《超人》票房破58億 全新角色各顯神通展現DC宇宙獨特魅力

由名導詹姆斯岡恩打造的全新DC電影《超人》（英語：Superman），改編自DC漫畫的旗下同名角色，由DC工作室製作，華納兄弟發行。該片不僅在爛番茄影評網上創下《超人》系列電影最高觀眾評分紀錄，上映首週末就在美國狂吸1.22億美金(約35.6億台幣)奪冠，在台灣也累計4千萬台幣票房榮登新片票房冠軍，全球票房累計狂破2億美金(約58.6億台幣)，叫好又叫座的超狂表現，被媒體譽為「DC新宇宙漂亮的開局」！

這次全新《超人》電影，跳過觀眾早已熟悉的起源故事，直接切入克拉克以超人身分登場3年後，與「最帥反派」路瑟、情人露薏絲發生的全新劇情，獲台灣影評與網友盛讚「袒露脆弱的超人更溫柔，也更強大！」、「親情片段展現最真誠深刻的情感觸動」、「屬於我們這個時代的超人」、「超迷人的反派讓電影更加立體」。多家影城也宣布舉辦特別場，加碼贈送金屬特製徽章、超人光柵卡、超狗票卡等限量好禮，預計將引爆新一波搶票熱潮。

《超人》新登場角色「綠光戰警」蓋加德納頂著豬哥亮髮型。圖/華納兄弟提供

好萊塢男神驚喜客串爆熱議！DC新宇宙開心果誕生

最新上映的《超人》電影除了講述超人與反派路瑟的對決以外，多位新角色如「正義幫」的蓋加德納、卓越先生、鷹女孩，以及反派陣營的工程師、魔超人也在大銀幕首度登場。其中頂著豬哥亮髮型的「綠光戰警」蓋加德納，有著宛如美式脫口秀的幽默台詞，對壞人放大絕時更出現超巨大中指，超爆笑人設成為DC新宇宙的開心果。而身懷絕技的卓越先生在片中大展身手，以一場360度零死角的完美對戰，瞬間讓他成為全片最令人驚艷的新角色，電影上映後吸粉無數，成為影迷敲碗最想看續集的角色之一。

此外，曾聲演《星際異攻隊》人氣角色「火箭浣熊」的好萊塢男神布萊德利庫柏，驚喜客串《超人》中最重要的超人父親角色，以實際行動力挺導演詹姆斯岡恩，這份情誼讓影迷相當感動。而DC鐵粉更驚訝發現，已故的知名超人男星克里斯多福李維，他的兒子威爾李維竟獲邀演出《超人》中的電視記者，讓資深超人影迷夢回李維版超人的美好時光，直呼這是「影史最感人的彩蛋」。

《超人》卓越先生大展身手，以一場360度零死角的完美對戰圈粉無數。圖/華納兄弟提供

美國媒體盛讚「從頭到尾都超級好看」

DC工作室睽違多年推出全新《超人》電影，帶來明亮、溫暖的超人形象，導演詹姆斯岡恩不僅成功為電影主角超人打造出令人耳目一新的形象，更塑造出多位新角色的迷人特質，為DC新宇宙打下基礎。電影獲美國媒體盛讚「DC宇宙嶄新篇章的勝利起點」、「從頭到尾都超級好看」，多位影評人也針對新任超人演員大衛科倫斯韋給予極高評價，形容他「為了飾演超人與克拉克肯特而生」，而被粉絲稱為「最帥反派」的尼可拉斯霍特也大受好評，他與超人間的對手戲被讚賞為「超有火花」，媒體更盛讚導演詹姆斯岡恩「完美融合幽默與史詩感」，《超人》魅力以超高好評席捲全球，成為社群熱議話題電影。

《超人》電影2D · 3D · IMAX · 4DX · MX4D · Atmos · Dolby Cinema · SCREENX同步熱映中，第二週(7/16-7/22)將隨票贈送「限量A3超狗氪普托海報」特典，美麗華、威秀、秀泰影城皆宣布舉辦特別場，加碼贈送多款限量好禮，秀泰SCREENX特別場更將免費升級為3D版本，詳情請洽各大影城。

《超人》第二週隨票贈。圖/華納兄弟提供

官方公布角色海報，陣容超吸睛

DC Studios 公布的系列官方角色海報，讓粉絲們得以一窺電影中「超級英雄陣營」、「反派陣營」以及最新曝光的「《星球日報》陣營」的風采。《超人》電影「《每日星球報》陣營」角色海報，讓克拉克和露易絲的日常工作面貌首次亮相。

本片的豪華主演卡司更是備受矚目，網羅了眾多實力派演員，包括：「超人」 大衛·寇倫史威（David Corenswet）；「雷克斯·路瑟」 尼可拉斯·霍特（Nicholas Hoult）；「露易絲·蓮恩」 瑞秋·布洛絲娜漢（Rachel Brosnahan）；「喬艾爾」 布萊德利·庫柏（Bradley Cooper）；

除外，還有其他DC宇宙的經典角色和強大陣容：「鷹女孩」 伊莎貝拉·莫賽（Isabela Merced）；「卓越先生」 艾迪·蓋瑟吉（Edi Gathegi）；「工程師」（權力戰隊成員） 瑪麗亞·蓋布瑞拉·德·法莉亞（María Gabriela de Faría）；「綠光戰警 — 蓋·嘉德納」 納森·菲利安（Nathan Fillion）；「元素人」 安東尼·卡利根（Anthony Carrigan）；「麥斯威爾·羅德」 西恩·岡恩（Sean Gunn）；「伊芙·黛絲瑪克」（路瑟的助手） 莎拉·桑帕伊奧（Sara Sampaio）；「強納森·肯特」（地球養父） 普魯特·泰勒·文斯（Pruitt Taylor Vince）；「瑪莎·肯特」（地球養母） 內娃·霍威爾（Neva Howell）；「超少女」（氪星堂姐） 米莉·艾考克（Milly Alcock）等。

《超人》角色海報。圖/擷取自dc.com

《超人》角色海報。圖/擷取自dc.com

《超人》角色海報。圖/擷取自dc.com

《超人》角色海報。圖/擷取自dc.com

《超人》角色海報。圖/擷取自dc.com

《超人》角色海報。圖/擷取自dc.com

《超人》角色海報。圖/擷取自dc.com

《超人》角色海報。圖/擷取自dc.com

《超人》角色海報。圖/擷取自dc.com

《超人》角色海報。圖/擷取自dc.com

《超人》角色海報。圖/擷取自dc.com

《超人》角色海報。圖/擷取自dc.com

《超人》角色海報。圖/擷取自dc.com

《超人》角色海報。圖/擷取自dc.com

《超人》角色海報。圖/擷取自dc.com

《超人》角色海報。圖/擷取自dc.com

《超人》角色海報。圖/擷取自dc.com