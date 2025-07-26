《雲在兩千米》吳明益小說VR化 入圍威尼斯影展角逐「最佳體驗大獎」

台灣VR又傳捷報！陳芯宜執導《雲在兩千米》再次入圍威尼斯影展競賽

由公視企劃邀請陳芯宜執導，改編自吳明益小說的VR《雲在兩千米》，入圍2025 威尼斯影展沉浸式內容競賽單元Venice International Film Festival - Venice Immersive competition，將和來自世界各地優秀的作品角逐「最佳體驗大獎」(Best Immersive Experience Award)等三項大獎。

導演陳芯宜曾以VR作品《無法離開的人》榮獲第79屆威尼斯影展沉浸式內容競賽單元「最佳體驗大獎」，今年再度推出全新VR創作《雲在兩千米》，不負眾望在眾多競爭作品中脫穎而出，團隊在第一時間接收到入選通知都非常振奮，陳芯宜表示：「謝謝公視的邀請、謝謝吳明益老師，這一年多是老師的文字帶領著大家走到這裡，激發我們最大的想像力。製作這部 VR 壓力有點大，這次的技術比上一部難上100倍，各種技術的開發與整合很磨人，所有都是程式與數學，需要在技術與美學間找到平衡，大家做得痛苦又做得很快樂，是很難得的經驗，也很開心入圍，對團隊來說是非常大的鼓勵。」

陳芯宜最新執導VR創作《雲在兩千米》入圍威尼斯影展沉浸式內容單元競賽。圖/公共電視、行者影像提供

改編自吳明益小說《苦雨之地》，作者感受：目睹了新藝術語彙的創世紀

《雲在兩千米》改編自吳明益小說《苦雨之地》中的同名短篇，作家吳明益在得知VR作品入圍威尼斯影展也特別獻上祝福：「看著自己的作品轉譯成從未想像過的畫面，像是目睹了新藝術語彙的創世紀。對我來說，陳芯宜導演用她的眼光，再將《雲在兩千米》的『語言』做了一次翻新。身為文字工作者，看到陳芯宜導演能兩度以完全不同的題材入圍威尼斯沉浸式內容的單元，更激起了用內心的創造力與這最新創作的語彙頡頏、對話的慾望。我期待這部作品與觀眾相會的那天。」

《雲在兩千米》VR由公共電視及行者影像出品及製作，高雄市電影館、三餘創投聯合出品，並由德國Reynard Films聯合製作，獲得德國FFF Fund 與 SLM Fund 支持。故事描述律師關在妻子意外過世之後，無意間發現妻子遺留的未完成小說，因為思念與好奇，關循著妻子的文字，走進妻子的潛意識，也走進台灣的山林。

在其中，記憶、現實和神話交錯，界線逐漸模糊，展開了一段重新連結、尋找與療癒的旅程。公視節目部經理於蓓華表示：「《雲在兩千米》將文學的想像轉化為沉浸式感官經驗，是極具深度的創作實踐。公視很榮幸能再次與陳芯宜導演合作，在VR敘事的前線攜手前進，也期待台灣的文化語言能持續被世界聽見。」導演也將於八月攜手技術團隊前往威尼斯影展籌備放映，期望再次為台灣VR在國際舞台上爭光。

莫子儀、姚以緹、馬志翔齊聚，首次嘗試VR拍攝

在片中引領觀眾身歷其境的主演莫子儀，得知入圍消息表示：「很榮幸能扮演吳明益老師筆下小說中的人物，謝謝陳芯宜導演，謝謝所有劇組人員一起努力完成這個作品。」首次搭檔演出莫子儀妻子的姚以緹也開心地分享：「非常期待作品！《雲在兩千米》從文字到影像藝術的結合過程中，每一步都非常迷人，一定要看。歡迎大家來體驗VR，和我們走進故事裡。」片中亦有精彩演出的馬志翔也恭喜道：「很開心參與這部作品的演出。第一次嘗試VR拍攝，收穫了許多寶貴的經驗。」

《雲在兩千米》為單人自由移動的VR體驗，也是陳芯宜的第三部VR作品，全片使用了多項全新技術，團隊在製作過程中亦有許多突破性開發，在Try out測試階段，許多體驗者便驚艷於作品的美學世界與敘事的完整性，讓觀眾在體驗過程中能依循路徑前進，跟著主角關走上一趟追尋之路。

《雲在兩千米》曾於創投時期入選2023年威尼斯合資市場展「Venice Gap-Financing Market」中「沉浸式計劃」項目，而今年，陳芯宜的另一VR計畫《碎為微塵之後》亦再度獲選2025年威尼斯合資市場展「沉浸式計劃」創投項目，《碎為微塵之後》為國藝會「藝術未來行動專案」補助之作品，陳芯宜與團隊持續在VR技術的探索中精進，延續作品在國際市場的關注與肯定，可說是喜訊連連。

VR《雲在兩千米》改編自吳明益小說《苦雨之地》中的同名短篇，由莫子儀與姚以緹主演。圖/公共電視、行者影像提供

的VR作品《雲在兩千米》（The Clouds are Two Thousand Meters Up）。圖/公共電視、行者影像提供