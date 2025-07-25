《終極戰士：殺戮星球》打造《沙丘》級地貌 半截仿生人助鐵血戰士絕境反擊

二十世紀影業科幻驚悚年度鉅作《終極戰士：殺戮星球》（英語：Predator: Badlands)將於11月5日（三）大開殺戒震撼大銀幕！全新正式預告隆重曝光，艾兒芬妮神秘角色終於揭曉為仿生人，駭人怪獸也首度現身，驚駭指數狂飆，身為掠食者的終極戰士這回竟成獵物？！

終極戰士（The Predator）是科幻電影系列中的經典虛構外星生命體，不僅活躍於小說、電玩和漫畫，更擁有專屬的電影宇宙。這個致命的外星人曾現身於多部電影中，包括：1987年《終極戰士》、1990年《終極戰士2》、2010年《終極戰士團》、2018年《終極戰士：掠奪者》、2022年《終極戰士：獸獵者》、2025年動畫《終極戰士：時空獵襲者》、2025年電影《終極戰士：殺戮星球》。此外，終極戰士也曾在《異形戰場》和《異形戰場2》兩部外傳電影中登場。

《終極戰士：殺戮星球》正式預告從一開始就給觀眾一個大驚喜，角色也相當保密的艾兒芬妮飾演的竟是一個仿生人，且隨著終極戰士在一路上斬獸除魔！但她的角色並不只如此單純，而是有如「歡喜冤家」般地與終極戰士從水火不容到並肩作戰，但時不時仍會冷不防地唱衰他，甚至只剩上半截身體、需要被「背娃娃」，無疑一反玉女形象突破自我。

本集武器也再度升級，除了終極戰士的招牌「開山刀」，更有強化版弓箭和超帥迴旋鏢，令他的戰鬥力大幅提升，即使面臨再龐大凶猛的飛天遁地駭人怪獸，從掠食者成為獵物的他也無須畏懼並咆哮宣示：「我不是任何人的獵物！」但艾兒芬妮最後又丟出一句：「這趟獵殺我們並不孤單」，要他做好全力迎戰的心理準備。

《終極戰士：獸獵者》導演丹崔克坦伯格與《兔嘲男孩》奧斯卡提名美術指導師拉文森特聯手打造的磅礴壯麗異星世界，也在正式預告中一覽無遺，廣大荒蕪又遼闊淒美的丘陵山嵐，媲美《沙丘》的絕美設計，有望令他再度問鼎奧斯卡。《終極戰士：殺戮星球》將於11月5日（三）大開殺戒震撼大銀幕，IMAX同步獻映！

《終極戰士：殺戮星球》。圖/二十世紀影業提供

《終極戰士：殺戮星球》。圖/二十世紀影業提供

《終極戰士：殺戮星球》。圖/二十世紀影業提供

《終極戰士：殺戮星球》。圖/二十世紀影業提供

《終極戰士：殺戮星球》。圖/二十世紀影業提供

《終極戰士：殺戮星球》。圖/二十世紀影業提供