「Meet 推推基地」於北車開幕！首波主打限量周邊：《霧藍色的雨後晴天》、《WITCH WATCH 魔女守護者》

台北車站又一「推活」聖地正式誕生！由株式會社Atre的台灣子公司「JR東日本台灣商業開發」（台灣捷爾東商業開發股份有限公司）直營的「Metro Corner｜atre 台北車站店」於 5 月盛大開幕，其中最受動漫迷矚目的全新品牌——全台首間「MEET 推推基地」，於 5 月 22 日隆重登場！

「MEET 推推基地」主打日本與亞洲最新最夯的動畫、遊戲及 Vtuber 官方授權 IP 周邊，並以「定期更新主題內容」的創新模式，讓台灣粉絲能與日本流行零時差對接。開幕首波祭出兩大超人氣 IP：近期橫掃 LINE TV 的春季熱播 BL 日劇《霧藍色的雨後晴天》，以及超人氣魔法喜劇大作《WITCH WATCH 魔女守護者》周邊商品。

圖/台灣捷爾東事業開發股份有限公司提供

改編自波真田かもめ銷量突破 70 萬冊的同名漫畫，《霧藍色的雨後晴天》真人版日劇自今年春季播出後，憑藉武田航平與澀谷謙人細膩詮釋職場競爭到重逢相戀的「大人系」苦澀甜蜜，被粉絲譽為「戀愛天花板」級別的療癒作品，在社群平台引發熱烈討論。

《霧藍色的雨後晴天》。圖/株式会社TORICO提供

「MEET 推推基地」首波特別引進「武田航平、澀谷謙人A5裝飾畫」，兩位主角的帥氣神韻搭配複製簽名及精緻壓克力質感，是粉絲不容錯過的夢幻逸品。此外，更同步推出兩人的壓克力立牌、帆布畫、相卡套組等十多款周邊，完整還原劇中的唯美氛圍，讓粉絲能將這份雨後放晴的悸動永久珍藏。

另一強打則是日本漫畫家篠原健太的魔法喜劇大作《WITCH WATCH 魔女守護者》。曾獲 2022 年「下一部人氣漫畫大賞」第二名優異成績，其動畫版更力邀日本天團 YOASOBI 獻唱主題曲〈Watch me!〉，不僅製作陣容堅強，聲優川口莉奈與鈴木崚汰的演繹更完美重現了妮可與守仁這對青梅竹馬的超爆笑同居生活。

《WITCH WATCH 魔女守護者》。圖/回歸線娛樂提供

本次店內將販售極具創意的角色御守系列，包括「妮可的戀愛御守」、「守仁的學業御守」等 5 款人氣御守，「MEET 推推基地」更準備了齊全的品項，從掛軸、透明收納包、滑鼠墊、馬克杯、香氛卡、貼紙，到Q版妮可造型抱枕、珪藻土杯墊、壓克力吊飾與立牌等一應俱全，滿足魔女粉的所有期待。

進駐Metro Corner｜atre北車店精華地段 打造台北「質感推活」新地標

「MEET 推推基地」坐落於台北捷運台北車站B1的商業空間「Metro Corner」（近捷運板南線剪票口），是北捷與機捷、台鐵與高鐵的匯聚交叉地帶，每日進出人流超過 50 萬人次，可說是台北車站最精華地段。atre 始終貼近在地，秉持著「有 100 個街道，就有 100 種面貌的 atre」之理念，活用在日本首都圈開發與營運車站商場所累積的豐富經驗與專業知識，在打造出契合當地特色的商業空間的同時，透過「MEET 推推基地」將動漫推活文化轉化為時尚潮流的一環，主打每月更換動漫或遊戲主題。

除了動漫周邊，「Metro Corner｜atre北車店」亦集結了壽司郎首間外帶專門店「SUSHIRO To Go」、人氣起司塔「BAKE CHEESE TART」及「神農生活+」等七大品牌。在逛完琳瑯滿目的「MEET 推推基地」後，還能一併享受精緻日系美食。邀請全台粉絲一起來到「MEET 推推基地」，在台北車站遇見你的本命！

【MEET 推推基地｜開幕資訊】 開幕日期： 2026 年 5 月 22 日 地點： 台北市中正區忠孝西路一段 49 號 B1（Metro Corner｜atre 台北車站店 3號櫃位） 特色亮點： 全台首間「MEET 推推基地」，主打每月更換動漫/遊戲主題。 首波精選商品： · 《霧藍色的雨後晴天》—— 【附複製簽名】A5壓克力裝飾畫、壓克力立牌、帆布畫、相卡套組、場景壓克力立牌…全系列精美限量周邊。 · 《WITCH WATCH 魔女守護者》—— 妮可的戀愛御守、守仁的學業御守等主題御守，Q版妮可造型抱枕、Q版主角五人大滑鼠墊…全系列精美限量周邊。