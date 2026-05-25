2026坎城影展／「雙蛋黃」影帝影后誕生！流亡名導《牛頭怪的迷宮》奪評審團大獎，獲獎作代理情報一覽

2026年第79屆坎城影展（Festival de Cannes）於5月12日至23日於法國舉行，多達61部電影在全次首映亮相。坎城影展可說是全球電影界最神聖的殿堂，與義大利的「威尼斯影展」、德國的「柏林影展」並稱為世界三大影展。

2026 Festival de Cannes 主視覺海報。圖/Festival de Cannes

由南韓導演朴贊郁擔任主委評審的「主競賽單元」，開出影帝、影后以及導演獎「雙蛋黃」（意指兩人以上得獎）驚喜獲獎名單，以下為您整理主競賽單元獲獎名單及該作品代理片商。

主競賽單元獲獎名單及該作品代理片商：

文章目錄 最佳影片金棕櫚獎（Palme d'Or）

評審團大獎（Grand Prix）

最佳導演獎 （Best Director）

評審團獎（Jury Prize）

最佳劇本獎（Best Screenplay）

最佳女演員獎（Best Actress）

最佳男演員獎（Best Actor）

最佳影片金棕櫚獎（Palme d'Or）

🎞️《Fjord》（暫譯：峽灣）

克里斯汀·穆基（Cristian MUNGIU）

光年映畫 代理

評審團大獎（Grand Prix）

🎞️《牛頭怪的迷宮》（Minotaur）

安德烈薩金塞夫（Andreï ZVIAGUINTSEV）

海鵬影業 代理

最佳導演獎 （Best Director）

🎞️《黑球》 （暫譯：The Black Ball）

哈維爾安布羅西（Javier Ambrossi） 、哈維爾卡爾沃（Javier Calvo）

傳影互動 代理

🎞️《1949》（Fatherland）

帕威帕利科斯基（Pawel Pawlikowski）

東昊影業 代理

由今年大爆發的影后桑德拉惠勒主演，故事圍繞在諾貝爾獎作家湯瑪斯曼返回家鄉的一段公路旅程。

評審團獎（Jury Prize）

🎞️《The Dreamed Adventure》（暫譯：嚮往的冒險）

瓦萊斯卡·格里巴赫（Valeska Grisebach）

暫無代理消息

最佳劇本獎（Best Screenplay）

🎞️《A Man of His Time》（暫譯：我們的救贖）

艾瑪努埃爾·馬爾（Emmanuel Marre）

暫無代理消息

最佳女演員獎（Best Actress）

岡本多緒、薇吉妮·愛菲亞（Virginie Efira）

🎞️《一瞬間》（All of a Sudden）／濱口龍介

東昊影業 代理

故事描繪一名日本劇場導演與巴黎長照機構院長的邂逅，如何牽起跨越語言與文化的緣分與靈魂連結。

《一瞬間》（All of a Sudden）將由東昊影業代理在台上映。圖/東昊影業

最佳男演員獎（Best Actor）

Emmanuel Macchia、Valentin Campagne

🎞️《COWARD》（暫譯：懦夫）／盧卡斯東特（Lukas Dhont）

好威映象 代理

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