《全知讀者視角》台韓首周票房破1.7億 安孝燮突破心魔擺脫偶像包袱

《全知讀者視角》稱霸台韓票房冠軍 安孝燮驚吐「一度不想當演員」

改編全球現象級網路小說，由《與神同行》金牌製作團隊傾力打造，以大場面、大動作、大特效、大卡司引爆觀眾熱烈期待的奇幻動作鉅獻《全知讀者視角》，自上週三（7/23）在台灣與南韓同日上映後，氣勢如虹，強勢奪下南韓首週票房冠軍，台灣更截至7月27日為止，在短短五天內狂掃新台幣3100萬元票房，強勢登頂台灣年度最賣座韓片寶座，並以火熱的話題討論，再奪台灣Google娛樂類搜尋趨勢榜冠軍！

尤其主演男神安孝燮人氣飆升，繼話題動畫《Kpop獵魔女團》（KPop Demon Hunters）聲演表現獲讚後，如今在本片挑戰截然不同的角色，更成功引爆討論熱潮。他透露，導演因為他「看起來非常平凡」而選他詮釋主角「金獨子」。為了展現出這份「平凡卻不凡」的特質，安孝燮在拍攝期間幾乎不照鏡子，故意選用較暗的粉底，服裝也特別挑選寬鬆過時款式，力求貼近角色的質感。他更坦言在接演本片前，曾一度考慮放棄演員之路，直到前輩韓石圭的一句話，讓他重新找回初心，勇敢迎戰這個角色，最終交出讓人驚艷的成績。

《全知讀者視角》。圖/采昌國際多媒體提供

《全知》南韓首週票房1.4億元 台灣5天吸金3100萬刷新年度紀錄

今年最不容錯過的現象級韓片強勢誕生！《全知讀者視角》自上週三（7/23）在台灣、南韓同日上映以來，便以銳不可擋的驚人氣勢，不僅奪下南韓首週票房冠軍，吸引近62.8萬民眾搶看，吸金63億韓圜（約新台幣1.4億元）票房。台灣更截至7月27日為止，在短短五天內狂掃新台幣3100萬元票房，強勢登頂台灣年度最賣座韓片寶座！電影一上映，即在全台戲院掀起搶票熱潮，不少場次迅速售罄，不只原著小說粉絲衝第一波，就連沒看過原著的觀眾也被炸裂口碑吸引走進戲院一探究竟。

觀眾看完激動分享：「電影真的讓人起雞皮疙瘩，節奏、視覺、情緒全部拉滿！」「場景的呈現效果和打鬥超級驚人，實在超出預期，立刻決定二刷！」在社群媒體上，本片也是現象級話題，IG限動、Threads、Dcard、PTT全面攻佔，討論熱度爆棚，更因此奪下台灣Google娛樂類搜尋趨勢榜冠軍！大量網友不斷轉發推薦，留言區充斥「年度必看神片」、「不進戲院看會後悔」等盛讚聲浪，成功激起觀眾的觀影衝動與社交話題。強勢開局也讓片商信心喊話：「本片不僅憑藉強大口碑，還以精彩的特效與動作片場面打動各年齡層觀眾，市場反應超乎預期，期盼更多觀眾可以進戲院體驗這部現象級作品的魅力。」

《全知讀者視角》。圖/采昌國際多媒體提供

靠「平凡」奪下《全知》主角 安孝燮自曝接演前一度不想當演員

值得一提的是，《全知讀者的視角》是安孝燮出道多年來的電影首演處女作，開啟他的演藝生涯新篇章。不過安孝燮自認個性極度內向，本身不喜歡出風頭，雖然是演員，卻非常害羞，對陌生人感到不自在。因此在學習演技的過程中，比其他人更常碰壁受挫：「為了當演員，我首先要克服自己的個性，那是最痛苦的部分。」因此在接到本片演出邀請之前，他一度考慮是否要放棄當演員。雖然他覺得演戲很有趣，但始終難以適應拍攝現場的環境。就在他苦惱之際，前輩韓石圭對他說：「孝燮啊，演戲很好玩吧？但如果演得好，那會更好玩哦。」這句話成為他人生的轉捩點：「前輩這句話真的深深打動了我。那一刻，重新燃起我對演戲的渴望。」正值那股即將熄滅的火焰再度被點燃之際，他收到了本片提案，也因為不想錯過，因此緊緊抓住了這個機會。

