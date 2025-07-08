2025桃園電影節海報「繆斯女神」亮相 小薰代言揭秘故鄉「仙島部落」絕美秘境

2025桃園電影節公布海報主視覺：繆斯女神舞動「12」靈感膠卷

第12屆桃園電影節7月/7日公布海報主視覺及形象廣告，本屆以「遇見」為主題，並將以一百多場的電影放映，引領觀眾走進生命、幻境與真實的影像旅程。桃園電影節今年海報主視覺以「繆斯女神」吸睛觀眾，搭配舞動成「12」的電影膠卷，展現出「當電影遇見靈感」的神奇瞬間，令人眼睛一亮。

形象廣告則由本屆影展宣傳大使小薰（黃瀞怡），帶領觀眾進入名聞遐邇卻難得一見的桃園「仙島」，其間樹林與湖水相映，加上輕煙裊繞，一整個仙氣逼人。值得一提的是，這座位於石門水庫中央的「仙島部落」，其實就是小薰自幼成長的故鄉。這次她回鄉拍攝桃影廣告格外興奮，第一天拍攝就遇到下雨，她一祈禱立刻放晴，感恩地說「所有祖靈都來幫助我」。小薰片中還遇見自己的初心，讓她回想演藝路、虛實交錯卻夢想在握，連自己都深受感動。第12屆桃園電影節將於8月22日至9月4日於桃園市中壢、桃園等地盛大登場，觀眾千萬不能錯過。

「桃園電影節」由桃園市政府文化局與財團法人桃園市文化基金會主辦，今年邁入第12屆，持續為臺灣影壇注入創作活水。剛公布以繆斯女神、搭配「12」電影膠卷意象的主視覺，創新又溫柔的嶄新形象讓人印象深刻。主視覺海報以象徵自由揮灑的藍色天幕為背景，配以金色的繆斯女神和在空中交織成「12」的電影膠卷，呈現出「當電影遇見靈感」夢想在握的神奇瞬間。電影膠卷乘載著百年來電影人的心血、熱愛與智慧，繆斯女神施予創意靈感，讓無數感人又魔幻的佳作神奇湧現，並蔚為傳世經典。為本屆桃園電影節打響啟航號角，並宣示精彩電影即將華麗登場，為影迷帶來一場場繽紛多姿的影像盛宴。

小薰代言桃影返鄉遇見「小小薰」蘇弘恩「仙島」拍片有神助

備受矚目的是，第12屆桃園電影節邀請甫獲亞洲電視大獎、曾獲臺北電影獎的女星小薰（黃瀞怡）擔任電影節宣傳大使，並回家鄉「仙島」為桃園電影節拍攝形象廣告。小薰出生成長於桃園市石門水庫中央的「仙島部落」，出道演藝界正好屆滿20年，除以電視節目《我愛黑澀會》成名，更一路榮獲金鐘獎、金穗獎。她曾以電影《只要我長大》勇奪台北電影獎最佳新演員大獎，去年更以大愛《打怪任務》榮獲亞洲電視大獎（ATA）最佳女配角大獎，搖身國際之星。

值得一提的是，小薰為泰雅族原住民，爺爺為已故泰雅族口述傳統保存者黃榮泉，曾獲頒總統褒揚令及原住民族三等專業獎章。第12屆桃園電影節形象廣告配樂，即選用他所採集收存的泰雅族耆老歌曲，歌聲中敘述對家鄉母親的思念以及歡迎好友齊聚，為今年桃園電影節開展一幅以傳統文化、熱情廣邀影迷歡聚盛會的美麗意象。

小薰重返仙島「遇見」初心，擔任「2025桃園電影節」影展大使（劇照/郭政彰）。圖/海鵬影業提供

在這支桃園電影節形象廣告中，宛若仙子的小薰，身著白色洋裝，乘著小舟划過薄霧裊繞的仙島湖面。她走過泥濘山徑、回到故居，竟遇見童年的自己。看到「小小薰」在牆上畫出她的夢想，兩人相視一笑，演藝路虛實交錯卻夢想在握，一切盡在不言中。該片由《獵人兄弟》導演蘇弘恩所執導，讓小薰「遇見」自己童年的初心，感動並充滿餘韻。最讓導演蘇弘恩感動的是，拍攝當天，小薰爸爸不僅來幫劇組開船、開車運送器材道具，還呼朋引伴、號召族人一起來支援。神奇的是，導演蘇弘恩一開始還擔心天雨怎麼拍，小薰立刻跟母親祈禱，當船抵達石門水庫碼頭，天氣竟然立刻放晴。讓小薰感恩地說，「仙島的孩子回到部落拍攝，所有祖靈都來幫助我」。

第12屆桃園電影節將於8月22日至9月4日，於中壢SBC 星橋國際影城、桃園統領威秀影城，以及中壢光影電影館陸續展開。今年電影節以「遇見」為主題，除開、閉幕片外，將規劃「人生狂想」、「世界幻鏡」、「台港鮮浪潮」、「光影初相遇」、「真實傳奇」、「抗戰 80 英雄榜」、「大師巨星：李行與鄧麗君」、「大師巨星：侯孝賢與舒淇」，以及焦點導演陳玉勳、管虎及艾莉絲羅爾瓦雀等12個專題。詳情👉桃園電影節FB

「2025桃園電影節」影展大使小薰的爸爸 (後) 不僅在形象廣告驚喜現身，也在拍攝當天擔任劇組運輸的船長（劇照/郭政彰）。圖/海鵬影業提供

「2025桃園電影節」全新形象廣告由《獵人兄弟》導演蘇弘恩 (前) 執導（劇照/郭政彰）。圖/海鵬影業提供

「2025桃園電影節」形象廣告有著小薰一家三代的心血結晶，與桃源仙島部落泰雅族人生活樣態的縮影（劇照/郭政彰）。圖/海鵬影業提供

「2025桃園電影節」形象廣告完美呈現小薰遇見電影、遇見童年、遇見自己的動人旅程（劇照/郭政彰）。圖/海鵬影業提供

「2025桃園電影節」影展大使小薰演繹動人形象廣告，遇見電影繆斯女神（劇照/郭政彰）。圖/海鵬影業提供

「2025桃園電影節」公布海報主視覺：繆斯女神舞動「12」靈感膠卷。圖/海鵬影業提供