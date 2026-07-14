40歲蒼井優凍齡出演《直到 T 恤乾了為止》名編劇告白：一直是她的粉絲

日本國民女神蒼井優睽違 18 年主演地上波最新日劇 《直到 T 恤乾了為止》，該作由《Silent》編劇生方美久與《月薪嬌妻》、《九條的大罪》土井裕泰導演，聯手打造全新感覺的婚姻 懸疑 劇，黃金陣容被寄予厚望，引發眾多觀眾期待，直呼「絕對不可能不好看」。蒼井優升格人母後依舊維持亮眼狀態，儘管邁入 40 歲大關，臉上沒有留下歲月的痕跡，凍齡外貌令人稱羨。久違接演電視劇主演，蒼井優表示：「有機會看見自己 18 年來的成長，內心相當期待。」編劇生方美久則感性透露：「早在成為編劇前就是蒼井優的粉絲了！」希望透過蒼井優富有層次的演出為角色注入更多生命力。《直到 T 恤乾了為止》7 月 11 日起每週六 LINE TV 跟播中。

圖／TBS 7月期金曜ドラマ『Ｔシャツが乾くまで』

《直到 T 恤乾了為止》除蒼井優外，集結眾多明星卡司，包含中島歩、高橋文哉、齋藤飛鳥、夏帆、松山研一等實力派演員。劇情描述兩對夫婦被捲入一場事故之中，幸福日常宣告崩塌，也意外揭穿了摯愛的「第三個星期五的秘密」。開播前官方刻意保留角色間的連結，為劇情增添更多懸念與想像空間，吊足觀眾胃口。與蒼井優五度合作的松山研一，飾演萬人迷咖啡廳老闆「充」，待人溫暖又沉穩，卻又散發難以捉摸的氣息，興奮自曝：「我是屬於遇到未知，就會忍不住想嘗試的人」。他也表示，與蒼井優 20 歲就合作，20 年後再度同台飆戲，讓他感到新鮮又充滿樂趣，期待角色激盪出精彩火花。

圖／TBS 7月期金曜ドラマ『Ｔシャツが乾くまで』

另一與蒼井優有不少對手戲的中島步，飾演的是任職於製菓公司的職員「樹生」，個性質樸卻不擅長閱讀空氣，經常語出驚人讓氣氛凍結。角色關係籠罩神秘色彩，中島步守口如瓶表示：「現在不能說，但看一集就會知道了！」當被追問與蒼井優的關係曖昧？中島步直呼：「我們是前所未聞的關係！」接著補充：「如果想知道就要看到第二集了」幽默發言引發哄堂大笑。人氣新星高橋文哉則是飾演松山研一的咖啡廳員工「直人」，乍看社交能力優異卻不願與人深交，也是充滿謎團的存在。高橋文哉坦承：「我的資訊是最不能被公開的」索性接續回應：「所以別再問了，沒什麼能說的，真是不好意思」機智反應再度引發笑聲。

在《有本事換你來做啊》演活受不了大男人主義的男友、決定活出自己人生的鮎美而人氣大漲的夏帆，先前來台主演台日共同製作的舞台劇，在台灣也擁有許多粉絲。這是她與生方美久二度合作，飾演在書店工作，與 5 歲兒子一起生活的天真主婦「梓」，卻因突如其來的意外，幸福日常瞬間天翻地覆，她表示說：「在《silent》是以手語傳遞情感。這次細膩詮釋複雜的人際關係，會是截然不同的挑戰」。《直到 T 恤乾了為止》7 月 11 日起每週六 LINE TV 跟播中。

👉 日劇《直到 T 恤乾了為止》，7/11起，每週六更新一集，LINE TV 立即收看！

圖／TBS 7月期金曜ドラマ『Ｔシャツが乾くまで』

圖／TBS 7月期金曜ドラマ『Ｔシャツが乾くまで』

圖／TBS 7月期金曜ドラマ『Ｔシャツが乾くまで』

圖／TBS 7月期金曜ドラマ『Ｔシャツが乾くまで』

圖／LINE TV提供