安孝燮表示：「我以前飾演的角色都有很鮮明的個性，但這次的角色卻非常平凡。正因為不需要刻意表現什麼，反而讓我莫名地安心。」他更自曝曾詢問導演金秉祐為什麼選他：「導演跟我說：『因為你非常平凡。』演戲是一份需要被關注的職業，你必須不斷炫耀自己的才能，說自己擅長這個、擅長那個，所以聽別人說我『平凡』的時候，我感覺自己後腦勺像被狠狠打了一拳，但這句話也改變了我的視角，讓我能想像有人會用那種眼光看待我。正因為如此，我不再需要糾結於自己跟原著角色的契合度，從那一刻起，我就很安心把自己沉浸到角色當中。」

而為了貼近這種「平凡」，他也在開拍前跟導演進行相當多討論：「一開始我會從外貌來思考：是不是太高就不普通？是不是眼神不能太銳利？但我後來意識到那些都是偏見。最重要的是：這個人在這個世界裡，是怎麼生活、怎麼存在的。所以我開始從角色的童年細節去建構，我相信這些細節才是塑造他平凡氣質的關鍵。」而在外型設定上，他也盡量不讓角色太突出。他並自曝在拍攝現場「幾乎不照鏡子」，粉底故意用比較暗的色調，衣服則選擇像是從爸爸衣櫃裡翻出來那般，寬鬆又過時的款式，一切都為打造「金獨子」這個角色而努力。

《全知讀者視角》是由韓國作家夫婦sing N song共同創作的網路小說，後來被UMI與Sleepy-C改編成Webtoon漫畫，從2020年5月26日連載至今。真人版電影斥資300億韓圜年度最高預算打造，以別出心裁的劇情設定，搭配全球火紅的知名影星，成為觀眾引頸期盼的劃時代「東方奇幻」代表作的《全知讀者視角》，自電影在台盛大上映以來，話題持續火熱不斷，口碑與票房同步飆升。無論你是電影版的影迷，或是原著漫畫的忠實讀者，都可以透過LINE WEBTOON平台每週一連載的漫畫原作，深入探索電影未及的豐富細節與角色背景。立即前往👉LINE WEBTOON平台，和千萬讀者一同揭開更多精彩劇情，持續感受《全知讀者視角》的無窮魅力！

本片劇情描述平凡上班族金獨子（安孝燮飾演），唯一嗜好是閱讀網路小說《在滅亡的世界中存活的三種方法》，不過在長達十年的連載期間，他卻成為小說最後的唯一讀者。當金獨子在地鐵車廂讀完小說最終話時，小說中的場景卻轉瞬成為現實。地鐵車廂彷彿成為人間煉獄，巨大怪物正踐踏著這座城市，以及憑空出現在眼前的訊息－－「您收到了第一個主線任務。」緊接著，熟悉的小說角色紛紛登場，而那位無比強大、牽動著整個世界命運的小說主角劉眾赫（李敏鎬飾演），開始照著劇情一一行動。眼看熟悉的世界將不復返，一個嶄新的世界正在誕生，身為唯一知曉這個新世界結局的金獨子，將在升級自身能力的同時，與夥伴們打造出跟原本小說截然不同的結局…。

《全知讀者視角》。圖/采昌國際多媒體提供

《全知讀者視角》。圖/采昌國際多媒體提供

《全知讀者視角》。圖/采昌國際多媒體提供

《全知讀者視角》。圖/采昌國際多媒體提供