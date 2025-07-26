2025漫博會／台灣首次《Silent Witch沉默魔女的秘密》會澤紗彌簽名會重現經典音

7月最新動畫《Silent Witch沉默魔女的秘密》女主角莫妮卡‧艾瓦雷特聲優「會澤紗彌」於7/26首度在台舉辦見面&簽名會，於年度盛事漫畫博覽會登場，簽名組開賣後隨即完售。本次活動更特別邀請Aniplex製作人奈良駿介同台，與現場粉絲分享動畫及幕後秘辛，會澤紗彌更特別編了莫妮卡的髮型登台會粉，非常可愛。

在見面會橋段中，兩位來賓大方回答各種問題。會澤紗彌很開心能甄選上莫妮卡的配音，莫妮卡的個性非常怕生，雖然腳本上的台詞很完整，為了配出怯生生的樣子，在配音時特別留意放慢語速，且讓咬字不要太清楚，製作人也認同表示會澤小姐把這部份做得非常好。會澤小姐也爆了個料，在為動畫配音時，現場聲優分為已閱讀原作派，以及希望看到腳本再發揮派，所以會遇到現場才驚訝劇情居然是這樣所以很熱烈討論的狀況。至於她自己最喜歡角色是希利爾，在學生會裡對莫妮卡最兇最嚴厲，但其實非常溫柔。製作人認為這部作品最有魅力的是世界觀，不僅設定相當縝密，角色紮設定也很紮實，隨著劇情發展就會理解角色會做出一些行為的原因，也期待觀眾隨著劇情發展更享受這部作品。

為了表現莫妮卡怕生的樣子，會澤紗彌現場也演出了害怕跟哭泣的配音，完全將莫妮卡如同小松鼠害怕的樣子表現出來。在其中一段中對手戲是飾演路易斯的諏訪部順一，會澤紗彌表示雖然易斯是捉摸不定輕飄飄的角色，但諏訪部先生散發出的氣場，真的讓人無法說不。

主持人好奇兩位會想擁有哪一種魔術能力，會澤紗織希望擁有讓全世界的人都喜歡這部作品的魔術，被主持人吐槽這是洗腦能力，引起全場一陣爆笑。製作人則是相當務實希望擁有瞬間移動能力，如此一來就能減少通勤的時間。

本次活動中聲優為150名參加者簽名，活動尾聲也與莫妮卡角色立牌簽名，最後與全場粉絲合合影紀念。會澤紗彌表示莫妮卡潛入校園的臥底生活還在繼續中，未來不僅跟其他角色相遇，還要隱藏自己的身分不能曝光，請大家期待她的成長。製作人則說可以透過活動親身感受到大家對作品到喜愛，感到很開心，也希望大家繼續支持《Silent Witch沉默魔女的秘密》。

《Silent Witch沉默魔女的秘密》女主角莫妮卡‧艾瓦雷特聲優，會澤紗彌於7/26首度在台舉辦見面&簽名會。圖/曼迪傳播提供

《Silent Witch沉默魔女的秘密》女主角莫妮卡‧艾瓦雷特聲優，會澤紗彌於7/26首度在台舉辦見面&簽名會。圖/曼迪傳播提供

《Silent Witch沉默魔女的秘密》女主角莫妮卡‧艾瓦雷特聲優，會澤紗彌於7/26首度在台舉辦見面&簽名會。圖/曼迪傳播提供

《Silent Witch沉默魔女的秘密》女主角莫妮卡‧艾瓦雷特聲優，會澤紗彌於7/26首度在台舉辦見面&簽名會。圖/曼迪傳播提供

《Silent Witch沉默魔女的秘密》女主角莫妮卡‧艾瓦雷特聲優，會澤紗彌於7/26首度在台舉辦見面&簽名會。圖/曼迪傳播提供

《Silent Witch沉默魔女的秘密》女主角莫妮卡‧艾瓦雷特聲優，會澤紗彌於7/26首度在台舉辦見面&簽名會。圖/曼迪傳播提供

《Silent Witch沉默魔女的秘密》女主角莫妮卡‧艾瓦雷特聲優，會澤紗彌於7/26首度在台舉辦見面&簽名會。圖/曼迪傳播提供

《Silent Witch沉默魔女的秘密》女主角莫妮卡‧艾瓦雷特聲優，會澤紗彌於7/26首度在台舉辦見面&簽名會。圖/曼迪傳播提供

《Silent Witch沉默魔女的秘密》女主角莫妮卡‧艾瓦雷特聲優，會澤紗彌於7/26首度在台舉辦見面&簽名會。圖/曼迪傳播提供

《Silent Witch沉默魔女的秘密》女主角莫妮卡‧艾瓦雷特聲優，會澤紗彌於7/26首度在台舉辦見面&簽名會。圖/曼迪傳播提供