《與Snow Man同行》私下真實樣貌全公開 Snow Man帶你玩轉日本

Disney+ 宣布全新十集旅遊實境節目《與Snow Man同行》將於 7 月 27 日上線！今年夏天，Snow Man 將首度推出專屬旅遊實境節目，暫別鎂光燈與人群，展現舞台之外，那些只有彼此才懂的默契與情感！

本節目拍攝歷時數週、橫跨日本多地，記錄 Snow Man 成員一路向北前往北海道的旅程，他們沿途欣賞壯麗風景並品嚐難忘的在地美食。第一集將從沖繩展開，成員們享受夏日海灘時光、一起烤肉放鬆，暫時遠離巨星生活的壓力，旅途中還有他們的「第十位成員」——AI 機器人 Tabi 隨行，捕捉每一個精彩瞬間。《與Snow Man同行》共十集，於台灣時間週日下午四點更新，最終回將於 11 月 2 日 播出。Disney+ 獨家版本更收錄未曾曝光的精彩片段，粉絲絕對不能錯過！

喜愛旅遊實境節目的觀眾，現在訂閱 Disney+ 還能盡情觀看眾多亞太地區與全球的精彩內容，包括由 BTS 成員 Jimin 與 Jungkook 主演的《Are You Sure?!》，以及眾星雲集的原創旅行實境秀《IN THE SOOP：友情旅行》，超強大卡司金泰亨V、《梨泰院Class》朴敘俊、《寄生上流》崔宇植、《單戀原聲帶》朴炯植、與韓國創作歌手Peakboy，共五位好友踏上充滿驚喜的旅程，放下明星包袱享受各種有趣的活動。《與Snow Man同行》將於 7 月 27 日起在 Disney+ 首播，敬請期待。

《與Snow Man同行》圖/Disney+ 提供