【影評】《死亡賭局》台灣傳統俗味的解謎與反撲，一夜之間的狂奔與悔改

《死亡賭局》：台灣傳統俗味的解謎與反撲

雖然問題和瑕疵百出，仍可感覺得出所有人都努力想把這片拍好，是故，以下之言，並非故意重貶、而是希望能提出一些看法，或有助益？

未竟之志：

一、 配樂其實一開始感覺挺合也好，但到了中後段（尤其是準備飛車追逐時），配樂似乎是太過尖銳、具過重量，導致有點突兀、並讓人稍微出戲。

二、 導演似乎想將春風先生長年的大咖8+9那灑脫重義形象植入觀者腦中，是故用了非常多近鏡頭著墨主角，確有效果，但89現實中就是霸道無理，沒怎麼想沉入導演之意。且，這些特寫太多了，很多時候覺得非必要。

三、 主角弟弟從頭到尾氣哥哥氣得不得了，在他們和好前，他每一句話就連我這無關之人都聽得超氣，且這位演員（弟弟）雖有特色，看起來卻有種些微蠢笨之感。

四、 丁姐飾演的議員，雖然台語講得正確，但總有很多咬字聽得出來對台語有點生疏。

五、 結尾主角放了火，旨在幫助自己這一群人逃跑，但很明顯可看出火跟演員有點交錯不搭，實為一錯筆。

六、 整個故事雖是抽絲剝繭、一層一層露出，但其實就是個萬年老哏---資本世界既得利益者的黑暗、與市井小民的掙扎。

七、 結尾的飛車追逐，雖然緊張，卻很多地方感覺卡卡的、不太順暢。

八、 有很多地方的鏡頭太過晃動以及切換過疾，其實這樣不僅會造成觀影時的一種不適、也太過混亂而無法好好交代，如：片末飛車追逐在車上諸人的著墨、主角被警局小隊長帶去「處理掉」路上用腳踢小隊長的橋段；但一開始主角與殺手搏鬥的描述很好也夠緊張，或許是導演到了後來想給觀眾不一樣的味道與感覺？

《死亡賭局》。圖/麻吉砥加

獨到之處：

一、 開頭那台灣傳統俗味漂泊男子的浪蕩於世（於鄉間與遠處工廠相映出主角抽菸的鏡頭），不僅色調飽滿、韻味極佳，也深層地帶入那眾相無奈失落感。

二、 導演在很多地方述說這個無人性「賭局」之際，深滲出甚高的說故事能力、質感和沉思性，尤其那些橋段幾乎不是哭鬧鬼吼、或什麼濃具情感的表現，以人物、鏡頭與話語流動呈現，表面看似平穩敘事，卻深含重量訊息和椎心之痛。

三、 其實選角都很不賴。

四、 片中很多因應當下劇情而洩出的正常對話，但那些對話都無盡台味詼諧，比如弟弟開了歌舞團的花花亮亮車來救主角。主角：「開這台車來，你是怕別人看不到你？」

五、 事情發生在鄉下，台灣的鄉間盡是無止歇的「俗味」而已，雖悠閒但枯燥，但導演用色調和諸多甚佳鏡頭賦予這俗味一種略具質感的戲味，絕佳。

那些大排檔流水席婚禮、台上的歌舞團、台灣男人於此必會喝醉、民眾之間的無虞大喇喇對話、對長輩的自然情感等，也在導演此類筆下覆上濃烈色彩。而這俗味，總言之就是…非常吵。

《死亡賭局》。圖/麻吉砥加

片中所述之愛，盡是以行動傳達，如：

1. 小鎮女神偷偷為了主角參加死亡賭局

2. 主角頂替弟弟駕車輾死人罪責

3. 主角以成人之姿處處照顧女神之女、以及冒著被逮捕風險載女神去醫院。

4. 主角父親想將大筆金錢留給主角

5. 主角阻止了暗殺父親之人、弟弟照顧父親多年並時時幫忙處理父親褥瘡。

真正的愛盡是如此，而非僅只甜言蜜語。

《死亡賭局》。圖/麻吉砥加

這雖然是個戳破資本世界黑暗面的親情動作片，主角卻從自私自利的痞子漸漸不斷在現實裡破關、終回到了親情的懷抱---在一個晚上裡。

「打假球」就是欺騙大眾，而主角背負著這個身分，在一個夜裡戳破與逃離「死亡賭局」這另一個欺騙大眾的更大詭計，煞為有趣之設定。

也像是一個非典型的平凡英雄（甚至人格極差）對自己過往錯誤的巨型反動求贖、以及疾速緊張的破謎顛計之夜。

誠然一夜狂奔，解懸歸愛。