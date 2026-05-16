《飛吧！熊鷹》把攝影機丟在森林捕捉生態奇觀，珍稀飛禽放閃飛進大銀幕！

熊鷹高空「對爪」浪漫曝光 《飛吧！熊鷹》山林動物搶鏡萌翻觀眾

台灣鳥類紀錄片大師梁皆得，繼《老鷹想飛》、《尋找神話之鳥》與《守護黑面琵鷺》之後，耗時12年推出震撼新作《飛吧！熊鷹》，在5月15日於台灣感動獻映。全片捕捉大量熊鷹極為罕見的珍貴畫面，其中最令人屏息的一幕，莫過是兩隻熊鷹在高空展開宛如「對爪求偶舞」的浪漫畫面。為了拍下這短短幾秒，導演足足守候五個月，並笑稱整段過程像在「抓龜走鱉」，終於等到命運般的一刻，才得以透過大銀幕與觀眾分享這份感動。除了壯闊的飛行與對爪畫面，導演更挑戰拍攝熊鷹獵捕其他動物的瞬間。雖然最終未能如願拍到，但他靈機一動，以充滿巧思的敘事方式重新詮釋，意外讓本片多了幾分趣味與溫度，宛如一場熱鬧又療癒的「山林版動物森友會」。

《飛吧！熊鷹》。圖/采昌國際多媒體提供

熊鷹空中放閃太震撼 梁皆得曝拍攝秘辛：起初像在抓龜走鱉

《飛吧！熊鷹》以台灣最具神祕色彩的猛禽「熊鷹」為主角，透過長年研究熊鷹、被譽為「太極鷹王」的學者孫元勳，引領觀眾深入山林腹地，層層揭開這種罕見猛禽鮮少曝光的行為與生態祕密，更在壯麗震撼的自然奇觀背後，帶出熊鷹正逐漸消失這個不容忽視的現實。導演梁皆得為了完成這部作品，耗時12年拍攝，他坦言最大的挑戰不是技術，而是無止盡的「等待」。尤其片中最讓人驚豔的「熊鷹對爪求偶舞」，更是他苦守多時，才終於捕捉到的珍貴鏡頭，他也笑稱拍攝過程一開始，根本像在「抓龜走鱉」：「開拍前就知道熊鷹有這種對爪行為，一直很想拍，但就一直顧此失彼。舉例來說，我們知道熊鷹會在好幾個點出沒，我們就都去等，不過等到熊鷹，卻什麼都沒有出現。」

一次次撲空與失敗，讓導演決定改變策略。他透露直到2023年，才下定決心「守住一個地方，不再亂跑」，便從10月一路到隔年2月，幾乎天天前往烏來福山部落守候，只為等待那轉瞬即逝的畫面：「有時候像是拍攝的角度問題，或是對爪行為一瞬間就發生了，當下看到卻不一定能拍到，所以必須完全準備好在那邊等。我也很幸運地拍到了一次完整畫面，便呈現在電影當中。」導演透過詩意的方式，完整在片中收錄這段珍貴的對爪求偶鏡頭，絕對是不容錯過的大銀幕體驗。

《飛吧！熊鷹》。圖/采昌國際多媒體提供

攝影機放著竟出現驚喜 《飛吧！熊鷹》意外拍下山林野生動物群

除了難得一見的「熊鷹對爪求偶舞」，《飛吧！熊鷹》更意外拍出一場宛如「山林版動物森友會」的療癒奇景。片中收錄大量與熊鷹共存在森林中的野生動物，包括水鹿、黃喉貂、獼猴、野豬、山羊與山羌等，讓觀眾不只看見猛禽翱翔天際的霸氣，也能一窺台灣山林生態最真實可愛的一面。導演透露最初目的，是想拍下熊鷹獵捕小動物的珍貴畫面：「因為一直拍熊鷹，所以也會好奇熊鷹吃什麼，這也代表說，這些動物一定會在有熊鷹出沒的周遭活動，所以我們就在那邊架設監視攝影機，想拍拍看附近會有什麼動物出現，而這些動物也可以成為研究熊鷹的一部分。」

為了不打擾野生動物，拍攝團隊選擇最安靜的方式，把攝影機默默留在森林當中，等待動物自然現身：「攝影機就是擺在那邊，動物就會自然地做牠們的事情，不會因為有人在，就會緊張而表現不自然。」也因為這樣，讓劇組意外捕捉到許多充滿生命力又療癒感十足的畫面，讓電影多了溫暖與驚喜。不過，導演也坦言有個沒能完成的遺憾：「熊鷹真正獵捕動物的畫面，至今還沒人看過，只知道牠可能在追動物。很可惜我們長時間的錄像，最終也沒能拍到這類的畫面。」但也因為這份未知與神秘，讓熊鷹更加令人著迷。

《飛吧！熊鷹》。圖/采昌國際多媒體提供

這部由台灣鳥類紀錄片大師梁皆得，歷時12年傾心打造的最新力作《飛吧！熊鷹》，在5月15日於台灣感動獻映。只要在各影城開放販售日起，購買本片電影票乙張，即可憑電影票在上映日起，至原購票影城兌換領取「A3主視覺海報」乙張，數量有限，送完為止。本片描述在台灣的群山深處，熊鷹宛如只存在於傳說與凝望之間的身影。

牠是台灣最壯碩、也最夢幻的猛禽，巨大卻難以接近，現身時有如王者降臨，隱身時又悄然無息。熊鷹雖然不是台灣特有種，卻深深嵌入這片土地的靈魂。對排灣族與魯凱族而言，牠不只是飛翔的生命，更是祖靈的化身。熊鷹的羽毛，亦象徵榮耀與身分，具有世代傳承的文化重量。

2003年起，學者孫元勳踏入人跡罕至的山林，展開一場漫長的追尋。他與學生、助理深入險峻地形，在濕滑山區騎行、在崩塌邊緣前行，只為捕捉熊鷹那稍縱即逝的身影。當傳統與保育產生拉扯，孫元勳與工藝師鍾金男攜手，嘗試以仿真羽毛開啟全新可能性。他們試圖回答一個困難卻迫切的問題：從小熊鷹破殼而出，直到牠們在風雨與試煉中學會飛翔，在尊重文化的同時，我們該如何讓熊鷹繼續翱翔天際？更多本片最新消息，請上👉電影官方臉書粉絲團。

《飛吧！熊鷹》。圖/采昌國際多媒體提供