟魚眼睛對上了，在那電光石火的一剎那，他彷彿感受到了三世輪迴的緣分，「啊！我要救他我要救他我要救他」一股莫名的聲音在阿光腦海中迴盪著。

阿光決定把魚撈出來，然而要從缸裡把魚撈出來，對他這個六歲的小孩而言實在太難辦到，他還顧了一下廚房，拿起一旁壓醬菜的石頭就朝水缸砸去。水缸爆裂開來，魚也在地上那彈跳著。同時，巨大的聲響也把母親和廚娘給引來，眼見這一副狼藉模樣，

母親趕緊衝上前去將阿光抱起生怕他被水缸的碎片給扎傷，阿光還在喃喃道「ㄚㄚㄚ放我下來我要救他，他是我朋友！」阿光的母親也不知道該怎麼辦，只得說「這魚是好吃的食物，你開開心心地把他吃掉他會很開心的。」一邊說著一邊把阿光抱出了廚房。晚餐時，阿光看著桌上的糖醋魚，一把鼻涕一把眼淚地吃著，一邊說著：「你好吃，謝謝你，阿魚。」

從此以後，阿光對於所有的食物都充滿了感激之情，不論蔬菜、肉食，他都要再三感謝後才開始吃飯。

第四篇：二娘是個什麼東西

自從兩歲時天父親帶了那個女人回來當我的二娘，母親總是以淚洗面，在我懵懵懂懂的年紀時，常對我說：「阿光，你要記住，是這女人害母親與父親吵架的。」不管怎樣，我都在不知不覺中對這女人產生了莫名的厭惡。

在我七歲的某一天，我突然發現院中多了一個很大很漂亮的水缸，大概可以容納三個我這麼大，我正好奇著，只見父親帶著那女人走到那缸邊，兩人卿卿我我的樣子看著實在討厭，我躲在一旁偷聽，才知道這缸是父親送給那女人的，我心頭氣不打一處來，想著我一定要找機會砸了這個缸。

然而幾天過去了，我依然想不到一個可以砸了缸又不被罵的方法。恰巧廖二狗子、謝麻子幾個朋友又來找我玩了，平常沒事街坊鄰居幾家的小孩都會聚在我家玩，哼，誰叫我家大呢。大家在想著要玩啥時我突然心生一計，便提議大家來玩捉迷藏，大家討論著的同時，我對廖二狗子說道：

「二狗子，等等你去躲在那個水缸裡，絕對不會被抓到的。」

廖二狗子聽了之後回道：「嘿，好啊好啊，這我在行。」

這廖二狗子平時傻裡傻氣的，不過運動神經特別好，有次大家去河邊玩耍，他來回游了好幾趟呢。

大家最後決定由黃賴皮當鬼，就在黃賴皮倒數著數兒時，我則偷偷跟在廖二狗子身後，看他傻不愣登地爬入水缸後，我立馬大叫道：「二狗子溺水啦！二狗子溺水啦！」在我大喊的同時二狗子嚇了一跳手一滑撲通一聲真就完全掉水裡了，其他朋友們聽了我的叫喊也都衝了過來，而我不等大家反應，拿起地上拳頭大小的石頭就往缸上砸，匡噹一聲，水缸裂了，二狗子一身濕透而一臉茫然的樣子，這時父母與那個女人還有家中的奴僕們也聞聲趕到，看著眼前的這一幕，父親問了我們這些小朋友了解情況後，一邊誇我機智反應快，一邊命令僕人把廖二狗子帶去換衣服。

我偷偷瞄了一下那女人，看她臉色極為難看，這讓我感覺非常開心。

第五篇：童年陰影

我叫張大寶，我家旁邊住著一對兄弟，阿光與阿旦，他們兩兄弟可以說是我們這一代的孩子王，一來他們家是當官的，而且是大大的官，二來他們似乎從小學武學文，我們這些普通小孩打也打不贏，說也說不過，也就只能跟在他們後面當跟屁蟲了。

在我們一群孩子中，有個叫李狗蛋的，也是普通人家，但是狗蛋的姊姊在阿光家當廚娘，所以阿光、阿旦他們特別喜歡欺負狗蛋，因為狗蛋如果不聽話，狗蛋的姊姊就會被刁難。

那天我們一群人在阿光家院子裡逗弄李狗蛋，扒了他的上衣讓他在地上學狗爬，拿泥巴丟他，逼他笑著汪汪叫。後來，阿光叫狗蛋站在院子裡一個很大的水缸邊緣，阿光對狗蛋說：「只要你能在這水缸邊上站半刻鐘，我們以後就不會在欺負你了。」狗蛋一聽，那顫抖的腳看著更加努力的想要站穩，雙手打平想要維持平衡。

