《全知讀者視角》名人應援團狂讚「非看不可」 邱瓈寬、春風、柯有倫、陳彥嘉、范琪斐、Alizabeth娘娘等齊推

《全知讀者視角》台韓群星搶看引爆話題 南韓預售連續3天奪冠

改編全球現象級網路小說，由《與神同行》金牌製作團隊傾力打造，以大場面、大動作、大特效、大卡司引爆觀眾熱烈期待的奇幻動作鉅獻《全知讀者視角》，即將在7月23日（三）晚場起於全台盛大上映。本片7月21日同時在台北、首爾兩地舉行首映會，熱度雙城點燃。只見台灣首映氣氛熱烈，近千名觀眾擠爆影城，讓片商緊急加開影廳疏導人潮，足見本片魅力難擋。

現場更齊聚重量級影視名人與創作者力挺，包括知名製作人邱瓈寬（寬姐）、導演林孝謙、編劇呂安弦、演員柯有倫、陳彥嘉，歌手玖壹壹春風、影音創作者Alizabeth娘娘、一樹Kazuki、沒有營養的生活智慧王，以及藝人海產、名模劉樸、資深媒體人范琪斐等人紛紛到場，化身「首波觀眾應援團」。

而在首爾舉行的VIP首映會更宛如年度演藝盛典！除了導演率領主要演員群華麗登場之外，朴寶劍、朴成焄、張東健、林秀晶、朴星雄、孔敏貞、李有鎮、韓智恩、蔡元彬、申東美、邕聖祐、李鎮赫、男團ALL(H)OURS成員Kunho、Minje、Hyunbin，以及女團Lovelyz前成員鄭叡仁與劉智愛更紛紛站台共襄盛舉，讓本片宛如「這部電影，非看不可」的高調宣言！

千人擠爆《全知讀者視角》台灣首映，名人齊聚打卡

《全知讀者視角》7月21日在國賓大戲院舉行盛大不已的台灣首映會，現場湧入近千名觀眾，人氣火爆到片商緊急加開場次應對人潮，氣氛彷彿大型演唱會，足見本片超高熱度與關注度。首映會現場星光熠熠，眾多台灣影視名人、影音創作者齊聚為本片站台。

曾扮裝片中可愛鬼怪「鼻荊」的影音創作者「沒有營養的生活智慧王」，一邊秀出過去的裝扮照片，一邊興奮直呼：「我就是為牠來的！」更分享：「如果有在玩電動的人，我們常常會想可不可以升級、進入不一樣的世界、打怪解任務，我覺得這很迷人，看電影的同時可以把自己當成主角，享受其中，所以一定要來看！」

演員柯有倫則驚嘆：「我看到預告嚇到了，覺得現在很難得看到這麼大製作的電影，因此特別來學習一下！」玖壹壹春風也點頭稱讚：「看到預告覺得很厲害。」藝人海產力推：「一定要進戲院支持這部好電影！」名模劉樸則表示：「很期待片中的特效與災難等大場面，會怎樣拍出來。」

《全知讀者視角》藝人柯有倫出席本片台北首映會。圖/采昌國際多媒體提供

尤其本片是近期以《Kpop 獵魔女團》（KPop Demon Hunters）人氣爆棚的安孝燮的電影初主演，自稱「安太太」的影音創作者「Alizabeth娘娘」也心花怒放拿出手機，曬出自己跟安孝燮的合照，大喊：「我百分之百是為他來看！官方預告片我看了大概十幾萬次，一直重複他的部分！」連來自日本的創作者一樹Kazuki也說：「我期待安孝燮的演出，聽說這是他的第一部主演電影，我也想接更多演戲的作品，想來看看他的表演做學習。」不只演員魅力吸睛，本片更由《與神同行》金牌製作團隊，斥資6.2億台幣重金打造，堪稱今年最高預算的奇幻動作強片。

導演林孝謙直言：「光看捷運裡天崩地裂，就很期待可以進入幻想世界。」編劇呂安弦也說：「韓國拍攝真人電影很厲害，期待會如何改編！」知名經紀人與製作人邱瓈寬（寬姐）更表示：「韓國團隊如何將高人氣IP結合在一起，製作出這樣的作品，是我們做國片可以參考學習的。」

尤其本片充滿神話、奇幻、動作等精彩元素，台劇《影后》演員陳彥嘉也點名這類題材完全正中自己喜好：「我對這樣的題材很有興趣，像是《與神同行》或《異能》這類作品，我是絕對不會錯過的！」資深媒體人范琪斐同樣表示期待，當被問及如果和片中主角一樣擁有知道結局的全知能力，她大方表示：「我一定會跑出來告訴大家，這個世界即將會發生什麼事情，絕不藏私！」

