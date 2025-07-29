2025漫博會／臺漫館5天人氣沸騰！見證原創轉譯潛力，彭政閔、聲優親臨掀高潮

「2025 漫畫博覽會（漫博會）」昨（28）日圓滿閉幕，展覽期間人潮不斷，動漫迷的熱情風雨無阻。由文策院主辦的「臺灣漫畫館（臺漫館）」今年再度登場，人氣與買氣雙雙高漲，臺灣原創書籍與周邊商品累計銷售近 5,000 件，舞台區活動也場場爆滿。TaaRO、花宥、十八日、每日青菜、ARES、孫小踢、葉明軒、楊白等多位人氣漫畫家接力亮相，吸引大批粉絲到場應援，現場氣氛熱絡又溫馨。除了創作者與漫迷們相見歡，臺漫館亦帶來多場座談活動，展現跨界合作的創意火花，以及產業串聯的多元活力。

2025臺灣漫畫館，TaaRO、花宥、十八日、每日青菜、ARES、孫小踢、葉明軒、楊白等多位人氣漫畫家亮相臺漫館，吸引大批粉絲到場應援。圖/文策院提供

7 月 26 日，Podcast 節目《好好說話好不好》走出錄音室，來到臺漫館舞台與觀眾面對面交流。活動開放報名即秒殺，當天更有粉絲提早一小時排隊入座，足見「臺配」的驚人魅力。節目三位成員——配音員陳彥鈞、賈文安與錄音師阿寬——加上配音員好友喬資淯，一起分享產業趣事與工作秘辛，從動畫、遊戲到有聲漫畫，話題滿滿，現場笑聲不斷。

幾位講者提到，將一部國外動畫轉化為國語版本，需經過翻譯、修稿、錄音、後製等繁複流程，對配音員來說也相當具挑戰性。陳彥鈞首次擔任日本動畫作品的配音領班，就遇上全球爆紅的《葬送的芙莉蓮》，而喬資淯則是聲演其中的人氣角色——勇者欣梅爾。兩人透露，光是錄「芙莉蓮」三個字，就反覆嘗試了二十多個版本，展現臺灣聲優的專業與認真，也成就了陳彥鈞這部得意之作。賈文安則表示，為國外作品配音時多須參考原音，盡量不偏離太多；相較之下，配臺灣原創作品就更能放手發揮，可以自己去摸索角色，試出最貼近的聲音。

2025臺灣漫畫館，配音員陳彥鈞、賈文安、喬資淯與錄音師阿寬皆曾參與多部熱門動畫作品，包括《膽大黨》、《葬送的芙莉蓮》、《咒術迴戰》等。圖/文策院提供

這份對臺灣原創的熱情也延伸至漫畫領域，四人皆曾參與「CCC追漫台」推出的「漫畫有聲音」企劃。該企劃邀集臺灣配音員與音樂人，以聲音演繹原創臺漫文本，其中《罐頭工廠》正是由《好好說話好不好》製作，喬資淯也為多部作品獻聲。這次他們特別將有聲漫畫帶到臺漫館現場，聯合聲演金漫獎得獎作品《大貓族：石橋之後》，並邀請觀眾加入為龍哥與毛苔的對戰「吶喊助威」，現場氣氛高漲。當漫畫結合配音，不僅帶來沉浸式閱讀體驗，也讓動畫或影視改編的想像更具體，為作品開啟更多可能。《好好說話好不好》與「CCC追漫台」接下來也將再度聯手，推出臺漫產業系列節目，以及全新的臺灣原創有聲漫畫，敬請期待！

2025臺灣漫畫館，Podcast節目《好好說話好不好》的座談人氣爆棚，現場觀眾站滿舞台四周，展現「臺配」魅力！圖/文策院提供

臺漫館的最後一場舞台活動同樣展現出原創內容的跨域潛力：國民球星彭政閔與漫畫家楊白壓軸登場，對談《一百萬次的揮棒》從自傳改編成漫畫的創作歷程。彭政閔當天首次拿到實體書，表示相當感動，形容能將人生中一段最深刻的記憶記錄下來，彷彿完成了一項人生清單。他也提到，這次漫畫改編對他而言別具意義，因為許多曾看他打球的球迷如今已成為父母，他希望透過漫畫讓下一代了解爸媽所喜歡的棒球，也期待未來能與社區球隊一同分享這部作品。

2025臺灣漫畫館，彭政閔希望透過漫畫讓球迷的下一代了解爸媽所喜歡的棒球。圖/文策院提供

臺漫作家經常一人包辦故事與繪圖，而《一百萬次的揮棒》則如同棒球本身，是一場團隊合作的成果。透過文策院營運的臺灣漫畫基地媒合，聯經出版邀請楊白擔綱主筆、同為漫畫家的漢寶包擔任編劇，並由資深漫畫編輯江美云指導分鏡。楊白指出，創作過程中最難描繪的是球員的打擊動作，為此她與分鏡指導進行了多次討論與調整，力求忠實還原。這次的合作經驗讓她體會到，好的分鏡設計能大幅提升故事的流暢度與張力，而專業分工正是臺灣漫畫產業化的重要一步。文策院持續媒合漫畫業界人才，協助出版社組成專業團隊進行 IP 改編，並開辦相關活動課程，推動臺灣漫畫產業邁向專業分工，不再單打獨鬥。

隨著近年臺灣漫畫百花齊放，文策院順勢打造「臺漫」品牌。自 2024 年起，文策院每年於台北書展、漫博會設置「臺灣漫畫館」，現場展售熱門作品，並結合舞台活動放大曝光、帶動話題，吸引更多人關注臺漫。同時，文策院也籌組「臺漫 TEAM TAIWAN」，以「Taiwan Comics」的品牌形象參與安古蘭漫畫節等國際展會，拓展臺漫海外市場，期望透過國內外聲量與實績的相互帶動，為「新臺漫時代」注入源源不絕的動能。

2025臺灣漫畫館，四位專業配音員與錄音師現場獻聲演出《大貓族：石橋之後》，帶動全場氣氛，掀起高潮。圖/文策院提供

2025臺灣漫畫館，文策院自2024年起，每年於台北書展、漫博會設置「臺灣漫畫館」，打造「臺漫」品牌。圖/文策院提供