然而沒過多久，阿旦突然拿起一旁的小石頭開始丟狗蛋，還對我們其他幾個小孩嚷道：「你們幾個一起丟阿，若是他站滿了半刻鐘，我就從你們之中選一個當狗！」我們幾個一聽，實在怕極了，趕緊撿起樹枝、石塊啥的朝狗蛋丟去，也不知道是誰丟的石子砸到了狗蛋的眼睛，狗蛋再也支撐不住摔進了水缸裡。我們下意識要衝上去把狗蛋拉出來，阿光突然吼道：

「都不許動！你們誰去拉他我就把你們也都丟下去。」

就這樣我們一邊心急一邊恐懼著，內心惶恐不安，直到狗蛋似乎不再掙扎，阿光拿起木棒砸了水缸，然後跟阿旦拉起已經溺暈的狗蛋裝得一副緊張的模樣朝著裡屋去，還一邊喊著「有人溺水啦快來救人啊。」我呆愣在原地。

後來，聽說狗蛋雖然撿回一條命，但是腦子壞了，也無法講話，不過狗蛋一家很感謝阿光他們兄弟，狗蛋的姊姊甚至說願終身當阿光家的奴僕報答他們救了狗蛋。雖然我們幾個小孩都知道是阿光他們害的狗蛋，但是我們也有丟狗蛋石頭，所以也就不敢把真相說給大人們聽。

而街坊間則流傳了一個阿光「砸缸救友」的美談，每當我聽到這故事，總會忍不住打個冷顫。

幾十年後，聽說阿光和阿旦他們也都當了大官，被說是什麼王佐之才、安邦賢臣、愛民如子。我都在想，那真的是他們嗎？他們真的有那麼好心嗎？不知道，我真的不知道，畢竟狗蛋的遭遇，對他們而言或許就像是森林裡掉落了一片葉子吧。

第六篇：勤奮的水缸國民

很久很久以前，有一個名為水缸國的國家，這裡的國民從出生後就開始學習如何製造水缸。據說，這些水缸是「國運之器」，只要水缸不停，國家就昌盛。國王蕭仁風是個勤奮認真的人，人送外號「全年無休」，他相信勞動就是功德，勤奮就是美德，所以在他登基後，下令廢除所有的假期，但想要休息的人，除非重病，不然必須每天工作，畢竟他自己這個國王，就是這樣做的。蕭仁風總是對國民宣導：「要知道！你不做！有的是人接替你！甚至！我國的高科技機械流水線都能取代你！」

也正因如此，整個國家在蕭仁風英明的領導下全年無休，產量大增。而為了督促國民生產力，每個人身上都綁有「勞動監測器」，一旦在工作場域「未處於勞動狀態」五分鐘便會觸發警報「非工作狀態偵測中，AI即將啟動替代程序，倒數三分鐘。」這是非常人性化的德政，畢竟還有三分鐘讓人緩衝重新進入工作狀態。

阿光是個平凡的缸匠，他從出生到現在就只知道兩件事：做好缸，作功德。他從不多話，只是默默捏缸，不休息，不抱怨，不加薪，堪稱三好員工。

有一天，阿光發燒38度半，但他想到國王常對他們說的「你不做，有的是頂替你的人」、「吃苦工作就是累積功德，你們看我當國王有在休假的嗎」所以他決定抱病上工。然而高燒實在讓阿光精神過於恍惚，導致他拿起一個剛做好的「智能功德缸」不小心掉在地上碎裂了，水缸破裂的聲音在工廠裡迴盪，如同一聲雷鳴，同時工廠發出了嗶－嗶－的警報聲。所有工人都轉頭盯著阿光，有人驚愕、有人氣憤，但更多人心理是惋惜「阿光完了。」

沒過多久，數名勞檢員快步上前，將阿光包圍。「這可是國王陛下親自命名的『智能功德缸』，裡頭嵌有AI核心晶片，是明年我國出口的重要商品！你居然把它打碎了！」為首的勞檢隊長道。

