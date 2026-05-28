【影評】《屍速禁區》韓式的影視征服及正邪之爭，引人深思

《屍速禁區》韓式的影視征服、以及正邪之爭

急速解謎+破關生存，「共感」的錯誤點除了反派的中二創意與復仇堅念，亦滲出南韓於娛樂產業中如棒球第四棒的多年強力進攻。

將超強反派的行動根源歸於幼時創傷的復仇總是令人稍微氣窒，《黑暗騎士》中的小丑是個在娘胎時就想搗亂整個世界的壞蛋完全體、《發條橘子》的Alex也是個無人性的破壞者、《哭聲》的日本人鑽研法術恣意行惡、《大快人心》的兩個年輕人亦是天性殘暴至極…等。

這種極致純然的惡，總讓人完整地感到顫慄和懼怕。

但…《親切的金子》、《徵人啟弒》、《非常母親》、《原罪犯》、《我要復仇》等裡面的惡行，卻是根基於失去或保護親人等愛之罪惡範疇中。

而此片反派的行惡之質不僅於社會中是「幼稚與不負責」、亦是真確地執行了破壞世界的惡行。

但當觀眾望見片尾他在移動鏡頭中風光得意、面無表情地步行於他所有「孩子」之間時，怎能不共感出他長年遭受欺凌、被盜取研究成果、以及對於小時候父親錯行而自殺那股痛楚的踽行復仇快意？

《屍速禁區》。圖/車庫娛樂

《屍速禁區》。圖/車庫娛樂

《屍速禁區》。圖/車庫娛樂

片中的三大帥剛好氣味皆異，具教煥的邪美純然無暇、冷酷詭魅；池昌旭年輕帥勁活力、熱血滿腔；高洙深具社會有型熟男穩重氣質。

自古以來，不論創作或現世，「相由心生」總是個千古堅實的箴言，雖然仍是很多其貌不揚、猥瑣但面惡心善之人，或是氣質高雅的斯文敗類，但大部分的觀人基準，確是可細微察覺此人內心靈魂。

是故，片中諸多其他反派亦是一開頭便能嗅出醜惡，如：片頭帶隊進入大樓中的小隊長、跟著一起行動的肥油豬臉、研發企業的CEO、霸凌小女孩的惡女和金髮屁孩。

這是選角與螢幕呈現問題，卻也同時是現世普遍基準，亦是李導演一開始便嗅出鄺裕民氣味之重因。

全智賢不僅讓人很相信這世上真的有著美貌智慧跟腿長成正比之美艷熟女、經過整天的救人解謎+指揮行動後頭髮還是無汗柔順、亦完整帶領著整片combo破關打敗壞人（屍）。

然後，整個前線團隊只有她活下來。

此片非僅只喪屍滿嘴鮮血爬來爬去與會自我進化，還呈現了現世的極致殘酷，如熟男高洙畢生誠懇善良，卻為了救那惡女犧牲；遭受惡女長期欺凌的小女孩救了惡女兩次，還是被她當作活餌餵予喪屍（此處大反派具教煥亦輕滲出一股笑容）；自願留守的殘障姐姐和出了最多力的弟弟仍是死了；片頭自告奮勇的田徑隊快銀老頭兒也死了。

