《SPY×FAMILY 間諜家家酒》第四季2027年開播！第二部劇場版同年上映，動畫歷年播出時間一次看

人氣動畫 《SPY×FAMILY 間諜 家家酒》正式宣布推出第四季，預計於2027年開播，此外，官方也同步確認第二部劇場 版將於2027年上映。

佛傑一家將在同一年迎來電視動畫與大銀幕新作，讓粉絲相當期待。

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《SPY×FAMILY 間諜家家酒》第四季前導視覺圖公開！佛傑一家全員登場

這次官方也同步公開第四季前導視覺圖，由角色設計師門脇聰親自繪製。畫面中，洛伊德、安妮亞、約兒與愛犬彭德一同現身街頭，周圍飄散著報紙與傳單，當中還藏有與第四季故事相關的線索，為接下來的劇情埋下伏筆。

圖：X@『SPY×FAMILY（スパイファミリー）』アニメ公式

不過，目前官方尚未公開第四季的具體故事內容與詳細播出日期，粉絲可以先從這張視覺圖中尋找可能的劇情暗示。

《SPY×FAMILY 間諜家家酒》動畫播出時間整理

《SPY×FAMILY 間諜家家酒》電視動畫第一季分為上下兩部分播出，第一部分於2022年4月至6月播出，第二部分則於同年10月至12月接續登場；第二季於2023年10月至12月播出，第三季則於2025年10月至12月播出。

《SPY×FAMILY 間諜家家酒》劇情介紹：間諜、殺手與讀心少女組成奇妙家庭

《SPY×FAMILY 間諜家家酒》改編自遠藤達哉創作的同名漫畫 ，故事背景設定在東西兩國關係緊張的時代。為了維護世界和平，西國情報局頂尖間諜「黃昏」接下代號「梟」的秘密任務，必須在短時間內組成家庭，並讓孩子進入名門學校，以便接近任務目標。

為了完成任務，黃昏化身精神科醫師洛伊德・佛傑，收養了能夠讀取他人心思的超能力少女安妮亞，並與表面上是普通上班族、實際身分卻是職業殺手的約兒成為夫妻。三人各自隱藏著不可告人的秘密，卻在陰錯陽差下組成了看似平凡、實則充滿意外的家庭。隨著相處時間增加，原本只是為了任務而建立的關係，也逐漸產生意想不到的變化。

圖：東立出版社

電視動畫第四季與劇場版同年登場

這次最令粉絲期待的，莫過於第四季與第二部劇場版都確定在2027年推出。繼2023年首部劇場版《SPY×FAMILY CODE: White》上映後，佛傑一家將再度回到大銀幕，電視動畫也將同步展開新篇章。

圖：X@『SPY×FAMILY（スパイファミリー）』アニメ公式

《SPY×FAMILY 間諜家家酒》2027年將迎來電視動畫第四季與第二部劇場版，對喜愛佛傑一家的觀眾而言，無疑是值得期待的一年。目前兩部作品的詳細資訊仍待官方後續公布。

精華 FAQ Q1：《SPY×FAMILY 間諜家家酒》第四季預計何時開播？ 官方已宣布第四季預計於2027年開播，但目前尚未公布確切日期與完整故事內容，粉絲只能先從前導視覺圖推測可能的劇情走向。

Q2：第二部劇場版《SPY×FAMILY》何時上映，有何看點？ 第二部劇場版也確定在2027年上映，這代表佛傑一家將在同一年同時迎來電視動畫新篇與大銀幕新作，話題性與期待值都相當高。

Q3：《SPY×FAMILY》過去幾季與劇場版的播出時間如何？ 第一季分上下兩部分於2022年4月至6月、10月至12月播出，第二季在2023年10月至12月播出，第三季於2025年10月至12月播出，並已有2023年的劇場版。