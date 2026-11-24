30年的感動與冒險 ，每一刻都有寶可夢 相伴！為了慶祝《寶可夢》30週年主題里程碑，全台粉絲期盼已久好消息即將登場！自今年11月至2027年2月，將於全台8處接力舉辦《寶可夢》30週年主題快閃 店，現場由眾多可愛的寶可夢迎接訓練家們來訪，同時設置動畫回憶牆，和大家一起回顧30年來的冒險足跡。活動期間推出多款全新紀念周邊，更加碼首週好禮和滿額禮，好逛、好拍、又好買，讓你的冒險行囊滿載而歸！

配合30週年主題，快閃店將帶來多款以30週年全新元素設計的周邊商品，廣受玩家喜愛的皮卡丘 、百變怪、伊布家族、謎擬Q等，將以最可愛的面貌呈現在大家眼前。除了30週年主題，同場更集結多樣熱銷及話題周邊，走進快閃店就能被滿滿的寶可夢圍繞，實在是太幸福了！

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行李吊牌。圖：曼迪傳播提供

20吋行李箱。圖：曼迪傳播提供

30週年長門簾。圖：曼迪傳播提供

30週年紀念Q軟胸章。圖：曼迪傳播提供

慶典怎能少了驚喜！活動期間規劃了多重好禮，首週來店消費不限金額，可獲得寶可夢紀念貼紙1張，共有9款隨機贈送；各店主題期間單筆消費滿額800元，還可獲得紀念大圖卡1張，看動畫各系列最初的伙伴與皮卡丘一同躍上圖面，充滿紀念意義的畫面，絕對是訓練家們必收典藏，好禮數量有限送完為止，千萬別錯過！

滿額禮-紀念大圖卡(9款隨機)。圖：曼迪傳播提供

首週禮-紀念貼紙(9款隨機)。圖：曼迪傳播提供

活動地點與日期 ▪︎Mitsui Shopping Park LaLaport 南港 1F 中央廣場 2026 年 11 月 25 日（三）～ 2026 年 12 月 13 日（日） ▪︎Mega City 板橋大遠百 9F威尼斯廣場 2026 年 12 月 1 日（二）～ 2027 年 1 月 4 日（一） ▪︎MITSUI OUTLET PARK 林口 I 館 1F 室內區 六角廣場 2026 年 12 月 2 日（三）～ 2026 年 12 月 27 日（日） ▪︎高雄夢時代購物中心 1F 時代光廊 2026 年 12 月 11 日（五）～ 2027 年 1 月 11 日（一） ▪︎SOGO 百貨新竹店 3F 活動會館 2026 年 12 月 17 日（四）～ 2027 年 1 月 14 日（四） ▪︎台中中友百貨 B 棟 13 樓文化大廳 2026 年 12 月 19 日（六）～ 2027 年 1 月 18 日（一） ▪︎新光三越台南西門新天地 本館 6 樓 C 區文化館 2026 年 12 月 23 日（三）～ 2027 年 2 月 22 日（一） ▪︎SKM Park Outlets 高雄草衙 大道東1F 中央廣場 2027 年 1 月 15 日（五）～ 2027 年 2 月 21 日（日） （營業時間以百貨公告為準）

精華 FAQ Q1：《寶可夢》30週年主題快閃店何時開始、共辦幾處？ 活動自2026年11月25日起開跑，至2027年2月間在全台8處接力舉辦，讓各地訓練家都能就近參與30週年慶典。

Q2：快閃店現場會有哪些主要看點與商品特色？ 現場除有眾多寶可夢迎賓與動畫回憶牆外，也會販售以30週年全新元素設計的限定周邊，並集結皮卡丘、百變怪、伊布家族、謎擬Q等人氣角色商品。

Q3：活動期間有哪些首週禮與滿額贈禮規則？ 首週不限金額消費即可獲得1張寶可夢紀念貼紙，共9款隨機贈送；各店主題期間單筆滿800元，還可獲得1張紀念大圖卡，數量有限送完為止。