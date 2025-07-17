2025漫博會／《「鬼滅之刃」無限城篇》上映前夕 特設展區搶先體驗鬼的大本營

《鬼滅之刃》無限城 上映前夕震撼現身

即將在7月24日至28日在台北世貿一館登場的2025漫畫博覽會，適逢《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》8月8日上映前夕，動畫代理商木棉花國際特別推出【迎戰無限城-鬼滅之刃 特設展區】，讓作品中鬼的大本營--無限城搶先現身，更規劃了超值福袋、精選豪禮、特色精品，要與你一起迎接這場動漫界的年度盛事！

除了特設展區外，木棉花的攤位入口處也以無限城為概念進行發想，派出炭治郎、善逸、伊之助，以及水柱冨岡義勇、蟲柱胡蝶忍，一起迎接大家的到來。【鬼滅之刃 邁向無限城快閃店】的熱銷商品：霞柱尊爵玻璃水杯、啾太郎肩上娃娃、九柱全彩盲抽T恤等多款熱銷商品全員到齊，更推出全新設計的茶茶丸與啾太郎兩款特效鑰匙圈。攤位外圍的精選商品區，可購買《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇》的單人票及單人套票，特設展區也規劃了打卡贈明信片的活動。決戰序幕就此展開，鬼殺隊眾人與諸位柱們在無限城中的精彩戰鬥與動人劇情，絕對是2025不可錯過的回憶，這個夏天就與木棉花一起，燃燒心靈迎戰無限城！

木棉花國際攤位入口《鬼滅之刃》示意圖。圖/木棉花提供

木棉花國際 超值八大福袋

專為漫畫博覽會設計規劃，所有商品都是限定發行的木棉花福袋，今年推出八款作品，熱門番、經典番、戀愛番一應俱全，最低只要1000元就可以獲得總價值在2390元以上的超值商品，絕對是手刀必搶的大熱門。

《夏目友人帳》帶來貓咪老師及黑貓咪老師的超大造型抱枕，可愛度滿點。《WIND BREAKER—防風少年—》有30公分高的蘇枋隼飛帥氣微笑的半身壓克力立牌以及櫻遙被捕捉到吃草莓蛋糕的臉紅神情及讚許美味的Ｑ版LOOK造型抱枕。八奈見杏菜與你共享草莓聖代、以開朗笑顏向你伸出手，以及吃著零嘴的可愛神情，《敗北女角太多了！》福袋讓你完整收藏。《BanG Dream! It's MyGO!!!!!/BanG Dream! Ave Mujica》福袋讓你一次蒐集，「MyGO!!!!!」與「Ave Mujica」兩組樂團為了音樂一同奮鬥的動人畫面。

復刻多款經典品項的《進擊的巨人》福袋，集結了里維兵長多種不同樣貌，絕對值得擁有。《Lycoris Recoil 莉可麗絲》福袋推出印有千束、瀧奈兩人頭像的炫彩藍牙音箱。《葬送的芙莉蓮》及《關於我轉生變成史萊姆這檔事》都帶來書本造型燈，展開時伴隨溫暖的光線，與你共享作品豐富絢爛的世界。八款福袋都在攤位外圍的福袋區進行銷售，趕快規劃好你這次2025漫畫博覽會的攻略行程吧！更多漫博強檔新品👉木棉花特刊資訊 ；最新消息關注👉木棉花官方平台

2025漫畫博覽會資訊

日期：2025/7/24(四) ~ 2025/7/28 (一)

地點:：台北世貿一館(台北市信義區信義路五段5號)



《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇》漫博會現場預售票。圖/木棉花提供

【迎戰無限城-鬼滅之刃 特設展區】打卡贈主視覺明信片活動。圖/木棉花提供

《鬼滅之刃》霞柱尊爵玻璃水杯。圖/木棉花提供

《鬼滅之刃》啾太郎肩上娃娃。圖/木棉花提供

《鬼滅之刃》九柱全彩盲抽T恤。圖/木棉花提供

《鬼滅之刃》特效鑰匙圈。圖/木棉花提供

《夏目友人帳》福袋。圖/木棉花提供

《WIND BREAKER—防風少年—》福袋。圖/木棉花提供

《敗北女角太多了！》福袋。圖/木棉花提供

《BanG Dream! It's MyGO!!!!!_BanG Dream! Ave Mujica》福袋。圖/木棉花提供