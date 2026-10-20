「甜茶」逆襲上位成暴君《沙丘3》定檔2026年底！限定特典預售票開搶

曾經被譽為「史上最難改編」的科幻經典，在奧斯卡名導丹尼維勒納夫（Denis Villeneuve）的掌舵下，不僅成功將法蘭克赫伯特（Frank Herbert）筆下龐大的沙漠帝國躍上大銀幕，前兩集更在全球橫掃超過 11.4 億美金（約新台幣 360 億元）票房，台灣亦締造逼近 4 億台幣的佳績。

如今，萬眾期待的傳奇終章《沙丘：第三部》即將登場！台灣首波限定場預售票於今日與全球同步正式開搶。凡購買限定場預售票的影迷，即可獲得以特殊工藝打造的「沙丘凝視款」限定海報。海報畫面呈現厄拉科斯（Arrakis）星球空氣中瀰漫香料的迷幻質感，更精準捕捉了「甜茶」提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）與辛蒂亞（Zendaya）在漫天黃沙中正面對峙的緊張氛圍，絕對是《沙丘》粉絲不可錯過的收藏品。《沙丘：第三部》以IMAX®特製拍攝，將於12月16日（週三）大銀幕鉅獻。

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圖：華納兄弟

隨著電影即將於 12 月全球上映，導演丹尼維勒納夫日前也親自揭開這部終曲的全新面貌。他透露，雖然觀眾會再次見到熟悉的角色，但經歷大戰後的世界早已徹底翻轉：「他們的心理狀態、看待現實的方式都完全不同。」

圖：華納兄弟

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特別是已經坐上帝國權力頂峰的保羅，必須背負自己親手開創的聖戰代價，並試圖從循環往復的暴力之中尋找出口。導演強調，《沙丘：第三部》雖然保有大家熟悉的「沙丘 DNA」，卻會是一部故事節奏與人物狀態都全面翻新的作品。從先前曝光的預告中，可見昔日青澀的少年如今已成為成熟且滄桑的君王，掌握著帝國命運的同時，也迎來了比過去更加沉重的枷鎖。

改編原著《沙丘：救世主》：走入權力頂峰後的極權與陰謀

《沙丘：第三部》改編自法蘭克赫伯特的小說續作《沙丘：救世主》（Dune Messiah），故事背景拉至保羅亞崔迪奪取帝國統治權的近二十年之後。

組圖／琅琅悅讀，圖片來源：大家出版

如今已成為冷酷皇帝的保羅，面對昔日盟友重現、新威脅接踵而至，背叛的陰影更潛伏在宮廷的每個角落。帝國崩塌的預知幻象，以及不幸身亡的愛人重現之景象交織在一起，不斷困擾著他，將他捲入一場縝密而宏大的陰谋之中。而荃妮（Chani）正是這重重謎團的核心。隨著叛亂暗流湧動、強敵步步緊逼，保羅必須直視終極權力的真正代價，以及他摯愛之人的命運結局。

圖：華納兄弟

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除了扣人心弦的劇情發展，本集的卡司陣容堪稱好萊塢頂級規格。提摩西夏勒梅、辛蒂亞、佛蘿倫絲普伊（Florence Pugh）、哈維爾巴登（Javier Bardem）、蕾貝卡弗格森（Rebecca Ferguson）等原班人馬全數回歸。

圖：華納兄弟

此外，在前作短暫亮相的安雅泰勒喬伊（Anya Taylor-Joy）將正式飾演保羅的妹妹厄莉婭亞崔迪；好萊塢男神羅伯派汀森（Robert Pattinson）也首度加盟，飾演神秘且關鍵的新角色「斯凱泰爾」。令人驚喜的是，傑森摩莫亞（Jason Momoa）亦將以全新身分「海特」重返沙丘宇宙，攜手新加入的納寇亞沃夫摩莫亞（Nakoa-Wolf Momoa）、艾達布魯克（Ida Brooke），共同構築這座龐大的科幻史詩。

精華 FAQ Q1：《沙丘3》的故事背景相較前作有什麼明顯變化？ 本片改編自《沙丘：救世主》，時間軸推進到保羅奪取帝國統治權近20年後，角色心理與世界局勢都已被戰爭徹底改寫。

Q2：導演丹尼維勒納夫如何描述保羅在第三部的狀態？ 導演表示，保羅已成為背負聖戰代價的冷酷皇帝，必須面對暴力循環、帝國崩塌預兆，以及摯愛與權力之間的殘酷抉擇。

Q3：這次《沙丘3》有哪些主要演員與新角色加入？ 提摩西夏勒梅、辛蒂亞等原班人馬回歸，安雅泰勒喬伊將正式飾演厄莉婭亞崔迪，羅伯派汀森則加盟扮演神秘關鍵角色斯凱泰爾。