阿光面對發燒與勞檢員的壓力，再也支撐不住，跪倒在地，顫抖著說：「我…我只是有點發燒…但我不敢請假…我怕…」

「怕什麼？怕被AI取代？還是怕累積不到功德？」勞檢隊長冷笑道「你若心中有缸有國王，那怕病入膏肓也能百鍊成缸，你這明顯是脫缸思想。」隊長轉頭對其他勞檢員喊道「把他送去美好理想缸裡調養！」聞言，兩個勞檢員上前架住站都站不穩的阿光朝工廠外頭走去。

美好理想缸是水缸國最漂亮的地方，而且有著神奇的魔力，據說進去的人都會變得「更勤奮、更感恩、更理解且忠於國王」。阿光被帶入其中，接受為期一週的「修養」。

阿光被送到了一間純白的房間，房間裡面除了四個角落都有攝影機外，生活用品一應具全，而面對門的那面牆上寫著：

「國王不休息，因為國王愛你；你不休息，因為你愛國家。」

阿光在這裡的生活衣食無缺，就是白天必須每天觀看國王蕭仁風視察工廠的影片，或是國王親自造缸的影片，畫面裡的蕭仁風往往都是雙眼泛淚，手上的工作卻是越作越快，還不時喃喃自語說：「為了國家，伸為國王的我不能休息！」這種言語深深擊中阿光的情緒。下午必須閱讀《放眼未來─用功德帶來進步》、《國王無休之國政策的遠見》，晚上睡前會撥放國王蕭仁風的語錄一百則。就這樣過了三天，阿光發燒好了，同時也開始懷疑自己，是不是太自私了？是不是對不起國王對他的信任？他不禁感嘆道：「或許能工作就是福報。不能工作就該叛國。」

七日後，阿光眼神澄澈步伐堅定的離開了「美好理想缸」。他重新回到工廠第一線，並主動請纓進入「高強度缸門」，每日工時從原本的十六小時提升為二十二小時，僅留兩小時用於沉澱功德。

不久後，國王蕭仁風在萬人矚目的「全民功德大會」上，親自頒發「模範缸」的勳章給阿光。蕭仁風感動落淚，哽咽道：「阿光讓我相信，只要願意悔過，每個缸民都有無限潛力！希望我們水缸國全民能以阿光為榜樣。」

頒獎後，國王專設了一個名為「功德缸門」的部門給阿光管理，這個部門專職生產「智能功德缸」，不領薪水，不用休息，日夜轟鳴，產能比AI還要高。另一方面，但凡有人打破缸、想休息，不再需要送去美好理想缸，只需要讓阿光對他們以好友相稱、曉以大義，這些曾經擊缸、破缸、砸缸、脫缸的人，都會受到感召，全都加入「功德缸門」，這個部門裡面甚至有傳說「大家都是心靈相通的朋友」。據國家功德部統計，「功德缸門」設立後，水缸國生產力創歷史新高，並被世界聯合國譽為「最勤勞的國家」。

後來，水缸國的幼童教科書裡，孩子們讀都可以讀到阿光的故事：「功德缸門部長阿光，少年時曾一度發燒脫缸，後經理想缸感化，重整缸門。領悟到缸在人在，人在功德在，功德在則國家興盛的道理。」

第七篇：吾友胡言

吾友胡言，性聰敏，有捷才，事有未解，問之必得。然其性好辯，喜摘人語病，無論親疏長幼，言有疏漏，必咄咄逼人，得理不饒。

一日，語與吾臨缸觀魚，吾隨口云：「魚樂哉！」言遽駁：「子非魚，安知魚之樂？」吾怒甚，暗忖：「豎子！隨口一語亦糾纏不休！」遂將其推入缸中，叱曰：「聒噪！令汝親驗魚樂否！」觀其掙扎欲言，置之不理。及呼：「魚樂矣！樂矣！速救！」乃舉石破缸。

自是之後，不復見其與人論之，唯日促眾習武。，問其故，言曰：「君使吾知武勝於理也。」

釉藥俏客曰：「夫辯者，恃舌如劍，鋒過而易折，終傷己身。口舌凌人亡於拳腳服人，可謂理不勝力，辭不如石。嗟乎！昔濠梁之辯為千古雅談，今胡言至臨淵而溺、破缸而悟何其哀哉？」

