《肌肉魔法使-MASHLE-》真人電影首支特報公開！前田真劍佑化身馬修，2027年3月19日日本上映

人氣漫畫 《肌肉 魔法 使-MASHLE-》正式推出真人版電影 ！官方公開首支特報影片及全新前導視覺，由日本 男星前田真劍佑飾演主角馬修・班地德，並由《銀魂》導演福田雄一擔任編劇及導演。

故事以「魔法VS肌肉」為核心，描述天生不會魔法的少年，如何憑藉鍛鍊出的強大肌肉力量，挑戰魔法世界的既定規則。電影預定2027年3月19日在日本上映。

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前田真劍佑挑戰馬修！為角色鍛鍊身材長達3年

《肌肉魔法使-MASHLE-》改編自甲本一創作的同名漫畫，原作於2020年1月至2023年7月在《週刊少年Jump》連載，全系列共18集，全球累計發行量突破1,200萬冊。

圖：東立出版社

真人電影由前田真劍佑飾演主角馬修・班地德。為了呈現角色驚人的肌肉力量，前田真劍佑從接下演出邀約後便持續鍛鍊，準備時間長達3年，希望以符合原作形象的體格，呈現這位不靠魔法、只靠肌肉戰鬥的主角。本片由福田雄一擔任編劇及導演，過去曾執導真人版《銀魂》系列，以擅長喜劇節奏與誇張演出聞名。這次將如何呈現原作充滿反差感的魔法戰鬥與搞笑橋段，也成為電影的一大看點。

圖：截自【超特報】映画『マッシュル』＜2027年3月19日(金)公開＞／OFFICIAL TEASER

圖：截自Mashle | Official Trailer | Amazon Prime

劇情介紹：不會魔法又如何？馬修靠肌肉挑戰魔法世界

故事設定在一個人人都能使用魔法，並以魔法能力決定社會地位的世界。主角馬修・班地德卻是個異類，天生完全無法使用魔法，只能靠著每天不間斷的重量訓練，練就超乎常人的肌肉與力量。

圖：截自Mashle | Official Trailer | Amazon Prime

圖：截自【超特報】映画『マッシュル』＜2027年3月19日(金)公開＞／OFFICIAL TEASER

為了守護養育自己的父親，馬修不得不進入名門魔法學校就讀，並以成為最高階級的魔法師「神覺者」為目標。然而，面對各種強大的魔法師，他沒有華麗咒語，也不懂複雜魔法，唯一能依靠的就是一身肌肉。當魔法世界的常識遇上超乎常理的肌肉力量，馬修將以拳頭打破規則，展開一連串荒唐又熱血的冒險。

電影看點：魔法與肌肉的反差喜劇搬上大銀幕

《肌肉魔法使-MASHLE-》最具特色的地方，就是將奇幻魔法世界與健身肌肉文化結合。當其他角色施展華麗咒語時，馬修卻總能用看似最直接、甚至令人傻眼的方式破解危機，形成強烈反差。

圖：映画『マッシュル』公式

真人版電影由華納兄弟與富士電視台參與製作，並交由曾製作《王者天下》、《SAKAMOTO DAYS》及《國寶》等作品的CREDEUS負責製作。這次將如何重現原作誇張的動作場面與奇幻世界觀，備受粉絲期待。

前田真劍佑談角色挑戰！福田雄一大讚肌肉體態神還原

談到這次參與演出，前田真劍佑表示，自己非常喜歡《肌肉魔法使-MASHLE-》，也希望能將電影的樂趣傳達給觀眾。不過，馬修並不擅長將情緒表現在臉上，如何透過表演呈現角色內心，對他而言是一大挑戰。

圖：映画『マッシュル』公式

前田真劍佑認為，馬修擁有超乎常人的力量，即使不必說太多話，也能透過行動將情感傳遞給身邊的人，因此希望藉由這樣的理解，將角色的精神與靈魂帶進電影之中。福田雄一則分享，開拍前一天看到前田真劍佑時，發現他的上半身肌肉十分結實，下半身卻相當纖細，完全呈現出馬修的體態，讓他也感受到前田為角色所做的準備與投入。

此外，電視動畫第三季預定於2027年1月播出，真人電影則接力於同年3月19日在日本上映。《肌肉魔法使-MASHLE-》將在2027年接連迎來動畫與真人版新作，喜愛這部作品的粉絲不妨持續關注後續消息。

圖：©Hajime Komoto/SHUEISHA, MASHLE Committee