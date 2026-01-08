【影評】《橫衝直闖》甜茶離奧斯卡最近的一次！重新定義運動傳記片

《橫衝直闖》（Marty Supreme）儘管賈許沙夫戴（Josh Safdie）已經跟弟弟Benny拆夥獨立執導了，但是《橫衝直闖》依舊是躁動焦慮快速的風格，跟前作《失速夜狂奔》（Good Time）、《原鑽》（Uncut Gems）有類似風格形式脈絡，高壓快節奏、被逼到生活絕境的主人翁，馬力十足的情節推進與連珠炮般的大量對白，高張吵雜的對話交鋒，建構出影片浮躁緊繃感強烈濃厚的氛圍。

上世紀五十年代為背景的選擇，除了是戰後美國某種開始奮起的生氣蓬勃、利益至上的社會氛圍，還有就是新舊時代明顯轉變的時期，所以電影中除了有富商巨賈，還有過氣女明星，面對的是新興運動的崛起，底層猶太青年不擇手段往上爬的衝突，多少也有著社會權力的轉換的寓言。電影比起導演過去的作品也看得出有更多資源的挹注，大場面是過去少有的。

電影最特別的點是五十年代的時代背景，但配樂歌曲卻是大膽搭配 八十年代的流行金曲（如 Alphaville的「Forever Young」、Tears for Fears的「Everybody Wants To Rule The World」等）與電子合成樂器，他在非該時代運用超時代的音樂選曲，無疑是想呈現一種角色人物的超時代性，甚至是不合時宜的荒謬感。

創作者想表達的是，這不是一般的人物傳記電影，他某些時候更想強調作品在21世紀的當下，如何去回望1950年代的歷史，用八十年代的超前音樂元素，但對於戲中人物來說八十年代已是未來，但對於觀影的我們來說還是復古，而且還是更保守的（美國）八十年代。這種特意營造的不合時宜、衝突違和感，恰好也很符合角色本身在當時的突兀躁進。

《橫衝直闖》。圖/擷取自龍祥電影粉絲專頁

而且這部電影還是運動勵志類型，角色Marty Mauser靈感來自早期美國乒乓球冠軍Marty Reisman，雖說類似虛構故事，但這種類似歷史名人為主角的刻畫，雖是導演賈許沙夫戴的嘗試，但Marty Mauser的狂妄自大，口無遮攔，倒是也很符合賈許沙夫戴作品一向以偏執人物為特色的形塑。很多配角更是神選角，不只是演技傳神，還有他們戲外或是過去角色的身份相互對照。

從《沙丘》系列、《巴布狄倫：搖滾詩人》到本片，「甜茶」提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）近來都演出大男主為的中心角色，這次他又找到了一個能讓他大大發揮演技的重量級角色，也呼應主角提摩西夏勒梅戲外原本的明星特質（更厲害的還有行銷宣傳操作），而且他還要演一個從頭到尾都在「表演」的人物，從狂妄貪婪到感慨痛哭，他這次離小金人應該更近一點了。

朱哲輝Alan，現為台灣影評人協會常務理事。正職為線上影音平台的營運經理。文章發表於釀電影、udn 琅琅悅讀等媒體。FB & iG 粉專名稱為「Alan的影劇娛樂閒聊」

《橫衝直闖》。圖/擷取自龍祥電影粉絲專頁