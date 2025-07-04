《王者》運動員不為人知的價值觀 喬登皮爾新作揭露成功背後的病態執念

《王者》(Him)是奧斯卡獎得主喬登皮爾以及猴爪製片公司，繼劃時代恐怖片《逃出絕命鎮》、《我們》、《糖果人》及《不！》之後，再度帶來一場令人毛骨悚然的全新旅程，深入探討不擇手段追求名聲、權力與卓越的黑暗核心。

出自由查克艾克斯與史基普布朗奇（科幻犯罪影集《萊姆鎮》）共同編寫，備受好評的『黑名單』劇本，《王者》的主人翁是一名極具潛力的年輕美式足球球員，他受邀前往一支王朝球隊的年邁傳奇四分衛所隱居的孤立宅邸接受訓練。

電影《王者》聚焦橄欖球界的新星（泰瑞克懷瑟斯 飾），他在一次腦部受傷後，被八屆冠軍教練（馬龍韋恩斯 飾）帶入一個神秘的封閉訓練營。然而，他很快發現，這個看似頂尖的訓練基地，竟暗藏著一股超自然力量，以及一套令人不安的扭曲價值觀。

從預告片中揭示的陰森訓練場景、詭異的神秘儀式，以及「你願意犧牲什麼？」的靈魂拷問來看，這部電影遠非一部典型的熱血體育勵志片。導演巧妙地將激烈運動競技中的肉體衝突，與深層的心理恐懼融為一體，藉由橄欖球運動所特有的集體狂熱，隱喻了當代社會對「成功」那種近乎病態的追逐與執念。

《王者》。圖/環球影業提供

馬龍韋恩斯擔綱演出傳奇四分衛這個爆發力十足的戲劇性角色，前大學運動員泰瑞克懷瑟斯（《是誰搞的鬼》、喜劇影集《亞特蘭大》）則飾演他的學徒。這部電影的演員陣容還包括茱莉亞福克斯（《原鑽》、《匪類》）、提姆海德克（《新手女導演》、《我們》）、喜劇演員吉姆傑佛瑞（《吉姆傑佛瑞的時事講堂》）以及饒舌歌手Guapdad 4000和曾獲葛萊美獎提名的女饒舌歌手基耶拉韋克，這兩名饒舌歌手都是首度演出電影長片。

《王者》的導演是賈斯汀提平（《鞋控》、《虎王2》），製片包括猴爪製片公司的伊恩庫柏（《不！》、《我們》）、喬登皮爾（《不》、《逃出絕命鎮》）、溫羅森菲爾德（《糖果人》、恐怖影集《逃出絕命村》）以及賈馬爾華森（《荷拉的故事》、《Sprinter》），執行製片則是大衛柯恩（《不羈騎士》、《火辣奇多的誕生》）以及猴爪製片公司的吳凱特。

《王者》。圖/環球影業提供