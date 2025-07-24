《櫻桃琥珀》張凌赫x趙今麥演繹「酸澀文學」少年情深一生心許

「重生CP」張凌赫、趙今麥繼《度華年》後火速二搭青春愛情劇《櫻桃琥珀》，這回背景從古裝愛情穿越到現代校園，描寫有如小太陽的少女與高冷學霸橫跨15年的青春戀曲。張凌赫受訪時坦言很意外會二搭，笑說：「這次兩人的角色好像互換了！」認為劇中「林其樂」像個小太陽，個性更像趙今麥本人，發現對方是合作對象時還互傳訊息說：「又是你！」《櫻桃琥珀》每日中午12:30 LINE TV全網首播。

《櫻桃琥珀》改編自雲住創作的同名小說，該小說於2020年10月由長江出版社出版。雲住是晉江文學城的網路小說作家，她以情感細緻、敘事結構獨特的創作風格著稱。她筆下的作品常歸類為酸澀文學，這類文學作品以情感描寫為核心，透過人物間的誤會、隱忍、暗戀或階級差異等衝突，營造出既苦澀又甜蜜的閱讀體驗。

在《櫻桃琥珀》劇中，趙今麥飾演「林其樂」小名櫻桃，在父母的呵護下，與一群一起長大的玩伴在群山工地快樂成長。張凌赫飾演天賦異稟，卻被父母投射為早夭兄長替身的「蔣嶠西」，個性孤僻冷漠，因轉學而漸漸融入大家，林其樂的出現像個「小太陽」一樣，像一道陽光溫暖他壓抑的內心。兩人從1999年童年相遇，走到2014年成年重逢，橫跨童年、青春、成年三個階段，從校服走到婚紗，童話般的浪漫戀情讓觀眾相當期待。

趙今麥、張凌赫近日為戲宣傳接受陸媒訪問，張凌赫說第一次合作時還有點害羞，「現在真的是不掐架（打架）就很好了！」引來一陣笑聲，趙今麥笑回：「我們是很友好的！」她說自己劇中話多，「他（指張凌赫）在這部劇都不講話的。」張凌赫則說趙今麥劇中像小太陽，感覺這角色更像她本人，而與前作不同的地方，「跟上一部戲比，感覺我們兩個角色互換了。」趙今麥也說：「在古代是他救贖我，現代我救贖他。」

《櫻桃琥珀》趙今麥（左）張凌赫甜蜜二搭。圖/LINE TV提供

至於二搭有沒有壓力，趙今麥說：「還好，我沒去想這方面的事情，純粹很喜歡這個小說。」對於合作過的人也比較有熟悉感和安全感，張凌赫則坦言很驚喜能夠二搭，「我們很意外兩個人又一起拍，一開始看到這樣的劇本滿喜歡的，沒想到又合作幾個月。」知道彼此要二搭還私下互傳訊息，笑傳「又是你！」

劇中二人歷經數次分離與變化，趙今麥仍勇敢追愛張凌赫，談到遇到喜歡的人會默默還是主動出擊？趙今麥本人與角色大不同，坦言喜歡「自然而然」的發展，張凌赫也不是主動出擊的路線，反而希望對方主動，「其實我不是一個善於表達的人，但真有這種情況，我一定會用我的方法讓對方說出來。」《櫻桃琥珀》每日中午12:30 LINE TV全網首播。

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告別酷暑！夏日改編影劇際活動開跑。圖/LINE TV提供

趙今麥（左）認與張凌赫再次合作既熟悉又有安全感。圖/LINE TV提供

張凌赫（左）很意外可以與趙今麥二搭《櫻桃琥珀》。圖/LINE TV提供

《櫻桃琥珀》趙今麥、張凌赫甜蜜二搭共譜15年青春戀曲，從校服走到紗照。圖/LINE TV提供

《櫻桃琥珀》張凌赫（左）與趙今麥驚喜二搭，共譜青春戀曲。圖/LINE TV提供