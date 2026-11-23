台北 市雜誌 商業同業公會（Media Business Association of TAI pei, MBAT）於11月19日在華南銀行總行大樓2樓國際會議中心舉辦「2026第十屆台北國際媒體論壇（IMCT 2026）」，以「從千禧到 Gen Z，媒體如何找到新讀者？」為題，邀集英國、日本、韓國、馬來西亞及台灣媒體代表，透過6場專題演講與3場座談，交流內容創新、跨平台敘事、新聞室 AI 應用及讀者經營等議題，吸引逾200人參與。今年適逢公會成立30週年，論壇也聚焦媒體如何在科技與讀者習慣快速變化下，維持內容價值並建立長期受眾關係。

理事長龔汝沁致詞表示，媒體產業歷經紙本、網路、社群到 AI 時代，讀者接觸內容的方式持續改變，媒體也面臨流量、廣告與商業模式的挑戰。她期盼透過國際案例交流，協助產業尋找新讀者、開創新的發展路徑，並強調原創新聞與創意內容具有價值，應建立合理的內容回饋機制，支持產業持續創作。

熱門小說

文化部政務次長李靜慧肯定公會長期促進產業交流、人才培育及政府與業界溝通；面對 AI 帶來的新課題，媒體仍須持續創作值得信賴的內容，並拓展新的受眾關係。臺北市政府文化局局長蔡詩萍則向公會成立30週年致意，肯定媒體在歷次科技變革中的韌性，並期待與產業持續合作，推動文化與出版發展。

論壇邀請世界新聞出版協會WAN-IFRA 商務長Alastair Lewis、日本 NewsPicks Studios 執行製作人 Ayana Kizaki、馬來西亞 Astro AWANI 多平台新聞創新主編 Shafizan Johari，以及韓國 NEWNEEK 共同創辦人暨執行長 Soyoun Kim 分享各地實務。議程涵蓋國際媒體趨勢、創作者合作與商業新聞影音化、跨平台敘事、新聞室 AI 應用，以及以電子報建立年輕讀者信任等主題。

台灣場次則由 中華電信個人家庭分公司總經理胡學海及LINE 台灣內容服務部副總經理彭瀞儀、VOGUE 亞太區編輯總監孫怡，分享平台服務、媒體合作與內容經營觀察，並於座談中交流 AI 與會員服務如何深化讀者關係。台北雜誌公會持續凝聚媒體產業力量，促進國際交流與跨界合作，陪伴產業迎接下一階段的轉型與發展。

關於公會

台北市雜誌商業同業公會（Media Business Association of Taipei, MBAT）成立於 1996 年，是台灣媒體出版業的代表，會員涵蓋台灣具代表性的 140 家期刊、22 家網路媒體及平台服務業者，連結會員背後約 900 萬名具定期閱讀習慣的讀者。2021 年，公會因應產業變化與使用者需求更改英文名稱，串聯媒體生態圈，並跨界連結新聞、藝術、影音、活動、通路、政府與學界，致力創造優質內容、傳承社會價值與創造新鮮話題，向世界展現台灣多元豐富的文化與創意；同時持續投入媒體人才培育與產業交流。