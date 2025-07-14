《熱帶魚》30年後文英阿姨「愛你去死啦，愛！」經典重映魅力不減

暑假就應該和親朋好友製造美好回憶！為讓觀眾感受電影戶外放映的魅力，國家影視聽中心舉辦「熱帶了，魚你老母來看電影！《熱帶魚》戶外放映活動」於7月12日晚間新莊場館外架起大銀幕、聚集上百人同歡。導演陳玉勳和演員王明台、陳季霞、陳世杰也蒞臨現場，觀眾和電影裡的文英阿姨一起喊出經典台詞：「愛你去死啦，愛！」更成為當晚活動最高潮！

金馬導演陳玉勳的電影長片處女作《熱帶魚》於1995年首映，距今正好是30週年。在那個升學主義掛帥的年代，陳玉勳寫下國中生劉志強阿強被綁架，而綁匪一家人在知道阿強是應屆考生後，給阿強吃飽睡好，請老師來補習、準備參考書讓他讀⋯⋯一連串神展開劇情讓人捧腹大笑，三十年後的現今觀賞也依然引起共鳴。

「熱帶了，魚你老母來看電影！《熱帶魚》戶外放映活動」為了致敬演員文英阿姨在片中飾演「巨蛇娘娘」的名場面，刻意將活動安排在最接近7月16日「世界蛇日」的週末，並呼應劇中主角阿強面對聯考壓力的故事設定，選在今年度分科測驗結束的7月12日辦理。對此，影視聽中心董事長褚明仁表示：「《熱帶魚》是距今已經30年前的台灣作品，舉辦這場戶外放映，也是想要跟大家分享影視聽中心一直在努力進行台灣電影的數位修復工程，希望這些經典好片可以和年輕世代的觀眾一起共襄盛舉。」

《熱帶魚》經過三十年卻依然感動人心，如同那句經典的電影結尾「獻給所有愛做白日夢的人」。圖/國家影視聽中心提供

為在電影放映前炒熱現場氣氛，影視聽中心祭出「名場景一條街」復刻電影裡的經典畫面，吸引不少民眾在下午就到場圍觀拍照打卡；另外還加碼「巨蛇娘娘扭動大賽」、「接台詞大賽」等活動，伴隨電影中膾炙人口的插曲〈墓仔埔也敢去〉，讓大人小孩玩得不亦樂乎。大家跟著電影情節吃香腸、配啤酒，在夏夜晚風裡迎來《熱帶魚》主創團隊映前分享，導演陳玉勳甫出現就迎來全場熱烈掌聲！

他表示，《熱帶魚》作為影視生涯的第一部長片作品：「我很想拍個很有想像力的電影，當年為了要拍出那些很奇幻的畫面，真的很困難。所以很開心最後拿了金馬獎的最佳原著劇本獎。」並和當年的演員群導演王明台、演員陳季霞、編劇陳世杰一起回憶三十年前的拍攝趣事：王明台導演說，他最難忘的就是拍攝期間有一天劇組大隊要出海拍水下攝影，但因為場務趙正平錯把暈船藥買成安眠藥，害大家在船上睡成一片！離譜的幕後故事引來觀眾席一陣爆笑，沒想到《熱帶魚》從幕前到幕後的都如此幽默！

作為歡快的台式喜劇，《熱帶魚》經過三十年卻依然感動人心，如同那句經典的電影結尾「獻給所有愛做白日夢的人」。「熱帶了，魚你老母來看電影！」活動在歡笑與淚水中圓滿落幕，而影視聽中心夏季限定戶外放映場，仍有八九月主題節目強檔「奇峯無邊 銀河無際：杜琪峯與銀河映像」的延伸活動接力進行，將選在週六8月23日農曆鬼門開當天放映《我左眼見到鬼》，歡迎影迷粉絲一邊吃冰、一邊欣賞來自香港的經典靈異喜劇！更多資訊👉國家電影及視聽文化中心官網

《熱帶魚》「名場景一條街」復刻電影裡的經典畫面，吸引民眾圍觀拍照。圖/國家影視聽中心提供

《熱帶魚》戶外放映活動加碼「巨蛇娘娘扭動大賽」。圖/國家影視聽中心提供

「熱帶了，魚你老母來看電影！《熱帶魚》戶外放映活動」邀請導演陳玉勳（圖左）和當年的演員之一導演王明台（圖右）等人蒞臨現場。圖/國家影視聽中心提供

大家跟著電影情節吃香腸、配啤酒，在夏夜晚風裡迎來《熱帶魚》放映。圖/國家影視聽中心提供

影視聽中心於7月12日的新莊場館戶外廣場舉辦「熱帶了，魚你老母來看電影！《熱帶魚》戶外放映活動」。圖/國家影視聽中心提供

影視聽中心董事長褚明仁（圖左）表示：希望透過《熱帶魚》跟大家分享影視聽中心一直在努力進行台灣電影的數位修復工程。圖/國家影視聽中心提供