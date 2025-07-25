2025漫博會／彭政閔x楊白《一百萬次的揮棒》登場「臺漫館」暢談野球人生

年度漫迷盛會——漫畫博覽會（漫博會）將於 7 月 24 日至 28 日在臺北世貿一館開展！延續去年首度亮相的熱烈好評，由文策院主辦的「臺灣漫畫館（臺漫館）」今年再度登場，集結超過 50 部熱門臺漫作品、八場精彩舞台活動、豐富周邊與限量好禮，打造全方位臺漫體驗。TaaRO、花宥、十八日、每日青菜等人氣漫畫家將親臨現場，與粉絲面對面交流互動。國民球星彭政閔將與漫畫家楊白暢談重磅新作《一百萬次的揮棒 01》，專業配音員與錄音師將現場獻聲，展現「臺配」幕後魅力，臺灣暢銷遊戲《OPUS》的製作團隊也將分享感動全球的創作秘訣。這場夏日最強臺漫盛典，漫迷們絕對不能錯過！

臺漫館今年以「漫畫極光，臺漫的魔幻饗宴」為策展主題，展出超過 50 部熱門臺漫作品，包括高人氣網漫《C 級哨兵備忘錄》、《我的秘書總想殺了我！》、《妖怪五星好評》、《Exchange！特務換身愛》，總統級推薦 BL《DAY OFF》，三度榮獲金漫獎殊榮的王道東方奇幻巨作《大仙術士 李白》，動漫宅宅與追星粉絲必看的《被我推坑的偶像同學》等，每一部都讓人愛不釋手！除了實體書籍，現場可以體驗四大數位漫畫平台——CCC 追漫台、LINE WEBTOON、MOJOIN 及 Renta！亂搭的閱讀服務，隨時隨地輕鬆追臺漫。展示區還藏有彩蛋——日下棗、柯宥希（顆粒）、楊基政等多位漫畫家特別為臺漫館繪製的簽繪版，歡迎粉絲前來拍照打卡，收集這份獨家驚喜。

漫博會首日，臺漫館將於大會舞台率先帶來「OPUS 宇宙幕後秘話及創作對談」。全球下載量突破千萬套的《OPUS》由臺灣獨立遊戲工作室 SIGONO 開發，是一款劇情導向的遊戲系列，憑著直擊人心的故事廣獲玩家好評，並獲多項國內外獎項肯定。而引人入勝的敘事，也帶領《OPUS》從遊戲延伸發展至小說、漫畫、影視等領域，拓展出「OPUS 多重宇宙」。這次對談將邀請繪師天之火、編劇月亮熊及 SIGONO 團隊代表，一同揭開打動無數玩家與讀者的故事如何誕生，以及跨域改編如何展延這份情感張力，遊戲迷與漫迷們千萬別錯過。

繪師天之火與編劇月亮熊將分享暢銷遊戲《OPUS》從原創到跨域改編的精彩歷程。圖/文策院提供

臺漫館的舞台區更是精彩不停歇，聯手各大出版社，策劃八場精彩活動，點燃現場熱情。Taaro、花宥、十八日及 ARES 將舉行簽名會與粉絲相見歡，每日青菜則以即興創作與讀者互動。將於漫博會首賣的《大仙術士 李白 (8)（完）》漫畫家葉明軒，以及《大偷盜家》漫畫家孫小踢，將分別舉辦座談活動，分享創作心得。臺漫館不僅集結人氣漫畫家，更請來特別來賓一同力挺臺漫。專業配音員陳彥鈞、賈文安、喬資淯與錄音師陳寬，將大聊幕後工作秘辛，並帶來精心準備的聲演橋段，讓現場觀眾近距離感受「臺配」魅力！壓軸登場的國民球星彭政閔與新銳漫畫家楊白，將暢談大家期待已久、改編自彭政閔自傳的重磅漫畫《一百萬次的揮棒 01》；該系列首部作品將於 7 月 25 日熱血上市，勢必成為話題焦點。

臺漫館舞台區將帶來八場精彩活動，集結TaaRO、花宥、十八日、每日青菜等人氣漫畫家。圖/文策院提供

逛漫博會當然不能空手而回！臺漫館與誠品合作提供現場銷售服務，帶來超過 600 款實體書籍與周邊商品，且可使用文化幣。消費滿額再加送好禮，包括《16647》、《芭蕉的芽》等熱門臺漫的極光壓克力色紙、臺漫追星小卡、新款臺漫乾杯，以及在台北書展大受歡迎的漫畫極光包。此外，文策院與「原創 IP 風雲榜」合作闖關活動，完成任務即可將限定臺漫周邊帶回家。邀請大家一起踏入漫畫極光的世界，體驗臺漫帶來的魔幻饗宴！

人氣漫畫家現身臺漫館與粉絲交流互動。圖/文策院提供

人氣漫畫家現身臺漫館與粉絲交流互動。圖/文策院提供

人氣漫畫家現身臺漫館與粉絲交流互動。圖/文策院提供

人氣漫畫家現身臺漫館與粉絲交流互動。圖/文策院提供

臺漫館現場將展售超過 600 款實體書籍與周邊商品，消費滿額再送好禮。圖/文策院提供

文策院與「原創IP風雲榜」合作闖關活動，完成任務即可將限定臺漫周邊帶回家。圖/文策院提供