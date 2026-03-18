【影評】《JSA共同警戒區》「寓言」變成「預言」，朴贊郁一戰成名之作重現大銀幕

只能用更荒謬的寓言故事，才能呈現現實的更殘酷與荒謬，朴贊郁導演的《JSA共同警戒區》（Joint Security Area）以一刀未剪 4K 數位修復版重返大銀幕，這部電影堪稱韓影在本世紀初最具代表性的重量級之作，睽違台灣二十多年再次正式院線重映（2000年的作品但是2003年台灣才上映，近年也只有在2024年國家電影及視聽文化中心 【請回答.ᐟ 韓國近代史經典電影選】專題有放映過幾場）。

電影劇情以北緯 38 度線南北韓邊境的共同警備區（공동경비구역）為背景，因為一起雙方軍人的邊境意外槍擊衝突事件，揭開南北韓長年以來對立肅殺卻又維持假象和平的狀態。本片算是朴贊郁導演在「復仇三部曲」之前一戰成名的代表作，這也是韓國主流商業大片中的戰事題材，難得重塑北韓軍人較為人性面的形象塑造。

電影用「兄弟情誼」（Bromance）的方式，詮釋原本都同民族因為歷史根源而相互對峙的南北對立，跳脫以往反共題材的單一視角，儘管一邊是共產極權，另一邊是民主政權，但是人性本質應該是純粹的，但在高壓的極端政治力之下，反而扭曲了某些人性面的部份。

片中李英愛、宋康昊、李炳憲分別代表著：中立（李英愛飾演的瑞士籍韓裔軍官蘇菲）、南韓（李炳憲飾演的南韓兵長李壽赫）、北韓（宋康昊飾演的北韓中士吳景弼）的三方關係。電影透過李英愛飾演的中立國調查官的視角來偵辦這起兩國紛爭，所以我們可以看到同一件案件有至少三種不同的視角與觀點。影片從劃破寂靜的槍響開始，用懸疑推理的類型風格來處理極端政治氛圍的國族背景，在不斷反轉中層層推敲剖析。

《JSA共同警戒區》。圖／CATCHPLAY 提供

《JSA共同警戒區》。圖／CATCHPLAY 提供

法庭偵查交錯著不同證詞的搬演，在現實上「軍事分界線」為兩國不可侵犯的邊界，導演還用極為工整對稱的構圖來呈現雙邊哨兵得站位姿勢，冷酷嚴謹僵化的具象化，但片中角色卻在「地雷區」相識，在暗夜裡越過界線在「哨所」同樂共歡、交流情感，畫面又是另一種雜亂不刻意工整的溫暖人性化。

表面上不可忤逆的國家鐵律在實際上人與人的交流互動並未藏著敵意。所以所謂的敵對關係僅僅是在政治現實層面上，剝去軍服角色，可能只是氣味相投、情義之交的兄弟。雙方的「吐痰挑釁」與「影子越線」都是很幽默又荒唐的情節設計，敵意對立參雜著人性互動，這一就是難解的歷史難題。在巨大的國家體制結構底下，似乎不容許人性的存在，只有黨國至上，沒有個人。

那個夜裡歡樂沒有任何政治國家界線的「哨所」彷彿成為不可置信、甚至是不容存在的「烏托邦」幻夢空間，這樣的幻夢終將被現實摧毀，所謂「事實的真相」其實一點都不重要，用謊言來維持假象的和平才是不可動搖的鐵律，所以當他們被國家力量／高壓體制逼迫到臨界點，而做出不可晚回的悲劇時，在真相面前只能將自我推向深淵。

《JSA共同警戒區》。圖／CATCHPLAY 提供

電影最後的高潮槍戰戲非常精彩，對照著片尾意外被遊客捕捉的大合照，將電影那種無奈感慨推向極致。導演朴贊郁在近期重映訪談也提到，當年以為多年後這樣的情形總會改善，大家可能會把這部片真的當荒謬悲劇來看，但現實今日似乎更加嚴重了，電影從寓言似乎成為預言。

《JSA共同警戒區》。圖／CATCHPLAY 提供