重擊到令人心驚。

但惡女也被變成喪屍的小女孩殺掉了，肥油豬臉也跟小隊長互害而逝。

若非此片之意為曾間接害死大反派（具教煥）父親之全智賢必須反撲這個惡行的反轉巧妙特色，可能她也會像《冰與火之歌》一樣領了便當吧？

有趣之點於…全智賢初見具教煥時，他開始亂講，她瞬間明白而忽略此事開始思考，這就是現世的百態之一。

滿懷無聊心機與錯誤幼稚低能之行的屁孩、喜歡捉弄正直年輕人的老年人、莫名喜歡把人弄生氣的惡胖女等，這世間永遠存在這等雖無大害、卻令人難耐的現象。

唯一之法只有遠離他們、精進自身。

而全智賢最後還是在關鍵處破解並擊敗了具教煥，誠然邪不勝正的破關斬將、以及智慧的高低立判，縱使具教煥整個行動運籌帷幄、深思熟慮與機關算盡到頂了。

《屍速禁區》。圖/車庫娛樂

另一妙點為…全智賢一開始是為了生計來到這間公司的發表會，欲會晤CEO求職，而當CEO變為喪屍一號後，她竟成為拯救整個人類的關鍵。

誠然裡外上下顛覆、絕妙有味---現今世界中的百況，巨大差距與矛盾趣息甚為創作要點之一。

兩個共有（一個曾經）一個男人的女人，在失去他之後，決定追隨著那友誼共存並攜手前行，煞為溫暖煦柔，亦是擺脫萬年創作中女子爭愛的老套無義互厭戲碼。

而以螞蟻與人類兩相對照之意，人類與螞蟻盡是如此相似---無止息地工作、需要夥伴與追隨命令。

其中一特點，螞蟻跟人，皆在腦中有了「命令與目標」，便集體一致行動…像是整個世界的通則（群體之熱與明確目的），那麼人的存在，是奠基於目標、群體中的自我認同、還是真正的存在？

縱使那「存在」總得自己去尋找。

而那以群體共感為參考標的研發出的喪屍群，與全智賢的角色對照，或許…團體盲目群熱，與個人堅持自姿，盡有其價值？

全智賢的角色一出現，觀眾盡明…她是個在職場上過於堅持自我而總招忌與討厭之人（同時還是個博士）---這等獨行俠的特質魅力，總於千古世間深刻著迷眾人。

《老人與海》、《過於喧囂的孤獨》、《鄉愁》、《嘔吐》、《城堡》、《捍衛戰士》、《悲慘世界》等，總在暖煦歌頌著這些踽行於世的孤獨絕美硬漢。

《屍速禁區》。圖/車庫娛樂

此中之暗意：一個生技頂尖人才可以創造出這麼毀滅世間之藥，且幾乎不甚浮誇，那麼，編劇或是想告訴我們…未來不停地來、世間不斷進步，但我們可以於正義之足上步步破關、以最先進與創意之姿，守護世界和邁進未來。

商業大片的緊湊訊息量總會讓人稍微忽視運鏡、構圖、氛圍、氣味等，但此片能大收票房，足見其於各式電影必備特質上深蘊質感、妙具巧手。

整片亦是毫無勉強或齟齬之味地不斷緊湊釋出連續節奏，甚為高段商業片之滿點緊張感和豐富踏實氣息。

此片鎖定現場為一名「巢穴」的商業大樓，其意甚明…就是孕育與聚集喪屍士兵之處，然而大部分事件發生之際都像極了當年香港電影《生化壽屍》那於百貨公司躲匿喪屍的懸疑緊張味道。

百貨公司本正是輕鬆時尚質感至極，除了成龍會在裡面跟人打架與滑下手扶梯，大部分人去百貨公司就是圖個清涼暢快；而此片這根本性的噬戮與變異錯種發於此進步貴氣之所，確是電影視覺與氣息的絕致矛盾。

喪屍與生存疾片的共用要點，總奠基於其中人物的濃烈求生慾望、以及團體中他人的自私畏亡衍生出之劇情偏岔。

很踏實又揪緊人心的瞬時轉折。

而於巢穴大樓外的諸多媒體、軍方、研究人員等，雖盡心想解決問題，但於諸多關鍵處，總釋出「資訊差異」所導致的往後走向岔錯。

《屍速禁區》。圖/車庫娛樂

南韓的第四棒，早已在幾十年間便堅硬地滲入世界。

兩岸三地、以及整個世界，不斷有著不知道明天能不能買包菸與關在五坪無暖爐房間裡寫著一篇篇劇本，進而融獻出高等絕妙故事的創作者。

令人激動與欣羨。

希望我們的產業環境也能這般踏實、創意與前行。

最後，想說…全智賢那件破關關鍵的外套無敵有設計感。

《屍速禁區》。圖/車庫娛樂