【影評】朴贊郁早期經典《JSA共同警戒區》忠於情感，卻成了叛國的罪

近期坎城影展官方宣布，韓國導演朴贊郁將擔任第 79 屆坎城影展評審團主席；巧合的是，《JSA共同警戒區》經典 4K 修復版也將於台灣院線重映，讓觀眾得以從他的早期代表作重新認識這位作者的多樣風格。更重要的是，在近年地緣政治緊張加劇、各地戰事頻仍的此刻，重看關於南北韓前線衝突的本作，更像一種必要：它不讓戰爭停留在宏大敘事與立場口號，而把焦點拉回衝突邊界現場、基層士兵的日常，理解人如何在制度與恐懼之下，被迫把彼此視為敵人。

《JSA共同警戒區》特別之處在於，風格不同於朴贊郁後來以暴力美學著稱的作品，本作以更具有娛樂性的類型片語法，處理南北韓衝突。其敘事完整、懸疑節奏精準，卻能同時滲入濃厚的人文溫度，深埋悲劇。借調查的推進，讓觀眾起初以為僅需揭曉案件謎底，卻在過程中逐步看見邊界的政治，如何滲入日常，使得人際信賴瓦解，最終抹除原本平實、無辜的情感。

鏡頭將作者印記藏進商業類型片

朴贊郁拍《JSA共同警戒區》之前，因前兩部作品：《月亮是太陽的夢》、《三人組》的市場失利，在發行與資金壓力之下，第三部成了能否繼續留在電影工業體系裡的籌碼，必須交出一部能被主流觀眾接受、也能讓投資方放心的作品。因此，《JSA共同警戒區》相較於後來以暴力美學與慾望張力著稱的作品，基調顯得更「商業」；但它同時也證明朴贊郁不只是有風格的導演，也能把故事節奏推進得緊湊。

《JSA共同警戒區》不像他其他作品那樣，讓觀眾沉溺於風格或情慾的美感，而是以一樁槍擊案，便直接把人推進問題核心：「到底發生什麼事？」成最有效的麥高芬牽引觀眾好奇心。片中每一次審問，都精準點出部分事實，而每一次記憶回溯都帶著明確目的，不是氛圍式的迷霧，而是一步步把涉案者的「口供」攤開、互相比對。讓人始終覺得「還差一塊拼圖」，於是注意力能從頭到尾，都被牢牢綁住。

《JSA共同警戒區》高明之處在於，即便站在主流敘事的軌道上，朴贊郁仍在一幕幕之中，透過剪輯與鏡頭語言，加入了細膩層次與情感暗流。

剪輯在不同供詞之間精準切換，讓畫面補足台詞沒說出的懸念，並在畫面互相抵觸之下浮出破綻。它固然有「反轉精彩」的推理快感，但回溯並非只為了製造意外，而是讓觀眾看見：同一事件如何在不同人口中，被塑造成不同版本。在南北韓情治的高壓之下，將證詞調整到最符合自身利益、也最能保護他人的版本。隨著回溯的堆疊與翻轉，挖掘的不只是案情，更是人性裡最核心的醜惡，同時也有難以說出口的情感。

而鏡頭方面，在共同警戒區外部（哨所、邊界線、巡邏路徑）拍得非常「整齊」，線條乾淨、分割清楚，強調南北韓間的分野，呈現出此區域的人，是不能自由走動的個體，而像兩國博弈下的棋子。轉換到北韓室內小屋段落，鏡頭與光源的色溫跟著變了。它開始更變得暖黃，且更靠近人物，讓人與人之間的距離變短，甚至更常用同框與群像，將角色收進同一個畫面裡，彼此遞煙、說笑，呈現彼此不分政治的真誠情感，讓後段的變局有了更強的反作用力。

