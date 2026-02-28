【影評】《再見未來男孩》反烏托邦的樂觀想像，用絢爛彩虹畫出人類文明的願景

質樸真摯，溫暖奇異。電影《再見未來男孩》（Arco）以復古質地的2D 法式手繪動畫，宛如宮﨑駿作品那種的呼應自然與文明的寓言風格，以及用童真視角來看待(未來)成人世界。後段部分又加入史匹柏《E.T. 外星人》那種的冒險解救情節，甚至是《星際效應》對時空年華的感人鋪排，讓電影在文藝與娛樂間維持某種和諧，以手繪的色彩與線條，維持人性情感流動的氣息溫度，再去反思現今過度科技化的時代。

這當然是一部反烏托邦的作品，未來世界的管家、教師、警察都已被機器人取代，它們按照某種智是僵化的規則(程式)來維持人類社會運作的平和穩定。但人類是擁有直覺意識與深層潛意識的複雜生物，而機器人只會依照程式指令去計算，將未來社會的管理指令全交由機器人去執行，不會讓人覺得詭異不安嗎(想想近期某國在春晚的機器人大戲)。

《再見未來男孩》的設定的時代背景是近未來（2075年）與未來（2932 年）的對照，片中設定人類文明的進步將會進入全機器維運的世代，而幾百年後的更未來反而將返樸歸真，成為宛若住在天空的超人類(頗有俯視大地眾生的味道)，未來人單純在雲端天地耕種歇息，沒有過多的科技機器運作，但卻可以隨意穿越時空，觀察歷史軌跡。將地球留給自然修復的世界觀設定，亦是創作者對於人類發展的某種想像，人不一定要依賴機器，但一定要有發掘之是的勇氣與好奇。

我們都知道，人類從動物進化為人是因為學會懂得用書寫作畫來表達，人類將腦中的抽象概念轉化為具體的符號表達，展現複雜的思維能力，並且將知識傳承給下一代，如在洞穴鑿壁作畫，幾乎是人類文明之始。而電影中機器人用盡僅存之力在岩壁上紀錄（整段到結尾都非常感人），其實也是呼應這種行為，創作者利用這個設計，既滿足了劇情轉折所需，更重要的是加入了人類進化象徵來對比未來機器人。

《再見未來男孩》是2025年最具代表性的動畫電影之一，他讓人思辨文明的發展儘管帶有危機但未來還是有值得樂觀的想像，就像未來人能在天空畫出絢爛的彩虹，多采而自在。

《再見未來男孩》。圖/海鵬影業提供