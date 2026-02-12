66年前台灣走春指南《王哥柳哥過五關》阿公級Youtuber去圓山動物園、北投泡湯、碧潭划船

過年就是要走春看賀歲片！國家影視聽中心迎接馬年，二月新春推出線上限時放映活動「馬上走透透 Horse會花生」，播放闔家觀賞的免費好片《王哥柳哥過五關》（1963），熱鬧滑稽的台語喜劇為影視聽中心今（2026）年台語片70週年系列活動「寶島特產：世界ê台語片」打頭陣，邀請觀眾雲端集合，過年期間隨點隨看！

由李行執導、賴國材先生創辦的台聯影業所出品的台語喜劇《王哥柳哥遊台灣》（1959），在六〇年代風靡全台！故事起源於一個算命預言：王哥被鐵口直斷三天內會發大財，而柳哥被預言「大限」將至，講義氣的王哥意外中獎後，決定帶柳哥環島散心：從木柵指南宮出發、途經中和的圓通寺，兩人還一起到碧潭划船與北投泡湯。不僅劇情幽默有趣，電影鏡頭捕捉了台灣1960年代的珍貴風景，遊山玩水的同時保存了歷史影像，說他們是台灣最早的「旅遊系YouTuber」絕對當之無愧！

飾演「王哥」的李冠章與飾演「柳哥」的矮仔財因此成為家喻戶曉的電影明星，《王哥柳哥遊台灣》標誌了台語喜劇片的里程碑，更開啟後續一系列的「王哥柳哥」系列作。這次影視聽中心的新春限定線上放映「馬上走透透 Horse會花生」選播的《王哥柳哥過五關》，就開展王哥、柳哥北上討生活的故事。

這對難兄難弟衰事不斷，好不容易來到台北大城市，剛下車就拿錯行李！兩人接連到餐廳、歌廳工作，把每個地方弄得雞飛狗跳，還意外捲入歌女明珠的身世祕密與黑心老闆的陰謀？《王哥柳哥過五關》在笑鬧之中描繪庶民離鄉進城漂泊、互相扶持的時代情誼，片中也拍下了1962年雙十節的花車遊行、圓山動物園、台北航空站等時代街景。在過年期間適合大人小孩一同收看，邀請家人分享當年「王哥柳哥」無人不知、無人不曉的熱鬧氛圍。

國家影視聽中心將於春節假期期間2月14日到22日限時9天，在官方Youtube頻道播放《王哥柳哥過五關》，《王哥柳哥遊台灣》則可以在「Youtube電影」付費租借觀賞。本次線上放映的《王哥柳哥過五關》全台語發音、無字幕，為早期膠卷影片數位掃描版，影像中的雜點是電影走過歲月的痕跡，請放心看、開心笑，一起在農曆新春感受老電影的可愛魅力。馬上訂閱👉「TFAI 國家電影及視聽文化中心」官方Youtube頻道

《王哥柳哥過五關》開展兩人北上討生活的故事。圖/國家影視聽中心提供

新年線上特別企劃「馬上走透透 Horse會花生」選映《王哥柳哥過五關》（1963）。圖/國家影視聽中心提供

《王哥柳哥過五關》在笑鬧之中描繪庶民的時代情誼，適合闔家觀賞。圖/國家影視聽中心提供

台灣最早的「旅遊系youtuber」王哥柳哥遊山玩水的同時保存了歷史影像。圖/國家影視聽中心提供