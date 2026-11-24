如果有一天，這些動物 從地球上消失，我們是否還有機會看見牠們的模樣？由國家地理探險家暨攝影 師喬．沙托瑞（Joel Sartore）發起的「影像方舟（Photo Ark）」計畫，適逢成立20週年，《國家地理影像方舟20週年特展》將於12月25日聖誕節起在台北 華山1914文化創意產業園區東2C、D館盛大登場。

距離正式開展倒數一個月，預售票現正熱賣中，本次集結153幅經典動物肖像，邀請觀眾透過鏡頭重新凝視地球上的每一個生命。

熱門小說

走遍60國、記錄逾18,000種物種，用鏡頭為地球生命建檔

面對地球正經歷「第六次大滅絕」的生物多樣性危機，攝影師喬．沙托瑞（ Joel Sartore）自2006年啟動「影像方舟」計畫以來，二十年如一日走訪全球超過60個國家的動物園、水族館與野生動物保育機構，累積逾64,000張影像、記錄超過18,000種物種，打造出世界上最大的動物攝影棚肖像收藏。他曾分享這份堅持的初衷：「我專注於影像方舟（Photo Ark）項目，我的目標很簡單：喚起大眾對物種的關注，拯救瀕危物種。」在他看來，唯有讓人們先看見這些生命，才有機會產生理解與在意，進而化為守護自然的實際行動。

Joel Sartore,National Geographic 攝影師。 圖／時藝多媒體

攝影師喬．沙托瑞（ Joel Sartore）最具代表性的純黑與純白背景攝影為核心，透過純黑與純白的背景帶領大家平等凝視動物最純粹的樣貌。 圖／時藝多媒體

亮點一：純黑白背景的平等視角，凝視153幅生命肖像

本展以Photo Ark最具代表性的純黑與純白背景攝影為核心，刻意褪去動物原本所處的棲地干擾。無論體型大小、物種差異或生活習性，所有動物皆以一致的視覺形式直面觀者，讓一個眼神、一個姿態與細微的身體紋理成為唯一主角，在純粹畫面中突顯每個生命最真實而獨特的價值。

亮點二：三大主題展區，從全球保育視野延伸至臺灣原生種

展覽特別規劃「國際物種」、「二十週年精選」及「臺灣物種」三大展區，除了收錄多種難以在野外親眼遇見的珍稀與瀕危動物，更納入臺灣原生物種影像。透過全球與在地生態的並列呈現，引領觀眾理解生物多樣性並非遙遠的環境議題，而是與我們生活土地緊密相連的日常；唯有先看見牠們的存在，才有機會開啟守護的行動。

你看過牠嗎？牠是臺灣原生的特有亞種，也是臺灣體型最大的草食動物——臺灣水鹿！ 圖／時藝多媒體

馬達加斯加特有的珍貴靈長類動物——科氏冕狐猴 Coquerel's Sifaka。 圖／時藝多媒體

亮點三：模擬攝影師拍攝互動體驗，走進影像幕後世界

展場將攝影理念轉化為趣味互動裝置，規劃模擬攝影師喬．沙托瑞拍攝動物肖像的操作情境，讓觀眾不只是站在作品前欣賞，更能透過實際參與感受觀察與探索的過程。對親子家庭而言，這是一趟認識自然與生態保育的最佳學習旅程；對攝影愛好者而言，則能從構圖與影像表現中，深入體會Photo Ark如何運用鏡頭傳遞生命故事。

距離12月25日開展倒數一個月，《國家地理影像方舟20週年特展》預售票持續熱賣中（優惠至12月24日止），推出預售單人票400元（展期原價450元）、預售語音導覽套票560元（展期原價610元）目前也有2027年日曆募資計畫，有些生命我們或許一輩子無緣在野外相遇，透過攝影卻能留下永恆身影，邀請民眾把握開展前預售優惠，在聖誕與新年假期走進華山，見證每一個值得被世界看見的生命。

《國家地理影像方舟20週年特展》展覽主視覺。 圖／時藝多媒體

展覽資訊 國家地理影像方舟20週年特展

National Geographic Photo Ark: 20th Anniversary Exhibition

展覽日期｜ 2026年12月25日（五）－2027年4月6日（二），每日10:00至18:00（17:30現場停止售票及入場）

展覽地點｜ 華山1914文化創意產業園區 東2C、D館

預售期間｜ 即日起至2026年12月24日

預售票價｜預售單人票：400元／張、預售語音導覽套票：560元／組

展期票價｜單人票：450元／張、雙人票：840元／張