《大濛》民國40年代  陳玉勳導演獻給「什麼都沒有，只有勇敢」的台灣

金馬導演陳玉勳攜手億萬監製葉如芬、李烈，聯手打造催淚動人的跨時代情感巨作《大濛》(A Foggy Tale)。自去年公布開拍以來，觀眾敲碗聲不斷：「到底什麼時候才能看到啊？」首度曝光的超前導預告，引發高度關注！預告中，金馬怪物新人方郁婷數著民國年份，彷彿訴說著一段橫跨時代、逐漸逼近命運轉折的歷史哀歌；畫面最後，曾敬驊直視鏡頭，說出：「我們什麼都沒有，只有勇敢。」短短20秒，情感濃烈，令人鼻酸。

《大濛》繼先前揭曉的主演卡司，包括金馬獎新人方郁婷、香港實力派新星柯煒林、金曲女伶9m88之後，也公布曾敬驊加入演出，他將與方郁婷共同飾演一對手足，兄妹情深、火花十足，戲劇張力令人期待。

導演陳玉勳過去作品都是喜劇風格為主，這次拍攝民國40年代的台灣小人物故事，講述女主角阿月接獲哥哥被槍斃的死訊，毅然決然從嘉義北上，尋覓姊姊阿霞一起前往認屍，因緣際會結識三輪車伕趙公道，發展出一段超越血緣的羈絆。

陳玉勳導演表示：「我從找到這個題材到完成這部電影，都感覺有一股看不見的力量在牽引著我，去理解我們的父祖輩如何生存在那個艱困辛酸的年代。成爲現在的台灣人，過程並不容易。那個時代許多事都像迷霧一樣看不清。」《大濛》是台語發音「罩霧」的意思，雲與霧在片中具有重要的象徵意義，不論台語還是國語都是唸「大濛」。

《大濛》曾敬驊在超前導預告中直視鏡頭，說出：「我們什麼都沒有，只有勇敢。」短短20秒，情感濃烈，令人鼻酸。圖/華文創提供

除了超前導預告之外，同時也發布由陳世川設計的國際版海報，在霧濛濛的背景下，由柯煒林騎著三輪車載著方郁婷踏上像是屍體的道路，既懸疑又讓人好奇這段尋兄之旅會是什麼樣的故事。大家可期待下週將發布的前導預告，會將透露出更多劇情。

由華文創股份有限公司製作，斥資9千萬元台幣打造的電影《大濛》，取景遍及台南、嘉義與岸內影視基地，另斥資4千萬台幣搭建早期的台北平民建築區、金山街道，當時的市場、福馬林池等重要場景，並重現熱鬧繁榮的台北榮町商圈，將預計於今年11月磅礴上映，更多電影資訊請見👉《大濛》官方臉書

《大濛》導演陳玉勳過去作品都是喜劇風格為主，這次拍攝民國40年代的台灣小人物故事。（右）曾敬驊與（左）方郁婷在片中飾演兄妹。圖/華文創提供

《大濛》曾敬驊（右）與方郁婷（左）共同飾演一對手足，兄妹情深、火花十足，戲劇張力令人期待。圖/華文創提供

《大濛》。圖/華文創提供