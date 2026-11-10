HBO 影集版《哈利波特：神秘的魔法石》全8集12/25耶誕開播！原著隱藏細節首度影像化

經典魔法 世界即將重返螢幕！HBO 全新影集 版《哈利波特 ：神秘的魔法石》（Harry Potter and the Philosopher’s Stone）將於2026年12月25日正式開播，第一季共8集，重新改編J.K.羅琳筆下的經典小說。隨著首播日期接近，官方陸續公開全新宣傳素材，最新釋出的哈利、妙麗與榮恩三位主角角色海報，讓觀眾搶先一睹新世代金三角的造型。

除了角色海報，官方先前也公開哈利、榮恩、妙麗、奈威與跩哥五位角色的全新魔杖設計。新版魔杖延續角色原有的設定，卻在外型與細節上加入不同巧思，與電影版既有設計形成對照，也讓影迷更加期待這次影集如何重新打造熟悉的魔法世界。

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哈利、妙麗、榮恩全新角色海報公開

最新公開的角色海報聚焦新一代魔法世界三位主角，由Dominic McLaughlin飾演哈利波特、Arabella Stanton飾演妙麗格蘭傑、Alastair Stout飾演榮恩衛斯理。三人穿著霍格華茲制服、手持魔杖，在充滿書籍的圖書館場景中亮相，海報並以「The First Year Begins」作為宣傳標語，象徵他們即將展開第一年的魔法學校生活。

圖：IG@HBOMaxTW

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電影版未完整呈現的原著細節回歸！麻瓜童年、聖誕打雪仗首度影像化

過去電影版《哈利波特：神秘的魔法石》受限於片長，部分原著情節僅以簡短文字帶過，甚至沒有完整呈現在大銀幕上。這次HBO改以8集影集形式重新改編，讓故事有更多空間描繪角色的日常生活與魔法世界的細節。從官方公開的預告來看，已經有不少原著中曾經提及、但電影版未曾完整呈現的橋段，獲得全新的影像化呈現。

1. 哈利在麻瓜學校遭霸凌、佩妮替他剪頭髮

原著中，哈利在進入霍格華茲之前，長期受到表哥達力與其朋友欺負，甚至曾經為了躲避追趕，意外出現在學校屋頂上。另一段令人印象深刻的情節，則是佩妮姨媽嫌棄哈利不聽話的頭髮，拿起剪刀替他剪髮，沒想到隔天頭髮又恢復原狀。

圖：IG@HBOMaxTW

這些過去電影沒有完整呈現的童年細節，如今都出現在影集首支預告中。從哈利在麻瓜學校遭到追趕，到佩妮拿著剪刀替他剪頭髮，都讓觀眾更清楚看見哈利在收到霍格華茲入學通知之前，所經歷的孤獨與委屈。

2. 哈利與海格搭乘倫敦地鐵，談起父母往事

除了童年遭遇，預告也曝光哈利與海格一起搭乘倫敦地鐵的畫面。原著中，海格帶著哈利逐漸認識魔法世界，而這次影集更透過兩人的旅程，呈現海格向哈利談起已故父母詹姆與莉莉的片段。

圖：IG@HBOMaxTW

這段互動不只是帶領哈利前往魔法世界的過程，也讓觀眾看見海格對哈利的關心，以及哈利對自己父母身世的好奇。相較於電影版較為精簡的敘事，影集有望透過這些細節，讓角色之間的情感更加完整。

3. 霍格華茲聖誕節雪地打雪仗，海格堆雪人畫面曝光

原著中，哈利在霍格華茲度過的第一個聖誕節，除了收到父親留下的隱形斗篷，也有不少溫馨的校園生活描寫。官方預告便曝光學生們在雪地裡打雪仗的畫面，海格更開心地躺在雪地上製造雪天使。這些看似平凡的校園日常，過去電影並未完整呈現，如今透過影集重新打造，讓觀眾有機會感受霍格華茲除了魔法冒險之外，充滿歡樂與溫度的一面。

圖：IG@HBOMaxTW

4. 妙麗第一次走進霍格華茲特快車，新增角色視角

第二支預告還出現妙麗獨自走進霍格華茲特快車的場景。當時她尚未認識哈利與榮恩，帶著些許緊張向其他學生詢問暑假閱讀作業，卻沒有得到太熱情的回應。值得注意的是，這段並非原著中明確描寫的情節，而是影集新增的畫面，讓觀眾有機會從妙麗的視角認識她初次接觸魔法世界的過程，也讓角色在正式成為好友之前，有更多個人故事可以呈現。