第八篇：好樂之國

昔樂土有帝蕭仁風，信孟子所云：「王之好樂甚，則齊國其庶幾乎！」，故嗜音成癖，朝夕耽於鐃歌鼓吹，朝堂之上，歌無間斷，尤好缸鼓擊節以誦聖王詩。卻逢北疆屢討歲貢，西國欲動干戈，百姓饑寒交迫，怨聲盈路。大夫張光諫曰：「今歲凶年，連歲重賦，民啼饑號寒，哀鴻遍野，當有革變。」帝哂而不應，徐曰：「無慮，待朕新譜昇平調，自可安輯黎元。」

未幾，西國犯境，烽火連年，黎庶流徙。大夫張光再諫曰：「國難方殷，天災兵禍相踵，陛下若沉湎聲樂，蒼生何依？」帝揮弦而笑：「諸邦共樂，和音協律，吾國豈可獨異？」 。

遂廣徵樂師伶人，奏〈安邦樂〉。群臣竊議：「兵兇戰危，田疇盡赤，白骨露野，民困於饑凍。將若之何？」帝縱酒漫曰：「勿躁，朕承天命，一曲終焉，民心自定。」及至大宴，帝揚擊缸鼓而呼：「庶幾雅音猶存！」大夫張光憤起，奪國旄而折之，碎其缸鼓，怒斥曰：「寇逼宮闕，餓殍盈野，猶作亡國之音耶？桀紂之昏，未至於此！」

帝大怒，收張光下廷尉，以貪賄通敵構之，戮於市。自是朝中噤若寒蟬，群臣唯諾，曲意逢迎。

未幾，北疆與西國盟，約「西可伐樂，所得金帛田邑，當與北分。」旋踵間，西師入境，樂土亡矣。後蕭仁風攜親族遁走北疆，棲身別館，日以絲竹自娛。謂子弟曰：「國雖亡，吾邦之精神不滅。庶幾雅音猶存！」

釉藥俏客曰：「孟子言獨樂樂不如眾樂樂，然若君之樂獨在聲，而眾之苦獨在腹，則雖擊缸千遍，不過為亡國催魂耳。蕭氏謂雅音猶存，豈知存者，惟餘哀也。」

第九篇：蛙國志異

昔有靈蛙立國。其民聰穎，制器利生，設階序以治，國泰民安。一日，異蛙驟至，諸事皆變矣。

晨光熹微，群蛙驚覺一新蛙於側。新蛙見群蛙聚攏，乃振臂疾呼：「當共破此方天地之藩籬，脫此囹圄，否則族必滅矣！」言之鑿鑿，聲情激越，眾蛙譁然。旬日間，附者甚眾，結黨終日呼「破壁」不止。然壁在何方，實莫能指。異議者輒遭眾喙攻訐，不容置辯。

見此，蛙廷震怒，以為亂源，欲戮新蛙以儆效尤。未料黨眾沸騰，破壁之徒竟起而傾覆舊制，另立新朝，奉新蛙為圭臬。然天地藩籬何在，終不可得，唯日事肅清異己，謗議紛起。

當是時也，忽聞蒼穹有聲如雷：「今晨何食？」複應曰：「不知有何趣事？」但見轟然巨響，天穹迸裂。黃熊粉豕持杵而立，垂涎視之。豕謂熊曰：「吾畜此輩於此缸，正欲與君共饗耳！」

釉藥俏客曰：「蛙國囿於豕甕，苟無明辨是非之智，徒隨旁言而動，終將自亡。變革可貴，然失其本心為權所困，亦淪舊弊。舉世囹圄不自知，為外物所役，終不過為熊豕之食矣。」

第十篇：財與命

昔有名光之神童，與僕子謝麻子及鄰童廖二狗、黃賴皮等戲於庭。嬉戲間，謝麻子失足墜院中大缸。阿光見之，惶急無措，持磚擊缸，缸破而麻子得救。事後，阿光父大怒，責之曰：「此缸值五百金，謝家乃吾六百錢所市之奴耳！汝此舉，實為糜費！凡事宜計財利。夫人生無常，然於無常之中，稍可恃者，唯財耳！」自茲以往，阿光視人，皆為一數矣。

釉藥俏客曰：「破缸救人，本惻隱之心；視命以財，實則市儈。阿光此後好利，家教使然耳。嗚呼，人性之變，無非立於教矣。」

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