當事件爆發、對峙開始時，朴贊郁的鏡頭不再溫柔地把人收進同一個畫面，而是突然變得令人喘不過氣：鏡頭的軸線在眾人之間快速來回，像被每一支槍口牽引，剛對準某個人，就立刻被另一個聲音或者動作拉走；在狹窄空間裡，它甚至以旋轉或環繞的方式，把每一張臉、每一次遲疑、手指扣在扳機上的抖動，從內而外串成一圈壓力。仿佛模仿人的神經反射，不管誰先眨眼或移步，都可能讓整個房間情況急轉直下。也正因為前段暖黃的日常被拍得真誠，後段的鏡頭才顯得更殘忍：同一個空間，前一秒還能遞煙說笑，下一秒就被槍口切成碎片。

《JSA共同警戒區》。圖/CATCHPLAY 提供

現實底色下的諷刺：中立視角如何把人限縮成符號

板門店共同警戒區（JSA）為韓戰停戰條約後最敏感的前線之一，歷史上也曾多次發生差點把局勢推向失控的事件。譬如 1976 年的「斧頭事件」：當時聯合國軍（UNC）人員只是要修剪一棵遮蔽視線的白楊樹，北韓警衛卻以「樹是領袖種的、不能動」為由強硬阻止，衝突隨即升級為近身攻擊，兩名美軍軍官在現場遇害，後續更引發美韓以極大規模武力回應，情勢一度急遽升溫。

1984 年的「蘇聯大學生訪客越境事件」同樣荒謬得近乎電影情節：蘇聯訪客在參觀途中突然衝向南方越界，北韓警衛直接追過軍事分界線開火，短短時間內演變成雙方在共同警戒區內的交火。官方紀錄中，這場槍戰至少造成一名南韓增援士兵殉職。在這裡，界線從來不是抽象概念，它可以因一次誤判，甚至一個微小動作，立刻爆發成武裝衝突。

而《JSA共同警戒區》劇本高明之處，正是它不直接將這些史實當改編素材，而是抓住這個政治地景的諷刺之處：在秩序高度規範的地方，秩序反而最容易製造失控 ; 而在最靠近彼此的距離裡，南北韓的小兵卻被要求不能有任何接觸。然而，日復一日的對望之下，怎麼可能沒有好奇，想確認對方是否同樣只是「普通人」的衝動？這份被壓抑的好奇，才是故事真正的導火線。槍擊案看似偶發，其實是戰後體制長年累積的必然後果，每個人都被訓練成把任何細微偏移讀成挑釁，並在極短時間內做出反擊，成為悲劇的起點。

電影裡「中立」的調查視角也不是純粹的敘事技巧，它對應現實中曾存在的監督架構：「中立國監察委員會」這類第三方，讓世界相信停戰後秩序可被監督與管理，一切必須看起來可被衡量與咎責，才能被結案。於是劇本一針見血點出制度的盲點：在這樣的架構下，「真相」往往不重要，重點是如何安撫雙方的情緒 ; 更不是為了理解小兵的人性與需求，而是為了讓外界相信秩序能正常運作。當介入的勢力越多，人就越容易被縮小成大局下的符號；而那些不符合任何一方利益、無法被納入可交差範圍的人道困境，也更容易被當成「眼不見為淨」的存在。

《JSA共同警戒區》。圖/CATCHPLAY 提供

結語

電影最後一個畫面，僅透過一張再普通不過的「遊客偷拍」站崗照片，配上簡單的鏡頭拉近、拉遠，以及前一刻謎底已揭曉的重量，就足以讓觀眾產生心理上的刺痛感。同框的他們看起來近得咫尺，卻又遠得天涯。照片能留下的，永遠只是他們被當局要求站好的位置，而不是他們真正曾經存在過的關係。

更殘忍的是，這張照片本身仍然屬於「第三方視角」——它與片中中立調查的外部視角形成冷酷的呼應。不管是中立組織的介入，還是觀光客的凝視，最後都只能把人收進一個被保存、歸檔，最終被結案的框裡。若將《JSA共同警戒區》推回現實：在戰事與地緣政治的框架中，被犧牲的生命，往往也只能以這樣的影像殘片被人們看見；至於那些真正活過的情感、恐懼與願望，多半不在鏡頭裡。

《JSA共同警戒區》。圖/CATCHPLAY 提供