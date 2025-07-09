《驚奇4超人：第一步》預售票送好禮 「隱形女」凡妮莎寇比巴黎「挺肚」華麗亮相

★《驚奇4超人》回歸漫威改頭換面，最強版本全新出擊

★漫威熱門影集《汪達幻視》導演麥特夏克曼，大銀幕震撼鉅作

★《#神鬼戰士II》佩德羅帕斯卡、《不可能的任務》系列 凡妮莎寇比、《噤界：入侵日》喬瑟夫昆恩、《大熊餐廳》艾邦摩斯貝克許 耳目一新堅強卡司組合

漫畫界的傳奇隊伍《驚奇4超人》（Fantastic Four）是漫威漫畫旗下第一支超級英雄團隊，由漫畫家傑克·科比與劇作家史丹·李聯手打造。這四位擁有超凡能力的英雄——驚奇先生、隱形女、霹靂火和石頭人。相較於其他光環籠罩的超級英雄，《驚奇4超人》的魅力恰恰在於他們的人性弱點。自負、愛捉弄人、甚至對自身感到自卑，這些缺點讓他們更顯真實。他們不像超人或蜘蛛人那樣隱藏身份，而是大方地以超級英雄之姿走在日常生活中，這份坦率大大拉近了他們與讀者，特別是當時年輕人的距離。漫畫自1961年11月首次連載以來暢銷至今，獲「世界上最偉大的漫畫」的口號，至今仍是漫威宇宙中不可或缺的經典。

漫威影業又一回歸秘密武器鉅作《驚奇4超人：第一步》電影將於7月23日（三）大銀幕蓄4待發，一般及特殊影廳各版本搶先全美在台獻映！預售票即日起熱烈開賣，在迎接《復仇者聯盟》第5集前必看，也必須搶首週先睹為快以防爆雷！

《驚奇4超人：第一步》眾所期待的預售票限量好禮轟動曝光，未來復古版的特殊版本海報，一開賣便勢讓粉絲搶收藏！盲袋超萌Q版角色鑰匙圈，也是鐵粉必收的心頭愛，想集齊務必搶先訂票！

《驚奇4超人：第一步》這回的預售票好禮再度令漫威鐵粉摩拳擦掌，充滿60年代復古未來感的IMAX及杜比影院手繪風特殊版本海報，令人一看便想擁有，但與其他動作感十足的漫威電影海報截然不同，這次主打驚奇4超人一家人的緊密親情，絕對更加引人共鳴！

超萌Q版鑰匙圈也令人一看便非入手不可，除了驚奇先生、隱形女、霹靂火與石頭人，還有神級大反派「行星吞噬者」和超帥氣「銀色衝浪手」，只不過這次是用盲袋隨機贈送，想搜集全套的鐵粉們，千萬別當做選擇的小孩，多買幾張票多刷幾次，就很有機會集齊這套夢幻逸品。

《驚奇4超人：第一步》預售大公開。圖/漫威影業提供

漫威第一家庭《驚奇4超人：第一步》演員昨天稍早現身巴黎，展開全球宣傳巡迴的首站。佩德羅帕斯卡、凡妮莎寇比、喬瑟夫昆恩以及艾邦摩斯貝克許一同出席了在充滿復古未來風的尼邁耶空間大樓舉行的拍照活動。本片不只主打刺激精彩的動作場面，驚奇4超人親如一家的溫馨互動更是擄獲人心，而主演4超人的四位演員更是在戲外的宣傳活動上展現出好交情。《驚奇4超人：第一步》將於7月23日（三）蓄4待發全台震撼大銀幕！

故事設定在以1960年代為靈感的復古未來世界，漫威工作室的《驚奇4超人: 第一步》隆重介紹漫威的第一家庭－「驚奇先生」李德理查斯（佩德羅帕斯卡 飾）、「隱形女」蘇史東（凡妮莎寇比 飾）、「霹靂火」強尼史東（喬瑟夫昆恩 飾）和「石頭人」班格林姆（艾邦摩斯貝克許 飾），他們面臨迄今為止最艱鉅的挑戰。他們必須在英雄角色和家庭關係之間取得平衡，同時保衛地球，抵禦名為「行星吞噬者」（拉爾夫伊內森 飾）的貪婪宇宙神及其神秘的使者「銀色衝浪手」（茱莉亞加納 飾）。而當行星吞噬者計劃吞噬整個星球及所有人，沒有人可以置身事外。立即到👉《驚奇4超人：第一步》預售活動拿好禮

《驚奇4超人：第一步》劇組現身巴黎（左起）艾邦摩斯貝克許、佩德羅帕斯卡、凡妮莎寇比以及喬瑟夫昆恩。圖/漫威影業提供

《驚奇4超人：第一步》劇組現身巴黎（左起）喬瑟夫昆恩、佩德羅帕斯卡、凡妮莎寇比以及艾邦摩斯貝克許。圖/漫威影業提供

《驚奇4超人：第一步》劇組現身巴黎（左起）佩德羅帕斯卡、凡妮莎寇比合影。圖/漫威影業提供

《驚奇4超人：第一步》。圖/漫威影業提供