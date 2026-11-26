幾米25週年《與幾米頭碰頭》全境式沉浸互動展12/24華山文創開展，限量特典前3週必搶
你有多久沒有被溫柔地接住了呢？迎接幾米 品牌25週年，《與幾米頭碰頭》全境式沉浸互動展將於2026年12月24日在台北 華山1914文化創意產業園區東3A館（Magic Box 數位故事館）盛大登場，展期將從平安夜一路延續至2027年2月14日。
這場結合視覺、聽覺與互動科技的展覽 ，將以「頭碰頭說說話」為核心，邀請觀眾走進幾米繪本 的溫柔世界，在喧囂日常裡找回彼此傾聽與陪伴的時刻。
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展覽最大亮點在於打造16×16×4公尺的全境式沉浸空間，透過五面投影、三面互動設計與肢體動態偵測技術，讓觀眾彷彿真正置身繪本場景之中。敘事上重新串聯《頭碰頭說說話》、《向左走．向右走》與《月亮忘記了》等經典作品，並融入音樂與音效設計，放大每一幕畫面帶來的細膩情感與共鳴。
此外，設計師方序中操刀本展主視覺，更驚喜釋出與幾米合作的全新設計特典海報，細膩美學與故事氛圍交織，成為粉絲必追的收藏焦點，相關主題商品也將延伸推出，開展時同步設有展覽商店。
目前展覽正處於預售票期間（2026年11月1日至12月23日），於udn售票網推出多款優惠票種，包含預售單人票420元、預售雙人票820元（限2人同時入場）、預售親子票（1大1小）650元（適用1位成人及1位12歲以下孩童），以及預售親子票（2大1小）990元（適用2位成人及1位12歲以下孩童）。同時，即日起至2026年12月20日（每日11:00至19:00），華山文創園區 「藝術西街玻璃屋」的幾米快閃店也正熱鬧進行中，讓粉絲能搶先感受25週年慶祝氛圍。
這個冬天，不妨走進華山文創，在光影流轉與方序中操刀的特典海報美學陪伴下，展開一場屬於你的幾米沉浸之旅。更多展覽資訊請至udn 售票網或幾米臉書社群：幾米S.P.A.查詢。
展覽資訊：
《與幾米頭碰頭》全境式沉浸互動展
時間：2026年12月24日至2027年2月14日（2027年2月5日除夕休館一天），每日營業時間為10:00至18:00（最晚17:00入場）
地點：台北華山1914文化創意產業園區東3A館（Magic Box 數位故事館）
票價：預售420元/張，展期間全票450元/張
備註：展覽體驗內容每次約27分鐘，並採循環播放。當展場參觀人數達上限時，現場將視人流狀況進行參觀安排及人流調整，敬請配合工作人員指示。購票網：𝙪𝙙𝙣售票網｜𝙆𝙇𝙊𝙊𝙆｜𝙁𝙖𝙢𝙞𝙏𝙞𝙘𝙠𝙚𝙩
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