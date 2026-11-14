【影評】金馬63入圍9項！《善男信女》在港式鑊氣裡碰撞出的庶民火氣

《善男信女》（We Are Born Good）真是精彩好看，極容易入口。電影描述經營茶餐廳的老闆榮吉（楊偉倫 飾演），是做過監的前古惑仔；苦熬生活、到處試鏡的小演員若蕾（鍾雪瑩 飾演），兩個人因為一場「出錯餐意外」（星洲炒米變乾炒牛河）變成你來我往、越演越烈的生死惡鬥。

電影從微小出發，再無限放大擴展成當代港式都會喜劇 ，有點令人想到許冠文的《雞同鴨講》那種港式餐廳為背景的通俗喜劇，但《善男信女》完全不止如此，他還有劇場舞台幕後的恩怨情仇，你爭我奪。電影幾乎從 Screwball Comedy的原型去變奏，歡喜冤家，機鋒處處，他們之間沒有愛情，倒有點不打不相識的情誼。

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圖：光年映畫提供

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電影有著過去港式喜劇那種鮮活靈動的喜趣節奏，以及古怪角色的有趣樣貌。編導楊兩全以俐落精準的技法，將庶民火氣與美食鑊氣碰撞出趣味盎然的有趣對照。片中人物在各自的人生中只得不斷在階級地位的落差下生存、在環境體制裡磨練(難)，就像片中人所說的「人生本來就是不公平的」，但不滿必須發洩出來。

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所以影片意欲呈現的還是港人從疫情以來，那種無處宣洩的壓力鍋心情，以及片中很常出現的粵語「硬淨」（堅強）精神。劇本出色（除了男主角哥哥那條線有點刻意鋪陳），女性角色的線都蠻好的，無論是閨蜜游移在友情愛情的曖昧，還是權力關係裡女導演的與女演員間的微妙互動。

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男女主角更是飆戲精彩，楊偉倫將洗心革面的面惡心善演繹的入木三分，在類型演法裡呈現戲味濃厚的力道；鍾雪瑩則將追夢奧客詮釋的絲絲入扣，尤其她還有游移在同性情感的複雜心理，表演維度大，演繹細膩搶眼。

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