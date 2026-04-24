【影評】《麥可傑克森》再現流行樂傳奇光采！傳記電影揭巨星成長路

《麥可傑克森》（Michael）是上個世紀流行樂之王的同名傳記電影，他可能也是台灣最具知名度的西洋男歌手（應該沒有之一）。本片由《私刑教育》、《震撼教育》的安東尼富夸（Antoine Fuqua）執導，該片成本高達1.5 億美元，要重現一代天王巨星傳奇般的舞台人生，那種昂貴閃耀的巨星養成之路。

Michael Jackson 可是歷史上單張專輯銷售最高紀錄保持者，《Thriller》目前已經賣超過五千萬張，他也曾是單屆葛萊美獎得獎最多的紀錄保持者（八項，後來被山塔納打破），他還曾史無前例靠一張專輯在單屆同時包辦最佳流行男歌手、最佳搖滾男歌手、最佳節奏藍調男歌手，等三大不同領域均獲獎，這目前也是無人能及的成就。

在黑人音樂一代宗師 Quincy Jones 的打造下，他的曲風融合了 R&B、Soul、Funk、Disco、Hip-hop，甚至是 Rock，就像他片中說得，他的音樂是做給所有人聽，包括白人。這樣一位流行樂傳奇，如果你又是 Michael 的歌迷，就不太可能會錯過這史上首部官方正式的 Michael Jackson 的傳記電影。而且電影為了「血統純正」，還找來麥可姪子的賈法傑克森（Jaafar Jackson）來扮演，透過化妝技術，外貌動作簡直如實活現（比AI豬大哥還神奇），看到銀幕大特寫真的真假難辨。

《麥可傑克森》。圖/UIP

以下有雷

電影的故事線大約從六十年代的The Jackson 5的童星時期摩城唱片（Motown），一路拍到Epic Records的八十年代末期（約莫1988年，大約是剛發《Bad》那張專輯的時期），剛好是他演藝事業真正脫離嚴厲霸道的父親掌控與家族包袱，準備大展身手的巔峰時期。

片中不止一次出現「彼得潘」（Peter Pan）、「夢幻島」（Neverland）的符號元素，這些是貫穿全片的角色隱喻，亦是他成長過程的心靈寄託，童年被父親高壓訓練甚至是責打虐待（經過《與愛何干》（What's Love Got to Do with It）的洗禮，我對這類家庭暴力的承受力已經很好了），他逐漸投射在童話故事「彼得潘」身上，沒有真正童年的他，就像是渴望成為那無憂無慮男孩。而電影最主要的敘事軸心也在那愛恨交織的父子關係。

但就像是惠妮休斯頓的傳記電影《與你共舞》（Whitney Houston: I Wanna Dance with Somebody）一般，你真的很難深刻且全面性地，刻劃一個到現在都還有著龐大商業利益價值的流行巨星，尤其是他的傳記電影，惠妮的《與你共舞》直接停在1994年全美音樂獎（AMA）的經典三首組曲表演，那個時候惠妮都還在高峰，沒有再往下拍；《麥可傑克森》也是類似，收尾直接停在1988年「Bad World Tour」的巡迴演唱會舞台表演上。

《麥可傑克森》。圖/UIP

《麥可傑克森》放了不少的篇幅在童年經歷、成長轉型、家庭關係，但可能因為很多因素（遺產委員會的審查、親朋好友的利害關係）而補拍、美化（洗白?）等調整，造成某些敘事顯得瑣碎拖沓、避重就輕，說實話成果未算盡如人意，真的有點非戰之罪，電影看的就是一種粉絲情懷。

但這部電影幾乎涵蓋他在摩城唱片的童星時期，以及《Off The Wall》（1979年）、《Thriller》（1982年）、《Bad》（1987年）等三張大碟的創作過程，就歌迷來說這些部分就很值得一看，銀幕上那些舞台表演的驚人聲光效果，的確過癮。我們都知道，這部片還有拍了更多後續的部分，就看有沒有機會用下集補齊了。

《麥可傑克森》。圖/UIP

《麥可傑克森》。圖/UIP

《麥可傑克森》。圖/UIP

《麥可傑克森》。圖/UIP

※ 影評原文標題：《麥可傑克森》彼得潘如何找到自己的夢幻島