《全知讀者視角》知名經紀人暨製作人邱瓈寬（寬姐）出席本片台北首映。圖/采昌國際多媒體提供

朴寶劍、張東健、朴成焄群星站台助陣，《全知》預售連3天奪冠

《全知讀者視角》昨晚也在南韓首爾舉辦盛大的VIP首映會，現場宛如頒獎典禮，星光雲集、氣勢非凡，人氣與話題雙雙爆表！導演金秉祐率領主角群安孝燮、李敏鎬、蔡秀彬、申承浩、NANA、權恩成、朴號山、崔永葰與鄭星一（又譯鄭成日）等實力與顏值兼具的卡司全員到齊，氣場強大，讓紅毯儼然變成粉絲嘉年華。只見主演群誠意滿載，簽名、合照來者不拒。其中兩大男神安孝燮與李敏鎬更是全場焦點，不僅熱情揮手與觀眾互動，還聯手比愛心賣萌，甜度爆擊，讓全場粉絲瞬間戀愛！

尤其這場首映不只是南韓影壇盛事，更像演藝圈年度盛典！包括以《苦盡柑來遇見你》穩坐國民男神寶座的朴寶劍、《魷魚遊戲》中憑「賢珠」一角爆紅的朴成焄，以及青龍獎影帝張東健、影后林秀晶，都驚喜現身為本片站台。此外還有朴星雄、孔敏貞、李有鎮、韓智恩、蔡元彬、申東美等實力派演員到場支持，星光璀璨令人目不暇給！同時，音樂圈也沒缺席，歌手邕聖祐、李鎮赫，ALL(H)OURS成員Kunho、Minje、Hyunbin，以及女團Lovelyz前成員鄭叡仁、劉智愛都紛紛登上紅毯，甜美、帥氣與成熟氣質相互交織，讓整場活動更像一場「這部電影，非看不可」的高調宣言！

《全知讀者視角》（左起）導演金秉祐率領主角群鄭星一、崔永葰、NANA、蔡秀彬、朴號山、申承浩、（前）權恩成、李敏鎬、安孝燮出席首爾首映會（本圖出自「日間體育」）。圖/采昌國際多媒體提供

本片不只話題火熱，票房表現更是一騎絕塵！根據南韓電影票房綜合統計，截至21日上午，本片已經連續三天穩坐預售榜首，並刷新今年整體預售票房最高紀錄。這項亮眼成績不僅展現觀眾對本片的高度期待，更預告一場結合磅礡世界觀與無限想像力的奇幻動作片盛宴，即將在大銀幕上引爆視聽震撼，成為今夏最不容錯過的觀影首選，幕幕精彩，刻刻讓人屏息以待。

這部斥資300億韓圜年度最高預算打造，以別出心裁的劇情設定，搭配全球火紅的知名影星，成為觀眾引頸期盼的劃時代「東方奇幻」代表作的《全知讀者視角》，即將在本週三（7/23）晚場起於全台盛大獻映。原著漫畫由韓國人氣網路小說改編，至今在台灣累積觀看次數高達1.1億，並榮登2024年度十大人氣榜第二名，評分高達9.9分。目前《全知讀者視角》漫畫正於👉LINE WEBTOON平台每週一火熱連載中。

本片劇情描述平凡上班族金獨子（安孝燮飾演），唯一嗜好是閱讀網路小說《在滅亡的世界中存活的三種方法》，不過在長達十年的連載期間，他卻成為小說最後的唯一讀者。當金獨子在地鐵車廂讀完小說最終話時，小說中的場景卻轉瞬成為現實。地鐵車廂彷彿成為人間煉獄，巨大怪物正踐踏著這座城市，以及憑空出現在眼前的訊息－－「您收到了第一個主線任務。」緊接著，熟悉的小說角色紛紛登場，而那位無比強大、牽動著整個世界命運的小說主角劉眾赫（李敏鎬飾演），開始照著劇情一一行動。眼看熟悉的世界將不復返，一個嶄新的世界正在誕生，身為唯一知曉這個新世界結局的金獨子，將在升級自身能力的同時，與夥伴們打造出跟原本小說截然不同的結局…。本片最新消息👉采昌亞洲電影世界官方臉書粉絲團

《全知讀者視角》歌手玖壹壹春風出席本片台北首映會。圖/采昌國際多媒體提供

《全知讀者視角》導演林孝謙（右）、編劇呂安弦（左）出席本片台北首映會。圖/采昌國際多媒體提供

《全知讀者視角》影音創作者Alizabeth娘娘出席本片台北首映會。圖/采昌國際多媒體提供

《全知讀者視角》影音創作者沒有營養的生活智慧王出席本片台北首映會。圖/采昌國際多媒體提供

《全知讀者視角》藝人海產（左）、名模劉樸（右）出席本片台北首映會。圖/采昌國際多媒體提供

《全知讀者視角》影音創作者一樹Kazuki出席本片台北首映會。圖/采昌國際多媒體提供

《全知讀者視角》演員陳彥嘉出席本片台北首映會。圖/采昌國際多媒體提供

《全知讀者視角》資深媒體人范琪斐本片台北首映會。圖/采昌國際多媒體提供

《全知讀者視角》。圖/采昌國際多媒體提供

《全知讀者視角》。圖/采昌國際多媒體提供