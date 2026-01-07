《無限暖暖》2.1版本「若生命如詩」上線 養一隻最萌的巨獸

開放世界換裝冒險遊戲《無限暖暖》2.1版本於1月7日正式登場。本次版本以「生命成長」為主題，推出全新風物任務「若生命如詩」，並同步開放常駐玩法「巨獸養成計畫」，讓搭配師在靜謐森林中陪伴小巨獸成長，書寫屬於彼此的獨特回憶。此外，多項趣味玩法、限定共鳴、旅間收集活動與商城內容更新同步登場，並針對家園與服裝系統帶來多項體驗優化。

常駐玩法「巨獸養成計畫」開啟

完成風物任務後，即可前往安眠之林北側的「暖茸之家」，體驗全新常駐養成玩法。搭配師可觀察小巨獸月齡與屬性成長，透過裝扮、餵食、摸頭等互動提升好感度，並在「成長里程碑」「茸茸心願」「林間逸事集」中領取【成長勳印】與各式獎勵。

《無限暖暖》2.1版本。圖/無限暖暖提供

《無限暖暖》2.1版本。圖/無限暖暖提供

限定共鳴「如一葉長青的詩」

五星套裝「森之漣」集齊後可解鎖能力「芳間巡遊」，大幅提升植物採集體驗，進化3可獲得全新妝容與待機動作。共鳴滿 160次還可獲得擺飾「夢盈青藤」。

《無限暖暖》2.1版本。圖/無限暖暖提供

四星套裝「青枝綴詩」集齊後可解鎖能力「鈴鼓綻響·奇思妙想」，可自由演奏鈴鼓並變換節奏；進化後可獲得套裝「青枝綴詩·熾躍」，完成煥新後可解鎖「青枝綴詩·輪迴」外觀。

《無限暖暖》2.1版本。圖/無限暖暖提供

全新風物任務「若生命如詩」永久開放

2.1版本更新後，完成伊贊之土主線第二章「覆於此地的面紗」即可解鎖全新風物任務「若生命如詩」。森林靜默、冬椏巨獸沉眠，別離與新生交織成一首生命詩篇。完成任務可獲得【共鳴水晶】、【鑽石】及限定名片【謐甯枯榮】等豐厚獎勵。

《無限暖暖》2.1版本。圖/無限暖暖提供

免費套裝限時活動

活動期間參與「林間歡動時光」限時活動並完成目標任務，可獲得「森野心語」、鑽石、養成材料等獎勵。 累積「森野心語」，可陸續解鎖三星套裝「汪汪守護」。

《無限暖暖》2.1版本。圖/無限暖暖提供

系統與功能優化

本次版本同步優化星憶晶樹地圖顯示、家園動物餵食與邀約體驗，並擴充烹飪玩法中的【動物食物】系統；服裝系統新增能力手持物發放、虹染支援與換裝介面分類優化，讓搭配操作更加直覺流暢。《無限暖暖》現已開放 PC、PlayStation™Store、Epic Games Store、手機雙平台（Android & iOS）免費下載遊玩。👉《無限暖暖》官方Facebook粉絲專頁