《S LINE》19禁漫畫改編 男神李洙赫肉體關係全曝光

漫畫改編，禁慾系男神李洙赫首挑男一

話題驚悚奇幻韓劇《S LINE》（韓語：S라인）由李洙赫、李多熙與OH MY GIRL成員Arin（本名：崔乂園）主演，改編自kkomabi的同名人氣網路漫畫，講述在未來人類的頭頂會出現神秘的紅線「S Line」，這條線會連到與自己發生過性關係的人頭上，所有的性秘密因此一覽無遺，因此「S Line」又有「Sex Line」的意思，不同於原作中「所有人都能看到紅線」的設定，戲劇設定為僅有少數人能透過特殊眼鏡看到這些連結，李洙赫在受訪時表示，這部作品將呈現與以往不同的樣貌而備受期待。《S LINE》於7月11日（五）中午12點在LINE TV同步韓國播出。

有著「禁慾系男神」稱號的李洙赫，首次在《S LINE》中擔綱主演，飾演追查真相的刑警「韓志昱」，因性愛關係遭曝光而被捲入神祕事件。李洙赫表示：「剛接到提案時，因為作品名稱太刺激，所以感到困惑。但看了原作之後覺得非常有趣，主題意識很明確，是一部探討當人們隱藏的私人領域被揭露時，會如何改變的作品。」他也坦言出演動機之一是想轉型：「我覺得這部作品能讓我展現以往沒呈現過的樣貌。我一直有想嘗試多樣角色。」談到與其他演員的合作，他分享：「因為是主角，責任感很大，本來想說要好好照顧其他人，但大家都非常出色地完成自己的角色，最後我反而只專注在看自己的劇本上了。」

李多熙扮神秘高中女教師，無性生活引熱議

因主持戀綜《單身即地獄》而有最美主持人稱號的李多熙，飾演外表溫柔親切、卻讓人難以捉摸的高中老師「李圭真」，是一個沒有紅線、讓人充滿好奇的角色。她表示：「奎珍這個角色，表面上看起來是很溫柔、很親切的老師，但其實內在有許多無法輕易窺見的隱藏面。」身為女團OH MY GIRL的成員，Arin過去在《還魂》演技廣受好評，此次在《S LINE》中飾演天生就能看見紅線的少女「申現翖」，因為曾親眼看到母親殺死父親，選擇封閉內心、成為一名隱居型的宅女，Arin表示在OH MY GIRL活動時，多半展現的是明朗與可愛的一面，這次努力呈現出不同的樣貌：「我花了很多時間研究黑暗與孤獨的面貌，甚至讓OH MY GIRL成員們也感受到我很陰鬱。」《S LINE》是一部融合奇幻與驚悚元素的影集，透過紅線揭露人類在性慾望中的真實樣貌。《S LINE》將於7月11日起每週五中午12點在LINE TV同步韓國播出。

《S LINE》。圖/LINE TV提供

《S LINE》。圖/LINE TV提供

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《S LINE》。圖/LINE TV提供