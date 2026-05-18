《為一切人，成為一切》橫跨70年的愛與奉獻，百位歐洲神父為台獻身服務

《為一切人，成為一切》珍貴歷史影像公開，記錄外籍神父與台灣的深刻連結

紀錄片《為一切人，成為一切》將於6月12日正式上映，由導演李秀純歷時六年拍攝完成，聚焦自1952年起來到台灣花東地區的一百多位外籍神父，他們克服陌生文化及語言上的困難，走進沒有道路的偏鄉部落與居民一同生活。在超過半世紀的歲月裡，神父們從學習原住民語、編寫辭典保留文化，到為無家可歸的人們打造重生的避風港，他們用最樸實的行動，實踐了對台灣最純粹的認同與愛，也留下跨時代的深刻生命軌跡。

遠渡重洋來台60年「玉里爸爸」劉一峰神父跨越文化、語言的守護

現年高齡85歲的劉一峰神父，60年前遠渡重洋來到臺灣，在匯聚了許多種族的花蓮玉里學習當地語言，用最樸實的行動關懷居民，照料失親的孩童、獨居老人、身心障礙者等，也逐漸被花蓮鄉親尊稱為「玉里爸爸」，如今他仍在第一線為民服務，不僅是天主教安德啟智中心的負責人，更是透過推動環保資源回收進而鼓勵、拯救弱勢的指標性人物。而曾與太魯閣族人共同生活十七年的牧德全神父，不僅說著一口流利的太魯閣語，更親自編寫太魯閣族語辭典，留下許多如今已逐漸失傳的祭祀文字與語彙。然而1971年短暫返回法國後，牧神父卻因著時代更迭與政治等因素遭禁止再度入境台灣，被迫與深愛的太魯閣部落分離，直到離世前始終未能重返台灣，最後更在法國墓園中，以鮮花排列出一幅「台灣地圖」，成為他對這片土地最深的思念。

《為一切人，成為一切》（左下）牧德全神父曾與太魯閣族人共同生活十七年。圖/希望影視提供

異鄉生活成故鄉，神父以台灣為家超過半世紀

本作不僅呈現神父們從醫療、教育到經濟扶助，逐步參與地方生活的身影，也首次公開大量珍貴歷史影像。《為一切人，成為一切》片中所出現的黑白照片及16釐米影片，皆由神父們於數十年前走訪花東各地時親自拍攝，並大都長年保存於巴黎外方傳教會之中，過去鮮少曝光。此次透過電影取得授權，讓這批珍貴的影像重新被看見，不僅成為研究台灣原住民族文化的重要史料，也讓許多部落居民重拾遺落的情感記憶，李秀純導演也表示：「我期待藉由劉一峰、戴宏基神父及其他在台灣好幾十年神父們的故事，能再度串聯起這段台灣跟歐洲的文化，歷史及情感的交流。不只是神父們給予原住民部落物質上的支援，當時的台灣原住民也熱情接納這群外來人，把年長的神父當成自己的長輩，年少的當成自己的孩子，相互照顧這群離鄉背景的神父，也因此這些大部份生活在台灣的神父，要求過世後能葬在他們的家——台灣，也大部份都是葬在原住民部落裡。」

《為一切人，成為一切》（左二）劉一峰神父被花蓮鄉親尊稱為「玉里爸爸」。圖/希望影視提供

《為一切人，成為一切》描述1952年，在台灣仍處於戰後艱辛的年代，有一百多位法國及瑞士籍的神父，選擇來到當時資源最為缺乏的花東地區服職，一待就超過半世紀。他們走進部落與居民一同生活，學習部落語言及傳統文化，在當地居民生活困頓的時候，成為一處庇護所；他們照顧需要幫助的人、做著能服務人群的事情，甚至早在原住民語保存成為社會關注議題之前，他們就已經開始編纂辭典、用原住民語作彌撒，將部落的歷史保存下來，成為台灣極為珍貴的文化和語言研究史料。

《為一切人，成為一切》公開大量珍貴歷史影像。圖/希望影視提供

如今七十五年過去，在台灣社會情勢變遷之間，一部分神父被迫離開，只剩少數部落耆老還能說起他們在台深耕的故事，導演李秀純深感故事消逝的速度飛快，而本片主角之一的劉一峰神父、戴宏基神父是少數還能細數歷史，並仍在第一線為弱勢族群提供照護、服職於地方的神父，她選擇透過跟拍紀錄，將神父穿梭在鄉里之間關懷人群、包容弱勢的身影留存。

《為一切人，成為一切》正在「嘖嘖」網站熱烈展開募資計畫，希望邀約更多人一同關注這段逐漸被遺忘的台灣歷史，也期盼讓紀錄片能夠走進更多地方與觀眾面前，詳情請上👉募資網站。最新影片資訊請見👉「希望影視行銷」官方粉絲專頁查詢。

《為一切人，成為一切》。圖/希望影視

《為一切人，成為一切》。圖/希望影視