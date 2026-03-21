《夏日大作戰 全新4K修復版》「這是全新的戰爭！」16年前經典作宛如AI現況預言

☀️《夏日大作戰 全新4K修復版》日本動畫名導細田守經典代表作

☀️《國寶》編劇．奥寺佐渡子X角色設計．貞本義行 精心打造

細田守導演經典代表作《夏日大作戰 全新4K修復版》（Summer Wars）將以全新4K修復版首度大銀幕全台上映。《夏日大作戰》由《國寶》編劇．奥寺佐渡子執筆劇本；有「當代第一畫師」之稱的貞本義行負責角色設計。《夏日大作戰》還榮獲第33屆日本電影學院獎最優秀動畫作品獎、第24屆日本數位內容大賽經濟產業大臣獎、第13屆文化廳媒體藝術祭動畫部門大獎！

《夏日大作戰 全新4K修復版》細田守經典代表作重返大銀幕。圖／車庫娛樂提供

為迎接《夏日大作戰 全新4K修復版》以全新4K修復版首度大銀幕全台上映！車庫娛樂特別推出《夏日大作戰 全新4K修復版》海報套票，套票內含ibon電影票1 張、經典款工藝海報1張，數量有限，售完為止。

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據說細田守導演在製作《跳躍吧！時空少女》前，就曾想打造一部關於夏日少年所發生之事的作品，而這個願望似乎也藉由《夏日大作戰》實現了。細田守導演表示：「其實製作動畫的人，應該都想過要刻劃一部以夏日少年為主角的作品吧。一名毫無力量的少年，因某件事成為契機而非常努力，在不知不覺中獲得極大的成長，我想這也是最適合變成動畫的題材，我覺得《夏日大作戰》也是以那類動畫所擁有的純粹真摯的特色為基底。」

細田守攜手《國寶》編劇奥寺佐渡子打造。《夏日大作戰 全新4K修復版》圖／車庫娛樂提供

《夏日大作戰 全新4K修復版》細田守靈感來自老家。圖／車庫娛樂提供

神木隆之介睽違16年再見《夏日大作戰》導演 細田守驚呼「長很大了呢！」《夏日大作戰 全新4K修復版》圖／車庫娛樂提供

《夏日大作戰 全新4K修復版》神木隆之介盼本作能持續備受喜愛。圖／車庫娛樂提供

細田守導演也透露《夏日大作戰》中的大家庭元素，靈感其實源自於自己的經驗，他表示：「我讀高中時，親戚們確實都會在盂蘭盆節時齊聚在鄉下老家，併起大小不一的桌子，一起熱鬧地吃飯。那是夏天最大的活動，我覺得很有趣。」而近年來AI蓬勃發展的狀況，也令許多人聯想到《夏日大作戰》這部作品，細田守導演表示：「AI在過去就像是科幻世界，但現在已經成為現實了，沒想到AI目前在社會上會占據如此大的地位。」

細田守導演感嘆AI已成為現實。《夏日大作戰 全新4K修復版》圖／車庫娛樂提供

「這是全新的戰爭！」《夏日大作戰 全新4K修復版》。圖／車庫娛樂提供

《夏日大作戰 全新4K修復版》神木隆之介透露配音過程很開心。圖／車庫娛樂提供

神木隆之介睽違16年再見《夏日大作戰》導演 細田守驚呼：長很大了呢！

去年12月所舉行的「第1屆愛知・名古屋國際動畫影展」，《夏日大作戰》獲邀在影展中重映，細田守導演也特別出席映後座談會，而近期宣布結婚喜訊的主角神木隆之介竟驚喜現身，這也是兩人睽違16年的再會，令現場觀眾驚喜不已，細田守導演也驚訝地說：「長很大了呢！」神木隆之介則笑回：「我現在32歲了，當時才16歲，讀高一而已！」看到好久不見的神木隆之介，細田守導演開心地表示：「當時神木演員生氣勃勃的模樣，至今都沒有變，他真的一直好好地保有自己的優點，真的很棒！」

細田守導演也透露當時邀請神木隆之介為「健二」配音的幕後故事，細田守導演表示：「神木演員當時已非常有名，但還沒有人聽過他變聲後的聲音，我覺得那是十分有魅力的聲音。」回憶起當時配音的過程，神木隆之介表示：「當時我才剛讀高中，很想接受各式各樣的挑戰，有許多第一次經歷的事。錄音現場真的很歡樂，當時只覺得很開心！」他還透露電影中的大家庭聚在一起的場面，細田守導演提議所有的演員們一起圍著一根麥克風為角色配音，這讓他印象深刻。

而對於參與《夏日大作戰》的感想，神木隆之介表示：「雖然我不是專業的配音員，但在電視劇或電影的拍攝現場，或是粉絲都常跟我說他們非常喜歡《夏日大作戰》，每當我聽到這些話時都會感到很自豪。《夏日大作戰》真的是一部長久以來備受喜愛的作品，身為參與其中的一員、身為其中一名觀眾，我感到非常開心，希望大家之後能繼續喜愛這部作品！」

《夏日大作戰 全新4K修復版》細田守導演認為神木隆之介當時變聲的聲音很有魅力。圖／車庫娛樂提供

劇情介紹

差點就能成為國際數學奧林匹亞競賽日本代表的高二生小磯健二，他接下了能進行購物、行政手續等多重功能的虛擬世界「OZ」的打工，擔任低階管理員，邊維護「OZ」的系統邊度過暑假。某日，健二所仰慕的前輩夏希請他一起回她在長野縣上田市的老家，沒想到夏希竟突然在親戚面前介紹自己是她的未婚夫。另一方面，虛擬世界「OZ」發生了恐怖的緊急事件，健二的管理員帳號被盜，導致整個系統發生問題，健二竟被懷疑是嫌犯，而虛擬世界的問題也為現實生活帶來了巨大危機。《夏日大作戰 全新4K修復版》將於4月2日（四）首度大銀幕全台上映。

《夏日大作戰 全新4K修復版》。圖／車庫娛樂提供

《夏日大作戰 全新4K修復版》。圖／車庫娛樂提供