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5. 榮恩在陋居收到入學信，衛斯理家庭日常曝光

第二支預告也首度帶領觀眾走進衛斯理一家居住的陋居，畫面中榮恩收到霍格華茲的入學信，卻意外被弗雷與喬治弄得滿是番茄醬；另一邊，衛斯理太太則開心看著派西拿到級長徽章。這段家庭互動讓觀眾提前認識衛斯理一家的生活氛圍，也透過短短幾秒呈現每個家庭成員的個性。相較於過去電影較少著墨的日常細節，影集版將有更多空間描繪這個熱鬧又充滿親情的魔法家庭。

6. 霍格華茲魔法課程、魁地奇比賽細節更加完整

除了角色生活，預告也曝光哈利在霍格華茲的上課日常，包括變形學課堂上嘗試將火柴變成針，奈威在草藥學課程中拔出巨大的曼德拉草，以及學生們為魁地奇比賽熱烈加油的場景。其中，魁地奇比賽不只有哈利騎著光輪2000追逐金探子的畫面，也呈現葛來分多與赫夫帕夫比賽期間的場邊互動，甚至能看到榮恩與跩哥發生衝突後的模樣。此外，預告還出現妙麗在葛來分多交誼廳施展小說中提及的魔法，讓自製魁地奇布條上的獅子圖案發出光芒並吼叫，進一步呈現原著中的魔法細節。

圖：IG@HBOMaxTW

全8集重新改編經典小說，完整描繪哈利第一年校園生活

過去電影版《哈利波特：神秘的魔法石》以精簡篇幅呈現原著故事，而這次HBO選擇以影集形式重新改編，第一季規劃8集，讓故事有更多空間呈現角色成長、校園生活與魔法世界的細節。從官方公開的預告可以看出，製作團隊不只重現原著中的重要事件，也加入更多角色互動與全新場景，讓故事不再只是圍繞著哈利尋找魔法石的冒險，更能深入描繪每位學生在霍格華茲的第一年。對於熟悉原著的影迷而言，影集版最令人期待的地方，便是能否透過更完整的篇幅，重新呈現過去電影因時間限制而略過的故事細節。

圖：IG@HBOMaxTW

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五大角色全新魔杖設計亮相

除了主角海報，官方先前也公開哈利、榮恩、妙麗、奈威與跩哥五位角色的魔杖設計。新版魔杖在保留角色辨識度的同時，針對造型與細節重新設計，部分外觀與電影版有相似之處，也有一些呈現方式截然不同。

圖：哈利波特仙境粉專

圖：哈利波特仙境粉專

圖：哈利波特仙境粉專

魔杖向來是《哈利波特》世界觀中極具代表性的元素，不同角色的魔杖不只具有施展魔法的功能，也承載各自的個性與故事。這次影集版重新設計魔杖，讓熟悉電影的觀眾能從細節中比較新舊版本的差異，也為新版美術風格增添更多討論話題。

圖：哈利波特仙境粉專

圖：哈利波特仙境粉專

《哈利波特》作者 J.K. 羅琳昨天參與了【哈利波特：被詛咒的孩子 (Harry Potter and the Cursed Child)】舞台劇的排演，她從現場帶回一張劇組為其中五位主角所製作的魔杖設計稿，並且把它公開到了網路上。圖：哈利波特仙境粉專

HBO影集版《哈利波特：神秘的魔法石》將於聖誕節正式登場，從全新卡司、角色海報到魔杖設計，都展現出製作團隊重新詮釋經典的企圖心。尤其官方預告已經曝光多段過去電影未曾完整呈現的原著細節，從哈利的童年生活、海格與哈利的相處，到霍格華茲的課堂與聖誕日常，都讓影迷更加期待這次影集能否帶領觀眾再次走進熟悉又充滿驚喜的魔法世界。

圖：IG@HBOMaxTW

精華 FAQ Q1：HBO影集版《哈利波特：神秘的魔法石》何時開播，總共幾集？ 這部影集版將於2026年12月25日正式開播，第一季規劃為8集。製作方向是以更充裕的篇幅，重新改編J.K.羅琳的經典小說，完整呈現哈利第一年的魔法冒險。

Q2：這次影集版有哪些電影未完整呈現的原著細節？ 預告中可見哈利在麻瓜世界遭霸凌、佩妮替他剪頭髮，還有他與海格搭地鐵談父母、霍格華茲聖誕打雪仗，以及妙麗、榮恩與衛斯理家日常等新畫面。

Q3：影集版公布了哪些主要角色與卡司資訊？ 官方已公開哈利、妙麗、榮恩角色海報，並公布Dominic McLaughlin、Arabella Stanton、Alastair Stout擔綱三位主角；此外還有John Lithgow、Janet McTeer、Paapa Essiedu與Nick Frost等新卡司加入。